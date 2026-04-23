350CC इंजिनसह Bajaj Pulsar NS 400Z लाँच; अनेक फीचर्सही पॉवरही मिळणार

नवी दिल्ली : भारतीय दुचाकी बाजारात बजाज ऑटोने आपल्या लोकप्रिय पल्सर NS400Z ची नवीन 350cc व्हर्जन लाँच केले. या बदलामागे सर्वात मोठे कारण करप्रणाली आहे. 400cc बाईक्सवर जास्त GST लागतो, तर 350cc सेगमेंटवर कमी कर आकारला जातो. यामुळे कंपनीला बाईकची किंमत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि ती अधिक परवडणारी बनवण्यासाठी इंजिनचा आकार कमी करावा लागला आहे.
नवीन पल्सर NS400Z 350cc मध्ये तेच लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, परंतु त्याचा आकार किंचित कमी करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या 373cc इंजिनऐवजी आता 349.13cc इंजिन आहे. या बदलामुळे 40.6 PS पॉवर आणि 33.2 Nm टॉर्क निर्माण होतो. पॉवरमध्ये थोडी घट झाली असली तरी, त्याचा परिणाम लक्षणीय नाही. कंपनीने इंजिनला अशा प्रकारे ट्यून केले आहे की ते जास्त वेगातही चांगली कामगिरी करेल. वेगाने चालवताना ही बाईक आता पूर्वीपेक्षा अधिक स्पोर्टी वाटते.
या नवीन इंजिनचा स्ट्रोक कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे इंजिनच्या गुणधर्मांमध्ये किंचित बदल झाला आहे. आता, बाईक जास्त RPM वर अधिक चांगली कामगिरी करते. पूर्वी पॉवर कमी RPM वर मिळत होती, पण आता ती जास्त RPM वर मिळते. आता, बाईकचा पूर्ण आनंद घेण्यासाठी तुम्हाला ती थोडी जास्त वेगाने चालवावी लागेल. हायवेवर किंवा लांबच्या प्रवासातही ती अधिक आनंददायक वाटते. मायलेजमध्ये फारसा बदल अपेक्षित नाही, कारण जास्त RPM मुळे इंधनाचा वापर किंचित वाढू शकतो.
डिझाइन आणि फीचर्स काय?
डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, नवीन पल्सर NS400Z 350cc मध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तरुणांना आवडणारा तोच आक्रमक आणि दमदार लूक यात कायम ठेवण्यात आला आहे. यात LED हेडलाइट, DRLs, USD फ्रंट फोर्क्स आणि एक स्पोर्टी डिझाइन आहे. तसेच, यात स्प्लिट सीट, अंडरबेली एक्झॉस्ट आणि आकर्षक रंगांचे पर्यायही उपलब्ध आहेत.