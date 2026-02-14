Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan Rain Started In R Premadasa Stadium Colombo Pitch Covered Will Match Cancelled

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोमध्ये हलका पाऊस सुरू झाला आहे. खेळपट्टी झाकण्यात आली आहे. रविवारी आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर टी-२० विश्वचषकाच्या सामन्यात भारतीय संघ पाकिस्तानशी खेळणार आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:25 PM
भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामन्यात पावसाचा व्यत्यय? (फोटो सौजन्य - X.com)

भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामन्यात पावसाचा व्यत्यय? (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोलंबोत पावसाला सुरूवात 
  • भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचे सावट
  • सामना होणार रद्द?
रविवारी टी-२० विश्वचषकात भारतीय क्रिकेट संघ पाकिस्तानशी सामना करणार आहे. या सामन्यादरम्यान पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मोठ्या सामन्याच्या एक दिवस आधी शनिवारी संध्याकाळी कोलंबोमध्ये हलका पाऊस पडला आहे. भारतीय संघ कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पाकिस्तानशी सामना करणार आहे. दोन्ही संघांचा ४० षटकांचा पूर्ण सामना खेळण्याचा मानस आहे. रविवारीही कोलंबोमध्ये पाऊस पडेल का? उत्तर हो आहे. श्रीलंकेच्या हवामान खात्यानुसार, भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या दिवशीही कोलंबोमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, पावसामुळे सामन्याची मजा बिघडू शकते.

शनिवारी संध्याकाळी पाऊस सुरू झाल्यानंतर आर. प्रेमदासा स्टेडियमवरील खेळपट्टी झाकली गेली आहे. आकाशात काळे ढग जमा होत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत मुसळधार पाऊस सुरू राहू शकतो असे सध्याचे चित्र आहे. श्रीलंकेच्या हवामान खात्याने बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामुळे सामन्यादरम्यान सतत पाऊस पडण्याची शक्यता वाढली आहे. नैसर्गिक आपत्ती पूर्वसूचना केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सामन्यादरम्यान हवामान बदलू शकते, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामन्यात पावसाचा व्यत्यय येण्याची शक्यता वाढते. यामुळे चाहते नक्कीच नाराज झाले आहेत आणि पाऊस पडू नये यासाठी प्रार्थना करत आहेत. 

T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’

पहा व्हिडिओ

रविवारी संध्याकाळी कोलंबोमध्ये ढगाळ आकाश

श्रीलंका हवामान खात्याने बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या क्षेत्राबाबत इशारा जारी केला आहे आणि रविवारी संध्याकाळी केट्टारामा प्रदेशात ७०% पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, “१५ फेब्रुवारीच्या सुमारास आग्नेय बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे.” AccuWeather नुसार, रविवारी संध्याकाळी कोलंबोमध्ये ढगाळ आकाश आहे, पावसाची १३% शक्यता आहे.

पाऊस थांबल्यानंतर २० मिनिटांनी खेळ पुन्हा सुरू होऊ शकतो

तथापि, हे मैदान आधुनिक तंत्रज्ञानाने पूर्णपणे सुसज्ज असलेल्या काही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानांपैकी एक आहे, ज्यामुळे पाऊस थांबल्यानंतर २० मिनिटांनी खेळ पुन्हा सुरू होऊ शकतो. दरम्यान, क्रिकेट आणि राजकारणाच्या अभूतपूर्व संघर्षादरम्यान, कोलंबोमध्ये होणाऱ्या बहुप्रतिक्षित T20 विश्वचषक सामन्यात पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी भारत मधल्या फळीच्या स्थिरतेवर आणि तंदुरुस्त अभिषेक शर्मावर अवलंबून असेल. तसंच अनेकांना कोलंबोत पाऊस पडू नये असं सर्वांनाच वाटत आहे. भारत विरूद्ध पाकिस्तान या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. 

IND vs PAK : तिलक की अभिषेक, पाकिस्तानविरुद्ध विराट कोहलीचा विक्रम कोण मोडेल? किती लागणार षटकार

Web Title: T20 world cup 2026 india vs pakistan rain started in r premadasa stadium colombo pitch covered will match cancelled

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’
1

T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’

IND vs PAK : तिलक की अभिषेक, पाकिस्तानविरुद्ध विराट कोहलीचा विक्रम कोण मोडेल? किती लागणार षटकार
2

IND vs PAK : तिलक की अभिषेक, पाकिस्तानविरुद्ध विराट कोहलीचा विक्रम कोण मोडेल? किती लागणार षटकार

IND vs PAK : टीम इंडिया पुन्हा पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळणार का? नजर टाका हेड टू हेड आकडेवारीवर
3

IND vs PAK : टीम इंडिया पुन्हा पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळणार का? नजर टाका हेड टू हेड आकडेवारीवर

आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!
4

आज T20 World Cup 2026 मधून एक संघाचा होणार पत्ता कट, या टीमला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; संजय राऊतांचा राहुल नार्वेकरांवर व्हिडिओच्या माध्यमातून निशाणा

Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; संजय राऊतांचा राहुल नार्वेकरांवर व्हिडिओच्या माध्यमातून निशाणा

Feb 14, 2026 | 06:25 PM
IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

Feb 14, 2026 | 06:25 PM
भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?

भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?

Feb 14, 2026 | 06:20 PM
महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाचे पदार्थ महाग; सध्याचे दर जाणून घ्या सविस्तर

महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाचे पदार्थ महाग; सध्याचे दर जाणून घ्या सविस्तर

Feb 14, 2026 | 06:18 PM
रणवीर सिंहनंतर आता Himanshi Khuranaला जीवे मारण्याची धमकी, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने केली १० कोटींची मागणी

रणवीर सिंहनंतर आता Himanshi Khuranaला जीवे मारण्याची धमकी, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने केली १० कोटींची मागणी

Feb 14, 2026 | 06:18 PM
Nashik News : मिलिंदनगरच्या २८ घरांवर जेसीबी, सहा तास चालली कारवाई; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

Nashik News : मिलिंदनगरच्या २८ घरांवर जेसीबी, सहा तास चालली कारवाई; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

Feb 14, 2026 | 06:16 PM
लवकरच मार्केटमध्ये एंट्री मारणार Maruti Grand Vitara 2026, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत आणि फीचर्स

लवकरच मार्केटमध्ये एंट्री मारणार Maruti Grand Vitara 2026, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत आणि फीचर्स

Feb 14, 2026 | 06:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM