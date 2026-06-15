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Futuristic Cars : अगदी भविष्यातून आल्यासारख्या वाटणाऱ्या ‘या’ आहेत जगातील 10 जबरदस्त ‘कॉन्सेप्ट कार्स’! आत्ताच जाणून घ्या

आजच्या काळात कार कंपन्या केवळ वाहतुकीची साधने तयार करत नाहीत, तर भविष्यातील तंत्रज्ञानाची झलकही दाखवत आहेत. यासाठी त्या विविध कॉन्सेप्ट कार्स सादर करतात, ज्या आपल्या कल्पनेपलीकडील डिझाइन आणि फीचर्सने भरलेल्या असतात. या कार्समध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलित ड्रायव्हिंग, इलेक्ट्रिक पॉवर आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. काही कार्स तर एखाद्या हॉलीवूड सायन्स-फिक्शन चित्रपटातून आल्यासारख्या वाटतात. जरी यापैकी बहुतेक कार्स बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध नसल्या, तरी त्या भविष्यातील वाहन उद्योगाची दिशा ठरवतात. चला तर मग, जगातील अशाच 10 भन्नाट कॉन्सेप्ट कार्स पाहूया, ज्या खरोखरच भविष्यातून आल्यासारख्या दिसतात.

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:31 PM
Futuristic Cars : अगदी भविष्यातून आल्यासारख्या वाटणाऱ्या ‘या’ आहेत जगातील 10 जबरदस्त ‘कॉन्सेप्ट कार्स’! आत्ताच जाणून घ्या
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1 / 10 Mercedes-Benz Vision AVTR अंदाजे किंमत: ₹8 कोटी – ₹12 कोटी (US$1–1.5 Million) 'अवतार' चित्रपटापासून प्रेरित ही कॉन्सेप्ट कार भविष्यातील मोबिलिटीचे प्रतीक मानली जाते. कारमध्ये बायोमेट्रिक कंट्रोल, 360-डिग्री हालचाल करणारी चाके आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन आहे. तिच्या मागील बाजूस 33

Mercedes-Benz Vision AVTR अंदाजे किंमत: ₹8 कोटी – ₹12 कोटी (US$1–1.5 Million) 'अवतार' चित्रपटापासून प्रेरित ही कॉन्सेप्ट कार भविष्यातील मोबिलिटीचे प्रतीक मानली जाते. कारमध्ये बायोमेट्रिक कंट्रोल, 360-डिग्री हालचाल करणारी चाके आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन आहे. तिच्या मागील बाजूस 33 "बायोनिक फ्लॅप्स" देण्यात आले आहेत, जे कार आणि चालक यांच्यातील संवाद वाढवतात.

2 / 10 Cadillac InnerSpace अंदाजे किंमत: ₹3 कोटी – ₹5 कोटी (US$400,000–600,000) ही कार पूर्णपणे स्वयंचलित असून तिच्या केबिनमध्ये मोठी डिजिटल स्क्रीन, आरामदायी आसनव्यवस्था आणि मनोरंजन सुविधा दिल्या आहेत. प्रवासादरम्यान चालकाऐवजी प्रवासी केंद्रस्थानी राहतो.

Cadillac InnerSpace अंदाजे किंमत: ₹3 कोटी – ₹5 कोटी (US$400,000–600,000) ही कार पूर्णपणे स्वयंचलित असून तिच्या केबिनमध्ये मोठी डिजिटल स्क्रीन, आरामदायी आसनव्यवस्था आणि मनोरंजन सुविधा दिल्या आहेत. प्रवासादरम्यान चालकाऐवजी प्रवासी केंद्रस्थानी राहतो.

3 / 10 Volkswagen GEN.TRAVEL अंदाजे किंमत: ₹4 कोटी – ₹7 कोटी (US$500,000–850,000) GEN.TRAVEL ही पूर्णपणे स्वयंचलित प्रवासी कार आहे. तिच्या आतील भागात कार्यालय, विश्रांती कक्ष आणि झोपण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ती खास डिझाइन करण्यात आली आहे.

Volkswagen GEN.TRAVEL अंदाजे किंमत: ₹4 कोटी – ₹7 कोटी (US$500,000–850,000) GEN.TRAVEL ही पूर्णपणे स्वयंचलित प्रवासी कार आहे. तिच्या आतील भागात कार्यालय, विश्रांती कक्ष आणि झोपण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ती खास डिझाइन करण्यात आली आहे.

4 / 10 Renault Trezor अंदाजे किंमत: ₹2 कोटी – ₹3.5 कोटी (US$250,000–450,000) अत्यंत आकर्षक डिझाइन, लाल इंटिरियर आणि एकसंध कॅनोपी डोअरमुळे Renault Trezor जगातील सर्वात सुंदर कॉन्सेप्ट कार्सपैकी एक मानली जाते. तिच्या डिझाइनने अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत.

Renault Trezor अंदाजे किंमत: ₹2 कोटी – ₹3.5 कोटी (US$250,000–450,000) अत्यंत आकर्षक डिझाइन, लाल इंटिरियर आणि एकसंध कॅनोपी डोअरमुळे Renault Trezor जगातील सर्वात सुंदर कॉन्सेप्ट कार्सपैकी एक मानली जाते. तिच्या डिझाइनने अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत.

