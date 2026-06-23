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Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Updated On: Jun 23, 2026 | 03:24 PM IST
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सारांश

सांगली-सातारा विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांच्या दणदणीत विजयानंतर सातारा शहरात त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. पोवई नाका येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केल्यानंतर त्यांनी जलमंदिर पॅलेस येथे खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली.

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सांगली-सातारा विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांच्या दणदणीत विजयानंतर सातारा शहरात त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. पोवई नाका येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केल्यानंतर त्यांनी जलमंदिर पॅलेस येथे खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली. यावेळी उदयनराजे यांनी हा विजय सामूहिक निर्णय आणि सर्व आमदारांच्या एकजुटीचे फलित असल्याचे सांगितले. तर नवनिर्वाचित आमदार धैर्यशील कदम यांनी पक्षाने दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे हा विजय शक्य झाल्याचे म्हट

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सांगली-सातारा विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांच्या दणदणीत विजयानंतर सातारा शहरात त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. पोवई नाका येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केल्यानंतर त्यांनी जलमंदिर पॅलेस येथे खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली. यावेळी उदयनराजे यांनी हा विजय सामूहिक निर्णय आणि सर्व आमदारांच्या एकजुटीचे फलित असल्याचे सांगितले. तर नवनिर्वाचित आमदार धैर्यशील कदम यांनी पक्षाने दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे हा विजय शक्य झाल्याचे म्हट

Web Title: Grand welcome for dhairyashil kadam in satara following his legislative council election victory he met udayanraje

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Published On: Jun 23, 2026 | 03:24 PM

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