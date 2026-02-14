महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाचे पदार्थ महाग; सध्याचे दर जाणून घ्या सविस्तर

शेंगदाण्याच्या दराचा भडका
यंदा शेंगदाण्याने गेल्या २५ वर्षांतील विक्रमी दरवाढ नोंदवली आहे. किरकोळ बाजारात शेंगदाणा चक्क २०० ते २२० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि काही भागांतील दुष्काळामुळे उत्पादनात सुमारे ६० टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यातच परदेशात शेंगदाण्याची निर्यात वाढल्याने स्थानिक बाजारपेठेत टंचाई निर्माण होऊन दराचा भडका उडाला असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
भेसळयुक्त भगरीपासून सावधान!
भगरीचे दर वाढल्याने बाजारात भेसळयुक्त भगर विक्रीला येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांनी केवळ दर्जेदार आणि खात्रीशीर दुकानातूनच खरेदी करावी, असे आवाहन व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
तयार फराळाकडे कल, पण गृहिणींचा घरगुती फराळावर भर
वाढत्या किमतींमुळे तयार (रेडिमेड) फराळी पदार्थ, केळी आणि बटाटा चिप्सला मागणी वाढली आहे. मात्र, हॉटेल किंवा दुकानातील तयार पदार्थ महाग पडत असल्याने, पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक गृहिणींनी यंदा घरच्या घरीच फराळ बनवण्यास पसंती दिली आहे.
बाजारभाव : प्रति किलो
|उपवासाचे पदार्थ
|सध्याचे दर (रुपये)
|शेंगदाणा
|२०० ते २२०
|भगर
|१४० ते १६०
|राजगिरा
|१५० ते १७०
|साबुदाणा
|९० ते ११०
|बटाटे
|३० ते ४०
|रताळे
|४० ते ५०
उत्पादन घट, बाजारातील कमी आवक आणि निर्यातीतील वाढ ही दरवाढीची मुख्य कारणे आहेत. शेंगदाण्याचे उत्पादन यंदा निम्म्यावर आल्याने किमतींवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. -सुदेश मयेकर, किराणा दुकानदार
भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद
श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर विकासकामांसाठी बंद असल्यामुळे परिसरातील शेकडो लहान व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहावर मोठा परिणाम झाला असून, दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. मंदिरातील सभा मंडप व पायरी दर्शन मार्गाच्या कामासाठी ९ जानेवारी २०२६ पासून पुढील तीन महिने मंदिर बंद राहणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले होते. त्या नुसार सध्या भाविकांची ये-जा पूर्णपणे थांबली आहे.