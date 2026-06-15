Raagi Idli: घरच्या घरी तयार करा मऊ आणि स्वादिष्ट रागी इडली; जाणून घ्या सोपी पद्धत

नाश्त्यात नेहमीचे पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल आणि त्याचवेळी आरोग्यदायी पर्याय शोधत असाल, तर रागी इडली तुमच्यासाठी उत्तम ठरू शकते. नाचणीपासून तयार होणारी ही इडली चवदार, हलकी आणि पौष्टिक असल्याने सध्या हेल्दी फूड प्रेमींमध्ये विशेष लोकप्रिय होत आहे. फायबर, कॅल्शियम आणि इतर पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली रागी इडली दिवसाची सुरुवात ऊर्जादायी बनवण्यास मदत करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही रेसिपी तयार करण्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही आणि अगदी मोजक्या साहित्यामध्ये घरच्या घरी सहज बनवता येते. जर तुम्ही नाश्त्यात काहीतरी नवीन, चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ बनवण्याचा विचार करत असाल, तर रागी इडलीची ही सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा.
‘An Apple a Day’ फक्त म्हण नाही! सकाळी रिकाम्या पोटी सफरचंद खाल्ल्यास मिळतात ‘हे’ जबरदस्त फायदे
अधिक मऊ इडल्या हव्याअसतील तर मिश्रणात थोडेसे इनो किंवा बेकिंग सोडा घालू शकता.
चव वाढवण्यासाठी पिठात बारीक चिरलेली कोथिंबीर, किसलेले गाजर किंवा हिरवी मिरची घालू शकता.
इडल्या शिजल्या आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी त्यामध्ये टूथपिक घालून पाहा.
ताजे दही वापरल्यास इडलीची चव अधिक छान लागते.
Hair Care Tips: केस खूप गळतात? ‘या’ पोषक तत्वांच्या कमतरतेकडे दुर्लक्ष करू नका; ठरू शकते धोकादायक