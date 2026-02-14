Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल

हर्षवर्धन सपकाळ यांनीदेखील सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या माहितीनुसार, अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी गावात हा प्रकार घडला आहे. येथील स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता राहुल नार्वेकर हे शेतजमिनीची मोजणी करण्याचे काम करत

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:29 PM
Sanjay Raut, Maharashtra Politics,

Sanjay Raut News: 'तुम्ही सांगताय की मी सांगू?'; संजय राऊतांचा राहुल नार्वेकरांवर व्हिडिओच्या माध्यमातून निशाणा

Follow Us:
Follow Us:
  •   राहुल नार्वेकर यांचा एक व्हिडिओ पोस्ट करत संजय राऊतांची टीका
  • व्हिडिओमध्ये काही ग्रामस्थ राहुल नार्वेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी भांडताना दिसत आहेत.
  • हर्षवर्धन सपकाळ यांनीदेखील सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट केला आहे.
Sanjay Raut News: राज्याच्या राजकारणात दररोज नवनव्या घडामोडी आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होताना दिसत आहेत.अशातच आता शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा एक व्हिडीओ शेअर करत निशाणा साधला आहे.

संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर राहुल नार्वेकर यांचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला असून, त्यासोबतच खोचक सवालही विचारला आहे. या व्हिडिओमध्ये नार्वेकर यांनी ‘पळ काढला’ असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. व्हिडिओ शेअर करताना त्यांनी कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे की, “राहुल नार्वेकर यांनी पळ काढला आहे.. तुम्ही सांगताय की मी सांगू?” या नव्या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, विधानसभा अध्यक्ष यावर काय प्रत्युत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्लॅब कोसळण्याची घटना निकृष्ट बांधकामाचे उदाहरण, आता मुख्यमंत्र्यांनी…; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

दरम्यान, संजय राऊतांनी (Sanjay Raut) पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये काही ग्रामस्थ राहुल नार्वेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी भांडताना दिसत आहेत. तू व्हिडीओ कर असे ते बोलताना दिसत आहेत. नार्वेकर यांच्यासोबत असलेल्या एका व्यक्तीला एक पुरूष त्या महिलेला तू मार याला असेही बोलताना दिसत आहे. साखरपुडा असताना तुम्ही आला होता. आता आम्ही घरात नाही ही संधी साधून घरात शिरता का तुम्ही? आतमध्ये बसायला येऊ नकोल असं तुला सांगितलं होतं. ना, असेही तो ग्रामस्थ बोलताना दिसत आहे. तर त्यावर तो कार्यकर्ता मी काहीच केलं नाही, तुमच्याशी चांगलंच बोललो, असं म्हणताना ऐकू येत आहे.

तो ग्रामस्थ आमची एवढी जागा गेली तर काय नाही, असं म्हटल्यावर राहुल नार्वेकर म्हणातात, “ऐका भांडणं करू नका. सरकारी काम करत असतील तर त्यांना करू देत. असं सांगताना दिसत आहेत. पण ग्रामस्थ ऐकत नाहीत म्हटल्यावर नार्वेकरांनीही तिथून काढता पाय घेतला आणि निघून गेल्याचे व्हिडीओत दिसते.

Kawasaki Bikes खरेदी करण्याची गोल्डन संधी! लाखो रुपयांची बचत होणार, जाणून घ्या Discount Offer

नेमका प्रकार काय?

हर्षवर्धन सपकाळ यांनीदेखील सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या माहितीनुसार, अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी गावात हा प्रकार घडला आहे. येथील स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता राहुल नार्वेकर हे शेतजमिनीची मोजणी करण्याचे काम करत होते. यावेळी त्यांनी ‘दादागिरी’ केल्याचा दावा सपकाळ यांनी केला आहे.

सपकाळ यांनी म्हटले आहे की, ‘स्थानिक शेतकऱ्यांनी नार्वेकरांच्या या कृत्याला तीव्र विरोध दर्शवला.शेतकऱ्यांचा रोष इतका होता की, विधानसभा अध्यक्षांना तिथून अक्षरशः पळ काढावा लागला. दरम्यान, या प्रकरणावर आता सत्ताधारी पक्षाकडून किंवा स्वतः विधानसभा अध्यक्षांकडून काय स्पष्टीकरण येते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Sanjay raut criticizes rahul narvekar while sharing his video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा
1

Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा

मोठी बातमी ! दीपक केसरकर यांच्या कट्टर समर्थकाचा शिवसेनेला रामराम; राजकारणात खळबळ
2

मोठी बातमी ! दीपक केसरकर यांच्या कट्टर समर्थकाचा शिवसेनेला रामराम; राजकारणात खळबळ

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली
3

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 16 पैकी 11 जागांवर महिलांनी मारली बाजी; भाजपची ताकद वाढली

वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’
4

वैजापूरच्या दोन गट, एका गणात आमदार बोरनारेंच्या पाठिंब्याने विजय; ठाकरे गट ठरला खरा ‘धुरंधर’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारचा पुढाकार: दुष्काळग्रस्त भागांत 1500 अतिरिक्त जलसाठ्यांचे होणार संवर्धन

टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारचा पुढाकार: दुष्काळग्रस्त भागांत 1500 अतिरिक्त जलसाठ्यांचे होणार संवर्धन

Feb 14, 2026 | 06:48 PM
Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Feb 14, 2026 | 06:30 PM
Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल

Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल

Feb 14, 2026 | 06:25 PM
IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

Feb 14, 2026 | 06:25 PM
भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?

भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?

Feb 14, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM