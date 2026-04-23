Nesco Drugs Case : नेस्को ड्रग्ज प्रकरणात आतापर्यंत 11 आरोपींना अटक, मुख्य आरोपी भारत सोडून फरार

अटक करण्यात आलेल्यांची नावे
या प्रकरणात एकूण ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी लाइव्ह इव्हेंट्सचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सनी जैन (३१) तसेच लाइव्ह इव्हेंट्स आणि आयपीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण बलराम कुरुप (४६) यांना १३ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली. तर झिया जेकब (31), ही मीरा रोड येथील रहिवासी असून ती मुख्य ड्रग पुरवठादाराची लिव-इन पार्टनर आहे. याच पुरवठादाराकडून आधी अटक झालेल्या आरोपी आयुष साहिता याला ड्रग्स पुरवले जात होते, असा आरोप आहे.
मुख्य आरोपी भारत सोडून फरार
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी भारत सोडून फरार झाल्याचे समोर आले आहे. झिया जेकब (31) हीचा तो लिव्ह इन पार्टनर होता. आता तो भारत सोडून पळाल्याचे समोर आले आहे. त्याचे नाव मार्क असे आहे.
NESCO कार्यक्रमात वापरल्या गेलेल्या ड्रग्स, विशेषतः गोळ्या, ‘मार्क’ नावाच्या फरार आरोपीकडून आणल्या गेल्याचा संशय पोलिसांना आहे. या ड्रग्ससाठीचे पैसे झिया जेकबच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले होते, म्हणजे ती आर्थिक व्यवहारांची मध्यस्थ होती.
आर्थिक व्यवहारांच्या तपासातून अटक
बँक व्यवहारांची सखोल चौकशी करताना पोलिसांना अनेक संशयास्पद खात्यांचा माग काढता आला. या खात्यांचा वापर ड्रग खरेदीसाठी पेमेंट करण्यासाठी होत असल्याचे उघड झाले.
दोन आरोपींची जामिनासाठी धाव
लाइव्ह इव्हेंट्सचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सनी जैन (३१) तसेच लाइव्ह इव्हेंट्स आणि आयपीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण बलराम कुरुप (४६) यांना १३ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून बोरीवली दंडाधिकाऱ्यानी १८ एप्रिल रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. दोघांवर भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा आणि अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याच्या (एनडीपीएस) तरतुदींतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
