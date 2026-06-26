शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

२०२६ बीएमडब्ल्यू X6 M60i xDrive भारतात लॉन्च; किंमत ₹१.७७ कोटी

Updated On: Jun 26, 2026 | 02:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

बीएमडब्ल्यू इंडियाने आपली नवीन आणि आलिशान 'BMW X6 M60i xDrive' लक्झरी कूप-एसयूव्ही भारतात १.७७ कोटी रुपयांना लॉन्च केली आहे. शक्तिशाली ४.४-लीटर V8 इंजिन असलेली ही कार अवघ्या ४.३ सेकंदात १०० किमीचा वेग पकडते.

२०२६ बीएमडब्ल्यू X6 M60i xDrive भारतात लॉन्च; किंमत ₹१.७७ कोटी
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बीएमडब्ल्यू इंडियाने आपली लक्झरी कूप-एसयूव्ही ‘BMW X6 M60i xDrive’ भारतीय बाजारपेठेत १.७७ कोटी रुपये एक्स-शोरूम किमतीत लॉन्च केली आहे. ही कार भारतात ‘कम्प्लीटली बिल्ट-अप युनिट’ (CBU) म्हणून आयात केली जात असून, देशभरातील बीएमडब्ल्यू डीलरशिपवर तिची विक्री सुरू झाली आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

या वाहनात ४.४ लीटर, V8 पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे ४८V माइल्ड-हायब्रिड सिस्टमशी जोडलेले आहे. हे शक्तिशाली इंजिन ५३० hp पॉवर आणि ७५० Nm टॉर्क निर्माण करते. ८-स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमॅटिक गियरबॉक्सद्वारे चारही चाकांना पॉवर पुरवली जाते. ही कार अवघ्या ४.३ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास वेग पकडू शकते, तर तिचा टॉप स्पीड २५० किमी प्रतितास आहे. यामध्ये ॲडॉप्टिव्ह M सस्पेंशन आणि रीअर-व्हील स्टिअरिंग सेटअप दिला आहे, जो वळणावर कारचे नियंत्रण सोपे करतो.

₹47.5 लाखांत नवी ‘मिनी कंट्रीमॅन सी’ भारतात दाखल; लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये मोठमोठ्या कारना देणार टक्कर

आकर्षक बाह्यभाग

कारच्या पुढील भागात मॅट ब्लॅक फिनिश असलेली मोठी ‘किडनी ग्रिल’, स्लिम ॲडॉप्टिव्ह एलईडी हेडलाइट्स आणि ‘M’ बॅजिंग आहे. बाजूला २१-इंच M लाइट-अॅलॉय व्हील्स, ग्लॉस ब्लॅक मिरर्स आणि मागील भागात स्लीक टेल लॅम्प्ससह ट्रॅपेझॉइडल एक्झॉस्ट फिनिशर्स दिले आहेत. ‘M स्पोर्ट पॅकेज प्रो’ अंतर्गत क्वाड-पाईप एक्झॉस्ट आणि ब्लॅक रिअर स्पॉयलर मिळतो. ही कार अ‍ॅव्हेंट्युरीन रेड, ब्रुकलिन ग्रे यांसारख्या ६ आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

आलिशान अंतर्गत रचना

केबिनमध्ये १२.३-इंच डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्क्रीन आणि १४.९-इंच कंट्रोल स्क्रीन एकत्रितपणे एकाच ग्लास पॅनेलमध्ये दिली आहे. डॅशबोर्डवर प्रीमियम वुड ट्रिम आणि अ‍ॅम्बियंट लाइट बार आहे. समोरील कम्फर्ट सीट्सना वेंटिलेशन, मेमरी फंक्शन आणि मसाजची सुविधा आहे. मनोरंजनासाठी १६ स्पीकर्सची Harman Kardon साऊंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले आणि BMW OS 8.5 दिले आहे.

माणसांची जागा ‘ते’ घेणार! BMW कारखान्यांमध्ये ‘ह्युमनॉइड रोबोट्स’ तैनात; ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मोठ्या क्रांतीमागील नेमके कारण काय?

सुरक्षा वैशिष्ट्ये

सुरक्षेसाठी या कारमध्ये ६ एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री सराउंड-व्ह्यू कॅमेरा, डायनॅमिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रेशर इंडिकेटर आणि क्रॅश सेन्सर्स देण्यात आले आहेत. यातील ‘रिव्हर्सिंग असिस्टंट’ फीचर गाडीने कापलेले शेवटचे २०० मीटर अंतर लक्षात ठेवून कारला त्याच मार्गाने आपोआप मागे घेण्यास मदत करते.

Web Title: 2026 bmw x6 m60i xdrive launch in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 02:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
२०२६ बीएमडब्ल्यू X6 M60i xDrive भारतात लॉन्च; किंमत ₹१.७७ कोटी

२०२६ बीएमडब्ल्यू X6 M60i xDrive भारतात लॉन्च; किंमत ₹१.७७ कोटी

Jun 26, 2026 | 02:12 PM
अरे परमेश्वरा! सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी Team India समोर संकटांचा डोंगर; वाचा समीकरण

अरे परमेश्वरा! सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी Team India समोर संकटांचा डोंगर; वाचा समीकरण

Jun 26, 2026 | 02:10 PM
Bhiwandi News: भावाला पाणी आणायला पाठवून ७ वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार, भिवंडीतून संतापजनक प्रकार उघड

Bhiwandi News: भावाला पाणी आणायला पाठवून ७ वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार, भिवंडीतून संतापजनक प्रकार उघड

Jun 26, 2026 | 02:08 PM
Chandrapur News: 12 वर्षांचा धक्कादायक घोळ! एकाच आधार क्रमांकामुळे शेतकऱ्याचे लाखोंचे अनुदान दुसऱ्याच्या खात्यात…

Chandrapur News: 12 वर्षांचा धक्कादायक घोळ! एकाच आधार क्रमांकामुळे शेतकऱ्याचे लाखोंचे अनुदान दुसऱ्याच्या खात्यात…

Jun 26, 2026 | 02:07 PM
Ind vs Ire1st T20: भारत-आयर्लंड पहिला टी-20 सामना आज; अय्यरच्या नेतृत्वाची कसोटी, बेलफास्टची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? जाणून घ्या

Ind vs Ire1st T20: भारत-आयर्लंड पहिला टी-20 सामना आज; अय्यरच्या नेतृत्वाची कसोटी, बेलफास्टची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? जाणून घ्या

Jun 26, 2026 | 02:00 PM
FD धारकांसाठी Good News! ‘या’ बँकेत पैसे ठेवल्यास मिळणार तब्बल 8.5 टक्क्यांपर्यंत रिटर्न; पाहा नवीन व्याजदर

FD धारकांसाठी Good News! ‘या’ बँकेत पैसे ठेवल्यास मिळणार तब्बल 8.5 टक्क्यांपर्यंत रिटर्न; पाहा नवीन व्याजदर

Jun 26, 2026 | 01:59 PM
‘आता सगळं उघड होणार…! Ashok Kharat प्रकरणावर आधारित सिनेमाचा टीझर रिलीज, दिपाली सय्यद रुपाली चाकणकरांच्या भूमिकेत

‘आता सगळं उघड होणार…! Ashok Kharat प्रकरणावर आधारित सिनेमाचा टीझर रिलीज, दिपाली सय्यद रुपाली चाकणकरांच्या भूमिकेत

Jun 26, 2026 | 01:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा