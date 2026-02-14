IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

शनिवारी संध्याकाळी पाऊस सुरू झाल्यानंतर आर. प्रेमदासा स्टेडियमवरील खेळपट्टी झाकली गेली आहे. आकाशात काळे ढग जमा होत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत मुसळधार पाऊस सुरू राहू शकतो असे सध्याचे चित्र आहे. श्रीलंकेच्या हवामान खात्याने बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामुळे सामन्यादरम्यान सतत पाऊस पडण्याची शक्यता वाढली आहे. नैसर्गिक आपत्ती पूर्वसूचना केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सामन्यादरम्यान हवामान बदलू शकते, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामन्यात पावसाचा व्यत्यय येण्याची शक्यता वाढते. यामुळे चाहते नक्कीच नाराज झाले आहेत आणि पाऊस पडू नये यासाठी प्रार्थना करत आहेत.
News From Colombo that it has started Raining There 😌@WaseemBadami #PakVsInd pic.twitter.com/NI2OLNr604 — Zari Qamar❤ (@qamar_zari) February 14, 2026
रविवारी संध्याकाळी कोलंबोमध्ये ढगाळ आकाश
श्रीलंका हवामान खात्याने बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या क्षेत्राबाबत इशारा जारी केला आहे आणि रविवारी संध्याकाळी केट्टारामा प्रदेशात ७०% पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, “१५ फेब्रुवारीच्या सुमारास आग्नेय बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे.” AccuWeather नुसार, रविवारी संध्याकाळी कोलंबोमध्ये ढगाळ आकाश आहे, पावसाची १३% शक्यता आहे.
पाऊस थांबल्यानंतर २० मिनिटांनी खेळ पुन्हा सुरू होऊ शकतो
तथापि, हे मैदान आधुनिक तंत्रज्ञानाने पूर्णपणे सुसज्ज असलेल्या काही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानांपैकी एक आहे, ज्यामुळे पाऊस थांबल्यानंतर २० मिनिटांनी खेळ पुन्हा सुरू होऊ शकतो. दरम्यान, क्रिकेट आणि राजकारणाच्या अभूतपूर्व संघर्षादरम्यान, कोलंबोमध्ये होणाऱ्या बहुप्रतिक्षित T20 विश्वचषक सामन्यात पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी भारत मधल्या फळीच्या स्थिरतेवर आणि तंदुरुस्त अभिषेक शर्मावर अवलंबून असेल. तसंच अनेकांना कोलंबोत पाऊस पडू नये असं सर्वांनाच वाटत आहे. भारत विरूद्ध पाकिस्तान या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
