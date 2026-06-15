ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील करिअरमध्ये हे आहेत चांगल्या पगाराचे जॉब; आजच जाणून घ्या

टोमोबाईल उद्योग हा भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक मानला जातो. नवीन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहने आणि स्मार्ट मोबिलिटीमुळे या क्षेत्रात करिअरच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत. आज केवळ मेकॅनिकल इंजिनिअर्सच नव्हे, तर सॉफ्टवेअर, डिझाइन, व्यवस्थापन आणि संशोधन क्षेत्रातील व्यावसायिकांनाही मोठी मागणी आहे. योग्य शिक्षण आणि कौशल्यांच्या जोरावर या उद्योगात लाखो रुपयांचे वार्षिक पॅकेज मिळवता येते. अनेक पदांवर देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आकर्षक वेतन आणि उत्तम करिअर ग्रोथ मिळते. चला जाणून घेऊया ऑटोमोबाईल उद्योगातील सर्वाधिक पगाराच्या 10 नोकऱ्यांविषयी.