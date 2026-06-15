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Salim Dola: दाऊदचा जवळचा साथीदार सलीम डोला रडारवर; ड्रग्सच्या पैशातून दुबई-तुर्कीत 100 कोटींची संपत्ती

Updated On: Jun 15, 2026 | 06:53 PM IST
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सारांश

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याचा निकटवर्तीय मानला जाणारा सलीम डोला याने ड्रग्सच्या पैशातून दुबई आणि तुर्कियेमध्ये तब्बल 100 कोटी रुपयांची संपत्ती उभारल्याचा धक्कादायक दावा समोर आला आहे. अमली पदार्थांच्या काळ्या पैशाची परदेशात गुंतवणूक केल्याप्रकरणी तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे.

दाऊदचा जवळचा साथीदार सलीम डोला रडारवर; ड्रग्सच्या पैशातून दुबई-तुर्कित 100 कोटींची संपत्ती

दाऊदचा जवळचा साथीदार सलीम डोला रडारवर; ड्रग्सच्या पैशातून दुबई-तुर्कित 100 कोटींची संपत्ती

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Dawood Ibrahim network : फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा जवळचा साथीदार मानला जाणारा कुख्यात अमली पदार्थ तस्कर सलीम डोला याने तुर्की आणि दुबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जमा केली असून तो चौकशीदरम्यान तपास अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा संशय मुंबई गुन्हे शाखेला आहे. अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोने (एनसीबी) चौकशी पूर्ण केल्यानंतर तुर्कीमध्ये अटक करण्यात आलेल्या आणि भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आलेल्या सलीम डोलाची, आता मुंबई गुन्हे शाखेच्या विविध युनिट्सकडून अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशी केली जात आहे.

गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, कोविड-१९ महामारीनंतर डोलाने मुंबईत आपल्या कथित अमली पदार्थ तस्करीच्या कारवाया आणि नेटवर्कचा लक्षणीय विस्तार केला. तपासात असेही उघड झाले आहे की, तो ‘आयहान शेख’ या खोट्या नावाने तुर्कीमध्ये राहत होता आणि तेथून एक मोठे अमली पदार्थांचे नेटवर्क चालवत होता. तपास अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले आहे की, डोलाने आपल्या अमली पदार्थ तस्करीतून मिळालेल्या पैशांचा वापर करून दुबई आणि तुर्कीमध्ये अंदाजे १०० कोटी रुपये (सुमारे १ अब्ज रुपये) किमतीची मालमत्ता मिळवली आहे. तपास यंत्रणा आता त्याच्या परदेशी गुंतवणुकी, मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांच्या व्याप्तीचा तपास करत आहेत.

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चौकशीदरम्यान, डोलाने सांगलीमध्ये कार्यरत असलेल्या एका मोठ्या सिंथेटिक ड्रग उत्पादन सुविधेबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती उघड केल्याचा आरोप आहे. सूत्रांनुसार, त्याने तपास अधिकाऱ्यांना सांगितले की, या कारखान्यात एमडी (मेफेड्रोन) च्या अंदाजे २० खेपा तयार करून देशाच्या विविध भागांमध्ये पाठवण्यात येत होत्या. गुन्हे शाखा सध्या डोलाने दिलेल्या माहितीची पडताळणी करत असून, या कथित ड्रग नेटवर्कची संपूर्ण पुरवठा साखळी, वितरण प्रणाली आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास करत आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डोलाने असाही दावा केला आहे की, ड्रग तस्करीतून कमावलेला पैसा भारत आणि परदेशातील मालमत्ता आणि व्यवसायांमध्ये गुंतवला गेला होता. या अवैध व्यापारातून मिळालेल्या पैशातून कोणत्या मालमत्ता आणि व्यावसायिक उपक्रमांना निधी पुरवला गेला, हे तपास यंत्रणा आता निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

चौकशीदरम्यान, डोलाने असाही दावा केला की या ड्रग नेटवर्कचे संबंध दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या सिंडिकेटशी होते. तथापि, तपास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे दावे तपासाचा भाग म्हणून विचारात घेतले जात आहेत आणि त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जात आहे. या नेटवर्कच्या कामकाजात अंडरवर्ल्डमधील व्यक्तींचा कथित सहभाग किती होता आणि कोणी मदत केली, याचा तपास अधिकारी करत आहेत.

गुन्हे शाखेच्या अनेक पथकांनी सातारा आणि म्हैसूरमधील ड्रग्जच्या कारखान्यांशी संबंधित प्रकरणांसह विविध प्रकरणांमध्ये डोलाची चौकशी केली आहे. दरम्यान, गुन्हे शाखेचे युनिट ३ अंधेरीचे व्यावसायिक साजिद इलेक्ट्रिकवाला यांच्या अपहरण आणि खंडणी प्रकरणात डोलाच्या कथित भूमिकेचा स्वतंत्रपणे तपास करत आहे. चौकशीदरम्यान, डोलाने दुबईमध्ये खरेदी केलेल्या काही मालमत्ता विकल्याचा दावाही केला. गुन्हे शाखा या दाव्यांची चौकशी करत असून त्याच्या कथित परदेशी मालमत्ता, बँक खाती आणि गुंतवणुकीबाबत माहिती गोळा करत आहे.

डोलाची पोलीस कोठडी सोमवारी संपणार असून, त्यानंतर पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी त्याला न्यायालयात हजर केले जाईल. तपास यंत्रणांचा असा विश्वास आहे की, पुढील चौकशीतून आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करी नेटवर्क, आर्थिक व्यवहार, परदेशी मालमत्ता आणि ड्रग्ज व्यापाराशी संबंधित संभाव्य गुन्हेगारी जगताच्या संबंधांविषयी महत्त्वाची माहिती समोर येऊ शकते.

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Web Title: Dawood aide salim dola 100 crore property dubai turkiye drug money

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Published On: Jun 15, 2026 | 06:53 PM

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