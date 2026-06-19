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केवळ इंजिनिअरिंग नव्हे; ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनाही मोठा वाव

Updated On: Jun 19, 2026 | 06:45 PM IST
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सारांश

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्र आजच्या तरुणांसाठी 'स्मार्टफोन्स ऑन व्हील्स' सारखे एक रोमांचक करिअर डेस्टिनेशन बनले आहे. या क्षेत्रात केवळ अभियंत्यांसाठीच नव्हे, तर विज्ञान, वाणिज्य आणि कला शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठीही विद्युत वाहने (EV) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात जागतिक पातळीवर मोठ्या सं

केवळ इंजिनिअरिंग नव्हे; ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनाही मोठा वाव
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विस्तार

तंत्रज्ञान, शाश्वत विकासआणि नाविन्यता यांच्या संगमामुळे आज ऑटोमोबाईल क्षेत्र तरुणांसाठी एक अत्यंत रोमांचक करिअर पर्याय बनले आहे, असे ऑटोमोटिव्ह स्किल्स डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (ASDC) अध्यक्ष विंकेश गुलाटी सांगतात.

आजचे कॉलेज विद्यार्थी AI, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स किंवा स्पेस टेक्नॉलॉजीमध्ये करिअरचे स्वप्न पाहतात. पण, या सर्व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मिलाफ आता ऑटोमोबाईल क्षेत्रात झाला आहे. आजच्या गाड्या केवळ इंजिन आणि वर्कशॉपपुरत्या मर्यादित नसून, त्या सॉफ्टवेअर, सेन्सर्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सुसज्ज अशा ‘स्मार्टफोन्स ऑन व्हील्स’ बनल्या आहेत. जगातील तिसरी सर्वात मोठी ऑटोमोबाईल बाजारपेठ असलेल्या भारतात या क्रांतीमुळे कुशल व्यावसायिकांची मागणी प्रचंड वाढली आहे.

ईव्ही आणि एआय मधील संधी

 इलेक्ट्रिक व्हेईकल क्रांतीमुळे बॅटरी इंजिनिअर्स, ईव्ही डिझाइन स्पेशालिस्ट, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅनर्स आणि थर्मल मॅनेजमेंट इंजिनिअर्स यांसारख्या नव्या पदांची निर्मिती झाली आहे. तसेच, गाड्यांमधील ‘ॲडव्हांस ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम’ (ADAS), प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स आणि व्हॉईस रेकग्निशन यांमुळे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स, डेटा अनॅलिस्ट आणि सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट्ससाठी आयटी क्षेत्रासारख्याच उत्तम संधी इथे उपलब्ध आहेत.

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केवळ इंजिनिअर्ससाठीच नाही!

ऑटोमोबाईल क्षेत्रात केवळ इंजिनिअर्सनाच वाव आहे हा एक गैरसमज आहे. सायन्स, कॉमर्स किंवा ह्युमॅनिटीज शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिझाईन, मार्केटिंग, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, डिजिटल मीडिया आणि बिझनेस डेव्हलपमेंटमध्ये करिअरचे अनेक मार्ग खुले आहेत. शिवाय, ईव्ही चार्जिंग, बॅटरी रिसायकलिंग आणि मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म्समधील स्टार्टअप्समुळे तरुण उद्योजकांना मोठी गुंतवणूक आणि प्रोत्साहन मिळत आहे.

जागतिक ओळख आणि कौशल्ये

या क्षेत्रात शिकलेली कौशल्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लागू पडतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर करिअर करण्याची संधी मिळते. मात्र, या बदलत्या युगात यश मिळवण्यासाठी केवळ शैक्षणिक पदवी पुरेशी नसून तांत्रिक कौशल्ये, डिजिटल क्षमता आणि सातत्याने शिकण्याची तयारी आवश्यक आहे.

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या परिवर्तनाची जाणीव शालेय स्तरापासूनच करून देण्यासाठी ASDC ने ६ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नॅशनल ऑटोमोबाईल ऑलिम्पियाड’ सुरू केले आहे, जेणेकरून मुलांमध्ये या क्षेत्राविषयी कुतूहल निर्माण होईल.

थोडक्यात सांगायचे तर…

जर तुम्हाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासोबत काम करायचे असेल, पर्यावरणाला हातभार लावायचा असेल आणि भविष्याला आकार देणाऱ्या उद्योगाचा भाग व्हायचे असेल, तर ऑटोमोबाईल क्षेत्र हा आजच्या तरुणांसाठी सर्वोत्तम आणि सर्वात रोमांचक करिअर पर्याय आहे. भविष्यातील ईव्ही पायोनिअर्स आणि एआय स्पेशालिस्ट आज आपल्याच वर्गात घडत आहेत.

 

Web Title: Automobile field career opportunities

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Published On: Jun 19, 2026 | 06:45 PM

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