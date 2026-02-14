Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाचे पदार्थ महाग; सध्याचे दर जाणून घ्या सविस्तर

महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाच्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे यंदा 'उपवास करणेही महाग' पडत असल्याची प्रतिक्रिया गृहिणींमधून व्यक्त होत आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:19 PM
महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाचे पदार्थ महाग; सध्याचे दर जाणून घ्या सविस्तर

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • महाशिवरात्रीमुळे उपवासाचे पदार्थ महाग
  • सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले
  • सध्याचे दर जाणून घ्या सविस्तर
पिंपरी : महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाच्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये शेंगदाणा, भगर, साबुदाणा आणि राजगिरा यांचे दर कडाडले असून, यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. वाढत्या महागाईमुळे यंदा ‘उपवास करणेही महाग’ पडत असल्याची प्रतिक्रिया गृहिणींमधून व्यक्त होत आहे.

 

शेंगदाण्याच्या दराचा भडका

यंदा शेंगदाण्याने गेल्या २५ वर्षांतील विक्रमी दरवाढ नोंदवली आहे. किरकोळ बाजारात शेंगदाणा चक्क २०० ते २२० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि काही भागांतील दुष्काळामुळे उत्पादनात सुमारे ६० टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यातच परदेशात शेंगदाण्याची निर्यात वाढल्याने स्थानिक बाजारपेठेत टंचाई निर्माण होऊन दराचा भडका उडाला असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भेसळयुक्त भगरीपासून सावधान!

भगरीचे दर वाढल्याने बाजारात भेसळयुक्त भगर विक्रीला येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांनी केवळ दर्जेदार आणि खात्रीशीर दुकानातूनच खरेदी करावी, असे आवाहन व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

हे सुद्धा वाचा : मोजणी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी परत पाठवले; ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणीचा प्रयत्न हाणून पाडला

तयार फराळाकडे कल, पण गृहिणींचा घरगुती फराळावर भर

वाढत्या किमतींमुळे तयार (रेडिमेड) फराळी पदार्थ, केळी आणि बटाटा चिप्सला मागणी वाढली आहे. मात्र, हॉटेल किंवा दुकानातील तयार पदार्थ महाग पडत असल्याने, पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक गृहिणींनी यंदा घरच्या घरीच फराळ बनवण्यास पसंती दिली आहे.

बाजारभाव : प्रति किलो

उपवासाचे पदार्थ सध्याचे दर (रुपये)
शेंगदाणा २०० ते २२०
भगर १४० ते १६०
राजगिरा १५० ते १७०
साबुदाणा ९० ते ११०
बटाटे ३० ते ४०
रताळे ४० ते ५०
Cell 7-1 Cell 7-2
उत्पादन घट, बाजारातील कमी आवक आणि निर्यातीतील वाढ ही दरवाढीची मुख्य कारणे आहेत. शेंगदाण्याचे उत्पादन यंदा निम्म्यावर आल्याने किमतींवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. -सुदेश मयेकर, किराणा दुकानदार

भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर विकासकामांसाठी बंद असल्यामुळे परिसरातील शेकडो लहान व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहावर मोठा परिणाम झाला असून, दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. मंदिरातील सभा मंडप व पायरी दर्शन मार्गाच्या कामासाठी ९ जानेवारी २०२६ पासून पुढील तीन महिने मंदिर बंद राहणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले होते. त्या नुसार सध्या भाविकांची ये-जा पूर्णपणे थांबली आहे.

Web Title: Fasting foods have become expensive in pimpri chinchwad due to mahashivratri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : मिलिंदनगरच्या २८ घरांवर जेसीबी, सहा तास चालली कारवाई; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
1

Nashik News : मिलिंदनगरच्या २८ घरांवर जेसीबी, सहा तास चालली कारवाई; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

चर्नी रोड -गिरगाव पुलाला विरोध करणाऱ्या सैफी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाच्या विरोधात स्थानिकांचे आंदोलन
2

चर्नी रोड -गिरगाव पुलाला विरोध करणाऱ्या सैफी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाच्या विरोधात स्थानिकांचे आंदोलन

पुण्यात ठराविक नाट्यगृहांनाच गर्दी; लवकरच सांस्कृतिक धोरणाबाबतचे निर्णय जाहीर होणार
3

पुण्यात ठराविक नाट्यगृहांनाच गर्दी; लवकरच सांस्कृतिक धोरणाबाबतचे निर्णय जाहीर होणार

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी आणा घरी, महादेवांचे राहील तुमच्यावर आशीर्वाद
4

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी आणा घरी, महादेवांचे राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारचा पुढाकार: दुष्काळग्रस्त भागांत 1500 अतिरिक्त जलसाठ्यांचे होणार संवर्धन

टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारचा पुढाकार: दुष्काळग्रस्त भागांत 1500 अतिरिक्त जलसाठ्यांचे होणार संवर्धन

Feb 14, 2026 | 06:48 PM
Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Feb 14, 2026 | 06:30 PM
Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल

Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल

Feb 14, 2026 | 06:25 PM
IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

Feb 14, 2026 | 06:25 PM
भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?

भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?

Feb 14, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM