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बाइक रायडींग साठी हे 10 जॅकेट्स आहेत सर्वात मजबूत आणि फॅशनेबल! आत्ताच पाहून घ्या

बाईक चालवताना हेल्मेट जितके महत्त्वाचे असते, तितकेच महत्त्वाचे रायडिंग जॅकेटही असते. चांगले जॅकेट अपघाताच्या वेळी शरीराचे संरक्षण करते आणि लांबच्या प्रवासात आरामही देते. आजच्या काळात रायडर्स केवळ सुरक्षिततेसाठीच नव्हे तर स्टायलिश दिसण्यासाठीही प्रीमियम जॅकेट्सची निवड करतात. जगातील अनेक नामांकित कंपन्या मजबूत, टिकाऊ आणि आकर्षक डिझाइनची रायडिंग जॅकेट्स तयार करतात. काही जॅकेट्स रेसिंगसाठी तर काही अॅडव्हेंचर आणि टूरिंगसाठी खास बनवली जातात. त्यामध्ये आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञान, वॉटरप्रूफ मटेरियल आणि उच्च दर्जाचे प्रोटेक्टर दिलेले असतात. चला तर मग जाणून घेऊया जगातील 10 सर्वोत्कृष्ट, मजबूत आणि फॅशनेबल बाइक रायडर जॅकेट्सबद्दल,

Updated On: Jun 15, 2026 | 07:13 PM
बाइक रायडींग साठी हे 10 जॅकेट्स आहेत सर्वात मजबूत आणि फॅशनेबल! आत्ताच पाहून घ्या
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1 / 10 Dainese Racing 4 Leather Jacket किंमत: $650 – $750 (₹56,000 – ₹65,000) इटलीच्या डेनिजे ब्रँडचे हे जॅकेट प्रोफेशनल रेसर्समध्ये खूप लोकप्रिय आहे. प्रीमियम काऊहाइड लेदर, खांदा व कोपर प्रोटेक्टर आणि स्पोर्टी डिझाइन यामुळे हे जॅकेट सुरक्षिततेसह आकर्षक लूक देते.

Dainese Racing 4 Leather Jacket किंमत: $650 – $750 (₹56,000 – ₹65,000) इटलीच्या डेनिजे ब्रँडचे हे जॅकेट प्रोफेशनल रेसर्समध्ये खूप लोकप्रिय आहे. प्रीमियम काऊहाइड लेदर, खांदा व कोपर प्रोटेक्टर आणि स्पोर्टी डिझाइन यामुळे हे जॅकेट सुरक्षिततेसह आकर्षक लूक देते.

2 / 10 Alpinestars GP Plus R V4 किंमत: $500 – $650 (₹43,000 – ₹56,000) अल्पाइनस्टार्स हे मोटोजीपीमध्ये प्रसिद्ध नाव आहे. हे जॅकेट CE प्रमाणित आर्मर, उत्कृष्ट वेंटिलेशन आणि रेसिंग-स्टाईल फिटमुळे जगभरातील रायडर्सची पसंती आहे.

Alpinestars GP Plus R V4 किंमत: $500 – $650 (₹43,000 – ₹56,000) अल्पाइनस्टार्स हे मोटोजीपीमध्ये प्रसिद्ध नाव आहे. हे जॅकेट CE प्रमाणित आर्मर, उत्कृष्ट वेंटिलेशन आणि रेसिंग-स्टाईल फिटमुळे जगभरातील रायडर्सची पसंती आहे.

3 / 10 REV'IT! Ignition 4 H2O किंमत: $550 – $700 (₹47,000 – ₹60,000) लेदर आणि मेष फॅब्रिकचे मिश्रण असलेले हे जॅकेट उन्हाळा आणि पावसाळा दोन्हीसाठी योग्य मानले जाते. आरामदायी फिट आणि उच्च सुरक्षा हे याचे वैशिष्ट्य आहे.

REV'IT! Ignition 4 H2O किंमत: $550 – $700 (₹47,000 – ₹60,000) लेदर आणि मेष फॅब्रिकचे मिश्रण असलेले हे जॅकेट उन्हाळा आणि पावसाळा दोन्हीसाठी योग्य मानले जाते. आरामदायी फिट आणि उच्च सुरक्षा हे याचे वैशिष्ट्य आहे.

4 / 10 Klim Badlands Pro किंमत: $1,100 – $1,400 (₹95,000 – ₹1.20 लाख) अॅडव्हेंचर रायडर्ससाठी हे जगातील सर्वोत्तम जॅकेट्सपैकी एक आहे. Gore-Tex मटेरियल, जलरोधक रचना आणि मजबूत संरक्षण यामुळे लांबच्या प्रवासासाठी आदर्श ठरते.

Klim Badlands Pro किंमत: $1,100 – $1,400 (₹95,000 – ₹1.20 लाख) अॅडव्हेंचर रायडर्ससाठी हे जगातील सर्वोत्तम जॅकेट्सपैकी एक आहे. Gore-Tex मटेरियल, जलरोधक रचना आणि मजबूत संरक्षण यामुळे लांबच्या प्रवासासाठी आदर्श ठरते.

5 / 10 Rukka Nivala 2.0 किंमत: $1,500 – $1,800 (₹1.30 लाख – ₹1.55 लाख) फिनलंडच्या रुक्का कंपनीचे हे प्रीमियम जॅकेट थंड हवामानासाठी प्रसिद्ध आहे. उत्कृष्ट थर्मल लाइनिंग आणि सुरक्षा फीचर्समुळे याची किंमतही खूप जास्त आहे.

Rukka Nivala 2.0 किंमत: $1,500 – $1,800 (₹1.30 लाख – ₹1.55 लाख) फिनलंडच्या रुक्का कंपनीचे हे प्रीमियम जॅकेट थंड हवामानासाठी प्रसिद्ध आहे. उत्कृष्ट थर्मल लाइनिंग आणि सुरक्षा फीचर्समुळे याची किंमतही खूप जास्त आहे.

6 / 10 Icon Hypersport Prime किंमत: $450 – $600 (₹39,000 – ₹52,000) तरुण रायडर्समध्ये हे जॅकेट त्याच्या आक्रमक स्पोर्टी डिझाइनमुळे लोकप्रिय आहे. मजबूत लेदर, एरोडायनॅमिक फिट आणि आकर्षक रंगसंगती यामुळे ते वेगळे दिसते.

Icon Hypersport Prime किंमत: $450 – $600 (₹39,000 – ₹52,000) तरुण रायडर्समध्ये हे जॅकेट त्याच्या आक्रमक स्पोर्टी डिझाइनमुळे लोकप्रिय आहे. मजबूत लेदर, एरोडायनॅमिक फिट आणि आकर्षक रंगसंगती यामुळे ते वेगळे दिसते.

7 / 10 Held Carese Evo किंमत: $900 – $1,100 (₹77,000 – ₹95,000) जर्मनीच्या हेल्ड कंपनीचे हे जॅकेट उच्च दर्जाच्या फॅब्रिक आणि सुरक्षेसाठी ओळखले जाते. सर्व प्रकारच्या हवामानात वापरता येते.

Held Carese Evo किंमत: $900 – $1,100 (₹77,000 – ₹95,000) जर्मनीच्या हेल्ड कंपनीचे हे जॅकेट उच्च दर्जाच्या फॅब्रिक आणि सुरक्षेसाठी ओळखले जाते. सर्व प्रकारच्या हवामानात वापरता येते.

8 / 10 BMW Motorrad StreetGuard किंमत: $1,000 – $1,300 (₹86,000 – ₹1.12 लाख) बीएमडब्ल्यूच्या रायडिंग गिअर विभागातील हे जॅकेट टिकाऊपणा, आराम आणि आधुनिक डिझाइनसाठी प्रसिद्ध आहे. लांब टूरिंगसाठी उत्तम पर्याय मानला जातो.

BMW Motorrad StreetGuard किंमत: $1,000 – $1,300 (₹86,000 – ₹1.12 लाख) बीएमडब्ल्यूच्या रायडिंग गिअर विभागातील हे जॅकेट टिकाऊपणा, आराम आणि आधुनिक डिझाइनसाठी प्रसिद्ध आहे. लांब टूरिंगसाठी उत्तम पर्याय मानला जातो.

9 / 10 Belstaff Trialmaster Pro किंमत: $850 – $1,000 (₹73,000 – ₹86,000) क्लासिक विंटेज लूकसाठी हे जॅकेट जगभरात ओळखले जाते. अनेक सेलिब्रिटी आणि अॅडव्हेंचर रायडर्स याचा वापर करतात.

Belstaff Trialmaster Pro किंमत: $850 – $1,000 (₹73,000 – ₹86,000) क्लासिक विंटेज लूकसाठी हे जॅकेट जगभरात ओळखले जाते. अनेक सेलिब्रिटी आणि अॅडव्हेंचर रायडर्स याचा वापर करतात.

10 / 10 Harley-Davidson Triple Vent System किंमत: $350 – $500 (₹30,000 – ₹43,000) हार्ले-डेव्हिडसनच्या रायडर्ससाठी तयार केलेले हे जॅकेट आरामदायी, मजबूत आणि क्लासिक अमेरिकन स्टाईलचे प्रतीक मानले जाते. लांब हायवे राईडसाठी हे उत्तम ठरते.

Harley-Davidson Triple Vent System किंमत: $350 – $500 (₹30,000 – ₹43,000) हार्ले-डेव्हिडसनच्या रायडर्ससाठी तयार केलेले हे जॅकेट आरामदायी, मजबूत आणि क्लासिक अमेरिकन स्टाईलचे प्रतीक मानले जाते. लांब हायवे राईडसाठी हे उत्तम ठरते.

Web Title: 10 best bike riding jackets

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Published On: Jun 15, 2026 | 07:11 PM

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