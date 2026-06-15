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ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील करिअरमध्ये हे आहेत चांगल्या पगाराचे जॉब; आजच जाणून घ्या

टोमोबाईल उद्योग हा भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक मानला जातो. नवीन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहने आणि स्मार्ट मोबिलिटीमुळे या क्षेत्रात करिअरच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत. आज केवळ मेकॅनिकल इंजिनिअर्सच नव्हे, तर सॉफ्टवेअर, डिझाइन, व्यवस्थापन आणि संशोधन क्षेत्रातील व्यावसायिकांनाही मोठी मागणी आहे. योग्य शिक्षण आणि कौशल्यांच्या जोरावर या उद्योगात लाखो रुपयांचे वार्षिक पॅकेज मिळवता येते. अनेक पदांवर देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आकर्षक वेतन आणि उत्तम करिअर ग्रोथ मिळते. चला जाणून घेऊया ऑटोमोबाईल उद्योगातील सर्वाधिक पगाराच्या 10 नोकऱ्यांविषयी.

Updated On: Jun 15, 2026 | 10:06 PM
ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील करिअरमध्ये हे आहेत चांगल्या पगाराचे जॉब; आजच जाणून घ्या
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1 / 10 ऑटोमोबाईल डिझायनर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹10 लाख – ₹35 लाख नवीन कार, बाईक आणि इतर वाहनांचे बाह्य व अंतर्गत डिझाइन तयार करण्याचे काम ऑटोमोबाईल डिझायनर करतात. सर्जनशीलता आणि तांत्रिक ज्ञान यांचा उत्तम मेळ या क्षेत्रात आवश्यक असतो.

ऑटोमोबाईल डिझायनर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹10 लाख – ₹35 लाख नवीन कार, बाईक आणि इतर वाहनांचे बाह्य व अंतर्गत डिझाइन तयार करण्याचे काम ऑटोमोबाईल डिझायनर करतात. सर्जनशीलता आणि तांत्रिक ज्ञान यांचा उत्तम मेळ या क्षेत्रात आवश्यक असतो.

2 / 10 इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) इंजिनिअर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹12 लाख – ₹40 लाख EV इंजिनिअर बॅटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, चार्जिंग सिस्टीम आणि पॉवर मॅनेजमेंटवर काम करतात. भारतातील EV उद्योगाच्या वाढीसोबत या क्षेत्राला मोठी मागणी निर्माण झाली आहे.

इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) इंजिनिअर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹12 लाख – ₹40 लाख EV इंजिनिअर बॅटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, चार्जिंग सिस्टीम आणि पॉवर मॅनेजमेंटवर काम करतात. भारतातील EV उद्योगाच्या वाढीसोबत या क्षेत्राला मोठी मागणी निर्माण झाली आहे.

3 / 10 मोटरस्पोर्ट्स इंजिनिअर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹15 लाख – ₹50 लाख रेसिंग कार्सची कार्यक्षमता, वेग आणि तांत्रिक सुधारणा यावर काम करणाऱ्या अभियंत्यांना मोटरस्पोर्ट्स इंजिनिअर म्हणतात.

मोटरस्पोर्ट्स इंजिनिअर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹15 लाख – ₹50 लाख रेसिंग कार्सची कार्यक्षमता, वेग आणि तांत्रिक सुधारणा यावर काम करणाऱ्या अभियंत्यांना मोटरस्पोर्ट्स इंजिनिअर म्हणतात.

4 / 10 ऑटोमोबाईल सॉफ्टवेअर इंजिनिअर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹12 लाख – ₹45 लाख स्मार्ट कार्ससाठी सॉफ्टवेअर, इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, ADAS आणि स्वयंचलित ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम हे अभियंते करतात.

ऑटोमोबाईल सॉफ्टवेअर इंजिनिअर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹12 लाख – ₹45 लाख स्मार्ट कार्ससाठी सॉफ्टवेअर, इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, ADAS आणि स्वयंचलित ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम हे अभियंते करतात.

5 / 10 गुणवत्ता नियंत्रण प्रमुख- सरासरी वार्षिक पगार: ₹10 लाख – ₹30 लाख वाहनांची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानके कायम ठेवण्यासाठी तपासणी व निरीक्षणाची जबाबदारी गुणवत्ता नियंत्रण प्रमुख सांभाळतात.

गुणवत्ता नियंत्रण प्रमुख- सरासरी वार्षिक पगार: ₹10 लाख – ₹30 लाख वाहनांची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानके कायम ठेवण्यासाठी तपासणी व निरीक्षणाची जबाबदारी गुणवत्ता नियंत्रण प्रमुख सांभाळतात.

6 / 10 ऑटोमोबाईल R&D इंजिनिअर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹10 लाख – ₹30 लाख नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे, वाहनांची कार्यक्षमता सुधारणे आणि सुरक्षिततेसाठी संशोधन करणे हे R&D इंजिनिअरचे प्रमुख काम असते.

ऑटोमोबाईल R&D इंजिनिअर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹10 लाख – ₹30 लाख नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे, वाहनांची कार्यक्षमता सुधारणे आणि सुरक्षिततेसाठी संशोधन करणे हे R&D इंजिनिअरचे प्रमुख काम असते.

7 / 10 उत्पादन व्यवस्थापक- सरासरी वार्षिक पगार: ₹15 लाख – ₹40 लाख वाहन निर्मिती प्रक्रियेचे नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि उत्पादन लक्ष्य पूर्ण करण्याची जबाबदारी उत्पादन व्यवस्थापकावर असते.

उत्पादन व्यवस्थापक- सरासरी वार्षिक पगार: ₹15 लाख – ₹40 लाख वाहन निर्मिती प्रक्रियेचे नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि उत्पादन लक्ष्य पूर्ण करण्याची जबाबदारी उत्पादन व्यवस्थापकावर असते.

8 / 10 सप्लाय चेन मॅनेजर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹12 लाख – ₹35 लाख वाहनांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या भागांचा पुरवठा, साठवणूक आणि वितरण यांचे व्यवस्थापन सप्लाय चेन मॅनेजर करतात.

सप्लाय चेन मॅनेजर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹12 लाख – ₹35 लाख वाहनांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या भागांचा पुरवठा, साठवणूक आणि वितरण यांचे व्यवस्थापन सप्लाय चेन मॅनेजर करतात.

9 / 10 ऑटोमोबाईल प्रोजेक्ट मॅनेजर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹18 लाख – ₹50 लाख नवीन वाहन प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि विविध टीम्समधील समन्वय साधण्याचे काम प्रोजेक्ट मॅनेजर करतात.

ऑटोमोबाईल प्रोजेक्ट मॅनेजर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹18 लाख – ₹50 लाख नवीन वाहन प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि विविध टीम्समधील समन्वय साधण्याचे काम प्रोजेक्ट मॅनेजर करतात.

10 / 10 प्लांट हेड / ऑपरेशन्स डायरेक्टर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹30 लाख – ₹1 कोटी+ ऑटोमोबाईल कारखान्याचे संपूर्ण संचालन, उत्पादन व्यवस्थापन आणि व्यावसायिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची जबाबदारी या पदावर असते.

प्लांट हेड / ऑपरेशन्स डायरेक्टर- सरासरी वार्षिक पगार: ₹30 लाख – ₹1 कोटी+ ऑटोमोबाईल कारखान्याचे संपूर्ण संचालन, उत्पादन व्यवस्थापन आणि व्यावसायिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची जबाबदारी या पदावर असते.

Web Title: Automobile field best jobs options

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Published On: Jun 15, 2026 | 10:06 PM

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