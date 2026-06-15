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Sanjay Nirupam : ‘अहंकारामुळेच उबाठा बुडेल’; उद्धव ठाकरेंवर संजय निरुपमांचा घणाघात

Updated On: Jun 15, 2026 | 07:02 PM IST
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सारांश

शिवसेना उपनेते व प्रवक्ते संजय निरुमप यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर जोरदार टीका करत, कार्यकर्ते आणि खासदारांशी संवादाचा अभाव तसेच अहंकारामुळे उबाठा पक्ष अडचणीत आल्याचा दावा केला. फेसबुक लाईव्हद्वारे पक्ष चालवला जात असल्याची टीका करत नगर परिषद आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप....

‘अहंकारामुळेच उबाठा बुडेल’; उद्धव ठाकरेंवर संजय निरुपमांचा घणाघात

‘अहंकारामुळेच उबाठा बुडेल’; उद्धव ठाकरेंवर संजय निरुपमांचा घणाघात

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विस्तार
  • अहंकारामुळेच उबाठा पक्ष बुडेल
  • शिवसेना उपनेते व प्रवक्ते संजय निरुपम यांची टीका
  • तृणमूल काँग्रेस प्रमाणेच उबाठा पक्षाची अवस्था
मुंबई : पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद नसणे, फेसबुक लाईव्ह करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या अहंकारामुळेच उबाठा पक्ष बुडेल , अशी घणाघाती टीका शिवसेना उपनेते व प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी केली. बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अहंकारामुळे तृणमूल पक्ष फुटला तशीच परिस्थिती उबाठाची झालीय, असे निरुपम म्हणाले.

निरुपम पुढे म्हणाले की, उबाठाच्या खासदारांनी उघडपणे त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वावर आरोप लावला होता. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे खासदारांना भेटत नाही, अशी नाराजी खासदारांनी काही दिवसांपूर्वी बोलून दाखवली होती. नुकताच पार पडलेल्या नगर परिषदा, महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडले आणि प्रचाराला गेले नाहीत. त्यामुळेही ठाकरेंवर खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी प्रचंड नाराज असल्याचा दावा निरुपम यांनी केला.

ऑपरेशन टायगरची ठाकरेंना धास्ती? खासदार फुटीबाबत संजय राऊतांचे मोठे विधान

ऑपरेशन टायगर ही अफवा आहे, मात्र यामुळे उबाठा नेतृत्व घाबरलेलं आहे. ते घरात बसून काम करतात. त्यांच्यात प्रचंड अहंकार असल्याची टीका निरुपम यांनी केली. शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महाराष्ट्रात दौरा सुरु आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेही शिवसंवाद दौरा सुरु असून त्यात ते राज्यभरत पदाधिकाऱ्यांचे मेळावे घेत आहेत. त्यामुळे शिवसेना नेतृत्वाला ऑपरेशन टायगरची आवश्यकता नाही, असे निरुपम म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, ममता बॅनर्जी यांच्या अहंकारामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी वेगळा गट निर्माण केला. अशीच परिस्थिती उबाठामध्ये आहे, असे निरुपम म्हणाले. उबाठा खासदार संजय राऊत कोणाला लांडगा म्हणतात, असा टोला निरुपम यांनी लगावला. त्यांचे खासदार उबाठाच्या नेतृत्वाला वैतागलेले आहेत, असे ते म्हणाले. राऊत स्वत: एक लबाड लांडगा आहेत, अशी टीका निरुपम यांनी केली.

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Web Title: Sanjay nirupam criticism on uddhav thackeray ubt shiv sena leadership

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Published On: Jun 15, 2026 | 07:02 PM

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