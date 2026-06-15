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Raagi Idli: घरच्या घरी तयार करा मऊ आणि स्वादिष्ट रागी इडली; जाणून घ्या सोपी पद्धत

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:34 PM IST
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सारांश

Raagi Idli Recipe: तुम्हाला देखील सकाळच्या नाश्त्याला काही तरी हेल्दी अन् टेस्टी बनवायेच असेल तर रागी इडलीची ही सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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विस्तार

नाश्त्यात नेहमीचे पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल आणि त्याचवेळी आरोग्यदायी पर्याय शोधत असाल, तर रागी इडली तुमच्यासाठी उत्तम ठरू शकते. नाचणीपासून तयार होणारी ही इडली चवदार, हलकी आणि पौष्टिक असल्याने सध्या हेल्दी फूड प्रेमींमध्ये विशेष लोकप्रिय होत आहे. फायबर, कॅल्शियम आणि इतर पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली रागी इडली दिवसाची सुरुवात ऊर्जादायी बनवण्यास मदत करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही रेसिपी तयार करण्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही आणि अगदी मोजक्या साहित्यामध्ये घरच्या घरी सहज बनवता येते. जर तुम्ही नाश्त्यात काहीतरी नवीन, चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ बनवण्याचा विचार करत असाल, तर रागी इडलीची ही सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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रागी इडलीसाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप रागी (नाचणी) पीठ
  • १ कप रवा
  • १/२ कप दही
  • चवीनुसार मीठ
  • आवश्यकतेनुसार पाणी
  • साच्यांना लावण्यासाठी थोडे तेल

कृती

रागी इडली तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात रागी पीठ, रवा आणि दही घालून चांगले मिसळून घ्या. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी घालून इडलीच्या पिठासारखे गुळगुळीत मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण साधारण १५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून रवा आणि रागी व्यवस्थित मुरतील. मिश्रण तयार झाल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घालून पुन्हा एकदा हलक्या हाताने एकजीव करा. दरम्यान, इडलीच्या साच्यांना थोडे तेल लावून तयार ठेवा. आता या साच्यांमध्ये तयार केलेले पीठ ओता. इडली पात्रात पाणी गरम करून त्यामध्ये साचे ठेवा आणि मध्यम आचेवर १२ ते १५ मिनिटे वाफेवर शिजू द्या. इडल्या पूर्णपणे शिजल्यानंतर गॅस बंद करा आणि काही मिनिटे त्या थंड होऊ द्या. त्यानंतर चमच्याच्या मदतीने इडल्या साच्यातून अलगद बाहेर काढा. गरमागरम रागी इडली नारळाची चटणी, टोमॅटो चटणी किंवा सांबारसोबत सर्व्ह करा.

खास टिप्स

अधिक मऊ इडल्या हव्याअसतील तर मिश्रणात थोडेसे इनो किंवा बेकिंग सोडा घालू शकता.
चव वाढवण्यासाठी पिठात बारीक चिरलेली कोथिंबीर, किसलेले गाजर किंवा हिरवी मिरची घालू शकता.
इडल्या शिजल्या आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी त्यामध्ये टूथपिक घालून पाहा.
ताजे दही वापरल्यास इडलीची चव अधिक छान लागते.

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Web Title: Ragi idli recipe healthy breakfast finger millet high fiber calcium weight loss nutrition south indian food

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:34 PM

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