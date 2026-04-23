Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

350CC इंजिनसह Bajaj Pulsar NS 400Z लाँच; अनेक फीचर्सही पॉवरही मिळणार

नवीन पल्सर NS400Z 350cc मध्ये तेच लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, परंतु त्याचा आकार किंचित कमी करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या 373cc इंजिनऐवजी आता 349.13cc इंजिन आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 01:43 PM
350CC इंजिनसह Bajaj Pulsar NS 400Z लाँच; अनेक फीचर्सही पॉवरही मिळणार

350CC इंजिनसह Bajaj Pulsar NS 400Z लाँच; अनेक फीचर्सही पॉवरही मिळणार

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : भारतीय दुचाकी बाजारात बजाज ऑटोने आपल्या लोकप्रिय पल्सर NS400Z ची नवीन 350cc व्हर्जन लाँच केले. या बदलामागे सर्वात मोठे कारण करप्रणाली आहे. 400cc बाईक्सवर जास्त GST लागतो, तर 350cc सेगमेंटवर कमी कर आकारला जातो. यामुळे कंपनीला बाईकची किंमत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि ती अधिक परवडणारी बनवण्यासाठी इंजिनचा आकार कमी करावा लागला आहे.

नवीन पल्सर NS400Z 350cc मध्ये तेच लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, परंतु त्याचा आकार किंचित कमी करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या 373cc इंजिनऐवजी आता 349.13cc इंजिन आहे. या बदलामुळे 40.6 PS पॉवर आणि 33.2 Nm टॉर्क निर्माण होतो. पॉवरमध्ये थोडी घट झाली असली तरी, त्याचा परिणाम लक्षणीय नाही. कंपनीने इंजिनला अशा प्रकारे ट्यून केले आहे की ते जास्त वेगातही चांगली कामगिरी करेल. वेगाने चालवताना ही बाईक आता पूर्वीपेक्षा अधिक स्पोर्टी वाटते.

या नवीन इंजिनचा स्ट्रोक कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे इंजिनच्या गुणधर्मांमध्ये किंचित बदल झाला आहे. आता, बाईक जास्त RPM वर अधिक चांगली कामगिरी करते. पूर्वी पॉवर कमी RPM वर मिळत होती, पण आता ती जास्त RPM वर मिळते. आता, बाईकचा पूर्ण आनंद घेण्यासाठी तुम्हाला ती थोडी जास्त वेगाने चालवावी लागेल. हायवेवर किंवा लांबच्या प्रवासातही ती अधिक आनंददायक वाटते. मायलेजमध्ये फारसा बदल अपेक्षित नाही, कारण जास्त RPM मुळे इंधनाचा वापर किंचित वाढू शकतो.

डिझाइन आणि फीचर्स काय?

डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, नवीन पल्सर NS400Z 350cc मध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तरुणांना आवडणारा तोच आक्रमक आणि दमदार लूक यात कायम ठेवण्यात आला आहे. यात LED हेडलाइट, DRLs, USD फ्रंट फोर्क्स आणि एक स्पोर्टी डिझाइन आहे. तसेच, यात स्प्लिट सीट, अंडरबेली एक्झॉस्ट आणि आकर्षक रंगांचे पर्यायही उपलब्ध आहेत.

Web Title: Bajaj pulsar ns 400z launched with a 350cc engine

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 01:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा
1

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब
2

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Car Tyre Types : तुमच्या कारसाठी कोणता टायर योग्य? जाणून घ्या टायरचे प्रकार आणि फायदे
3

Car Tyre Types : तुमच्या कारसाठी कोणता टायर योग्य? जाणून घ्या टायरचे प्रकार आणि फायदे

PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?
4

PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

May 17, 2026 | 03:17 PM
FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

May 17, 2026 | 03:10 PM
Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

May 17, 2026 | 03:09 PM
CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

May 17, 2026 | 03:02 PM
India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

May 17, 2026 | 03:00 PM
Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

May 17, 2026 | 03:00 PM
Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

May 17, 2026 | 02:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM