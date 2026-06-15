Futuristic Cars : अगदी भविष्यातून आल्यासारख्या वाटणाऱ्या ‘या’ आहेत जगातील 10 जबरदस्त ‘कॉन्सेप्ट कार्स’! आत्ताच जाणून घ्या

आजच्या काळात कार कंपन्या केवळ वाहतुकीची साधने तयार करत नाहीत, तर भविष्यातील तंत्रज्ञानाची झलकही दाखवत आहेत. यासाठी त्या विविध कॉन्सेप्ट कार्स सादर करतात, ज्या आपल्या कल्पनेपलीकडील डिझाइन आणि फीचर्सने भरलेल्या असतात. या कार्समध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलित ड्रायव्हिंग, इलेक्ट्रिक पॉवर आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. काही कार्स तर एखाद्या हॉलीवूड सायन्स-फिक्शन चित्रपटातून आल्यासारख्या वाटतात. जरी यापैकी बहुतेक कार्स बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध नसल्या, तरी त्या भविष्यातील वाहन उद्योगाची दिशा ठरवतात. चला तर मग, जगातील अशाच 10 भन्नाट कॉन्सेप्ट कार्स पाहूया, ज्या खरोखरच भविष्यातून आल्यासारख्या दिसतात.