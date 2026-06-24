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VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:31 PM IST
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सारांश

मुंबई लोकलमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चर्चगेटहून नालासोपाऱ्याकडे जाणाऱ्या फास्ट लोकलच्या फर्स्ट क्लास डब्यात दरवाजा बंद करण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादातून विरारमधील २२ वर्षीय तरुणाची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली.

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मुंबई लोकलमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चर्चगेटहून नालासोपाऱ्याकडे जाणाऱ्या फास्ट लोकलच्या फर्स्ट क्लास डब्यात दरवाजा बंद करण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादातून विरारमधील २२ वर्षीय तरुणाची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली.

Follow Us:
विस्तार

 

मुंबई लोकलमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चर्चगेटहून नालासोपाऱ्याकडे जाणाऱ्या फास्ट लोकलच्या फर्स्ट क्लास डब्यात दरवाजा बंद करण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादातून विरारमधील २२ वर्षीय तरुणाची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली.

Web Title: Virar mumbai shaken youth murdered in moving local train stabbed with a sharp knife leaving a trail of blood

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:31 PM

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