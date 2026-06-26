२०२६ बीएमडब्ल्यू X6 M60i xDrive भारतात लॉन्च; किंमत ₹१.७७ कोटी

बीएमडब्ल्यू इंडियाने आपली लक्झरी कूप-एसयूव्ही ‘BMW X6 M60i xDrive’ भारतीय बाजारपेठेत १.७७ कोटी रुपये एक्स-शोरूम किमतीत लॉन्च केली आहे. ही कार भारतात ‘कम्प्लीटली बिल्ट-अप युनिट’ (CBU) म्हणून आयात केली जात असून, देशभरातील बीएमडब्ल्यू डीलरशिपवर तिची विक्री सुरू झाली आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
या वाहनात ४.४ लीटर, V8 पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे ४८V माइल्ड-हायब्रिड सिस्टमशी जोडलेले आहे. हे शक्तिशाली इंजिन ५३० hp पॉवर आणि ७५० Nm टॉर्क निर्माण करते. ८-स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमॅटिक गियरबॉक्सद्वारे चारही चाकांना पॉवर पुरवली जाते. ही कार अवघ्या ४.३ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास वेग पकडू शकते, तर तिचा टॉप स्पीड २५० किमी प्रतितास आहे. यामध्ये ॲडॉप्टिव्ह M सस्पेंशन आणि रीअर-व्हील स्टिअरिंग सेटअप दिला आहे, जो वळणावर कारचे नियंत्रण सोपे करतो.
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आकर्षक बाह्यभाग
कारच्या पुढील भागात मॅट ब्लॅक फिनिश असलेली मोठी ‘किडनी ग्रिल’, स्लिम ॲडॉप्टिव्ह एलईडी हेडलाइट्स आणि ‘M’ बॅजिंग आहे. बाजूला २१-इंच M लाइट-अॅलॉय व्हील्स, ग्लॉस ब्लॅक मिरर्स आणि मागील भागात स्लीक टेल लॅम्प्ससह ट्रॅपेझॉइडल एक्झॉस्ट फिनिशर्स दिले आहेत. ‘M स्पोर्ट पॅकेज प्रो’ अंतर्गत क्वाड-पाईप एक्झॉस्ट आणि ब्लॅक रिअर स्पॉयलर मिळतो. ही कार अॅव्हेंट्युरीन रेड, ब्रुकलिन ग्रे यांसारख्या ६ आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
आलिशान अंतर्गत रचना
केबिनमध्ये १२.३-इंच डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्क्रीन आणि १४.९-इंच कंट्रोल स्क्रीन एकत्रितपणे एकाच ग्लास पॅनेलमध्ये दिली आहे. डॅशबोर्डवर प्रीमियम वुड ट्रिम आणि अॅम्बियंट लाइट बार आहे. समोरील कम्फर्ट सीट्सना वेंटिलेशन, मेमरी फंक्शन आणि मसाजची सुविधा आहे. मनोरंजनासाठी १६ स्पीकर्सची Harman Kardon साऊंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले आणि BMW OS 8.5 दिले आहे.
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सुरक्षा वैशिष्ट्ये
सुरक्षेसाठी या कारमध्ये ६ एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री सराउंड-व्ह्यू कॅमेरा, डायनॅमिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रेशर इंडिकेटर आणि क्रॅश सेन्सर्स देण्यात आले आहेत. यातील ‘रिव्हर्सिंग असिस्टंट’ फीचर गाडीने कापलेले शेवटचे २०० मीटर अंतर लक्षात ठेवून कारला त्याच मार्गाने आपोआप मागे घेण्यास मदत करते.