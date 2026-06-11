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Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Updated On: Jun 11, 2026 | 03:16 PM IST
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सारांश

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील खरवंडी कासार परिसरातील किर्तनवाडी येथे पहाटेच्या सुमारास सशस्त्र दरोडेखोरांनी धाडसी दरोडा टाकल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सात जणांच्या अज्ञात टोळीने दोन कुटुंबांच्या घरात घुसून सदस्यांना चाकूचा धाक दाखवत लोखंडी गजाने मारहाण केली आणि लाखो रुपयांचा ऐवज लुटून नेला.

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अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील खरवंडी कासार परिसरातील किर्तनवाडी येथे पहाटेच्या सुमारास सशस्त्र दरोडेखोरांनी धाडसी दरोडा टाकल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सात जणांच्या अज्ञात टोळीने दोन कुटुंबांच्या घरात घुसून सदस्यांना चाकूचा धाक दाखवत लोखंडी गजाने मारहाण केली आणि लाखो रुपयांचा ऐवज लुटून नेला. दरोडेखोरांनी रावसाहेब किर्तने यांच्या घरातील सोन्याचे दागिने आणि रोकड लंपास केली. प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांच्यावर धारदार शस्त्र आणि लोखंडी गजाने हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर टोळीने अवघ्या ८०० मीटर अंतरावरील बाबासाहेब बटुळे यांच्या घरावरही दरोडा टाकत दागिने आणि रोकड लुटली.

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विस्तार

 

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील खरवंडी कासार परिसरातील किर्तनवाडी येथे पहाटेच्या सुमारास सशस्त्र दरोडेखोरांनी धाडसी दरोडा टाकल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सात जणांच्या अज्ञात टोळीने दोन कुटुंबांच्या घरात घुसून सदस्यांना चाकूचा धाक दाखवत लोखंडी गजाने मारहाण केली आणि लाखो रुपयांचा ऐवज लुटून नेला. दरोडेखोरांनी रावसाहेब किर्तने यांच्या घरातील सोन्याचे दागिने आणि रोकड लंपास केली. प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांच्यावर धारदार शस्त्र आणि लोखंडी गजाने हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर टोळीने अवघ्या ८०० मीटर अंतरावरील बाबासाहेब बटुळे यांच्या घरावरही दरोडा टाकत दागिने आणि रोकड लुटली.

Web Title: Ahilyanagar shadow of fear in the kharvandi kasar area consecutive dacoities at two homes

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Published On: Jun 11, 2026 | 03:16 PM

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