5 / 10 BMW Vision Next 100 अंदाजे किंमत: ₹4 कोटी – ₹6 कोटी (US$500,000–750,000) BMW च्या 100 व्या वर्धापनदिनानिमित्त सादर करण्यात आलेली ही कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलित ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करते. तिच्या बॉडीवरील 'लिव्हिंग जिओमेट्री' पॅनेल्स गाडीच्या हालचालीनुसार आकार बदलतात.

BMW Vision Next 100 अंदाजे किंमत: ₹4 कोटी – ₹6 कोटी (US$500,000–750,000) BMW च्या 100 व्या वर्धापनदिनानिमित्त सादर करण्यात आलेली ही कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलित ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करते. तिच्या बॉडीवरील 'लिव्हिंग जिओमेट्री' पॅनेल्स गाडीच्या हालचालीनुसार आकार बदलतात.

6 / 10 Tesla Cybercab अंदाजे किंमत: ₹25 लाख – ₹35 लाख (US$30,000–40,000) टेस्लाची ही दोन आसनी स्वयंचलित टॅक्सी स्टिअरिंग व्हील आणि पेडल्सशिवाय तयार करण्यात आली आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे भविष्य कसे असेल, याची झलक ही कार दाखवते.

Tesla Cybercab अंदाजे किंमत: ₹25 लाख – ₹35 लाख (US$30,000–40,000) टेस्लाची ही दोन आसनी स्वयंचलित टॅक्सी स्टिअरिंग व्हील आणि पेडल्सशिवाय तयार करण्यात आली आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे भविष्य कसे असेल, याची झलक ही कार दाखवते.

7 / 10 Audi Skysphere अंदाजे किंमत: ₹5 कोटी – ₹8 कोटी (US$600,000–1 Million) ऑडीची ही भविष्यकालीन रोडस्टर कार स्वतःची लांबी बदलू शकते. स्पोर्ट्स मोडमध्ये ती अधिक वेगवान बनते, तर ग्रँड टूरिंग मोडमध्ये आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देते. स्वयंचलित ड्रायव्हिंगची सुविधा हे तिचे मोठे आकर्षण आहे.

Audi Skysphere अंदाजे किंमत: ₹5 कोटी – ₹8 कोटी (US$600,000–1 Million) ऑडीची ही भविष्यकालीन रोडस्टर कार स्वतःची लांबी बदलू शकते. स्पोर्ट्स मोडमध्ये ती अधिक वेगवान बनते, तर ग्रँड टूरिंग मोडमध्ये आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देते. स्वयंचलित ड्रायव्हिंगची सुविधा हे तिचे मोठे आकर्षण आहे.

8 / 10 Hyundai N Vision 74 अंदाजे किंमत: ₹1.5 कोटी – ₹2.5 कोटी (US$180,000–300,000) 1970 च्या दशकातील डिझाइन आणि आधुनिक हायड्रोजन तंत्रज्ञान यांचे मिश्रण असलेली ही कार ऑटोमोबाईल जगतात खूप लोकप्रिय ठरली आहे. तिची कामगिरी सुपरकार्सना टक्कर देणारी आहे.

Hyundai N Vision 74 अंदाजे किंमत: ₹1.5 कोटी – ₹2.5 कोटी (US$180,000–300,000) 1970 च्या दशकातील डिझाइन आणि आधुनिक हायड्रोजन तंत्रज्ञान यांचे मिश्रण असलेली ही कार ऑटोमोबाईल जगतात खूप लोकप्रिय ठरली आहे. तिची कामगिरी सुपरकार्सना टक्कर देणारी आहे.

9 / 10 Peugeot Inception Concept अंदाजे किंमत: ₹2 कोटी – ₹4 कोटी (US$250,000–500,000) Peugeot ची ही कॉन्सेप्ट कार भविष्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी दिशा ठरवणारी मानली जाते. विशाल काच, नवीन i-Cockpit आणि प्रगत AI प्रणाली ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

Peugeot Inception Concept अंदाजे किंमत: ₹2 कोटी – ₹4 कोटी (US$250,000–500,000) Peugeot ची ही कॉन्सेप्ट कार भविष्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी दिशा ठरवणारी मानली जाते. विशाल काच, नवीन i-Cockpit आणि प्रगत AI प्रणाली ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

10 / 10 Lexus LF-Z Electrified अंदाजे किंमत: ₹1.5 कोटी – ₹3 कोटी (US$200,000–350,000) ही लक्झरी इलेक्ट्रिक SUV अत्याधुनिक कनेक्टिव्हिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह तंत्रज्ञानासह सादर करण्यात आली आहे. भविष्यातील Lexus मॉडेल्सचा पाया याच कारवर आधारित असेल.

Lexus LF-Z Electrified अंदाजे किंमत: ₹1.5 कोटी – ₹3 कोटी (US$200,000–350,000) ही लक्झरी इलेक्ट्रिक SUV अत्याधुनिक कनेक्टिव्हिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह तंत्रज्ञानासह सादर करण्यात आली आहे. भविष्यातील Lexus मॉडेल्सचा पाया याच कारवर आधारित असेल.

Web Title: Futuristic concept cars in world

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:31 PM

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