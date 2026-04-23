  • Nesco Drugs Case 11 Accused Arrested So Far Main Accused Flees The Country

Nesco Drugs Case : नेस्को ड्रग्ज प्रकरणात आतापर्यंत 11 आरोपींना अटक, मुख्य आरोपी भारत सोडून फरार

मुंबईतील NESCO कॉन्सर्ट ड्रग ओव्हरडोस प्रकरणात 11 जणांना अटक झाली असून मुख्य आरोपी ‘मार्क’ देशाबाहेर फरार आहे. आर्थिक व्यवहारांच्या तपासातून झिया जेकबची भूमिका समोर आली, तर दोन आरोपींनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव.

Updated On: Apr 23, 2026 | 01:19 PM
crime
  • NESCO ड्रग प्रकरणात 11 जण अटकेत; MBA विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
  • मुख्य आरोपी ‘मार्क’ देशाबाहेर फरार; झिया जेकबवर आर्थिक लिंक
  • दोन आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला; उच्च न्यायालयात धाव
मुंबई: मुंबईच्या गोरेगाव येथील NESCO येथे एक म्युझिकल कॉन्सर्ट आयोजित करण्यात आले होते. यात कार्यक्रमात ड्रग ओव्हरडोसमुळे MBA च्या दोन विध्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी ११ लोकांना अटक केली आहे. आता या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी भारत सोडून फरार झाला आहे. तर अटक केलेल्या Nescoच्या दोन अधिकाऱ्यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अटक करण्यात आलेल्यांची नावे

या प्रकरणात एकूण ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी लाइव्ह इव्हेंट्सचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सनी जैन (३१) तसेच लाइव्ह इव्हेंट्स आणि आयपीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण बलराम कुरुप (४६) यांना १३ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली. तर झिया जेकब (31), ही मीरा रोड येथील रहिवासी असून ती मुख्य ड्रग पुरवठादाराची लिव-इन पार्टनर आहे. याच पुरवठादाराकडून आधी अटक झालेल्या आरोपी आयुष साहिता याला ड्रग्स पुरवले जात होते, असा आरोप आहे.

मुख्य आरोपी भारत सोडून फरार

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी भारत सोडून फरार झाल्याचे समोर आले आहे. झिया जेकब (31) हीचा तो लिव्ह इन पार्टनर होता. आता तो भारत सोडून पळाल्याचे समोर आले आहे. त्याचे नाव मार्क असे आहे.

NESCO कार्यक्रमात वापरल्या गेलेल्या ड्रग्स, विशेषतः गोळ्या, ‘मार्क’ नावाच्या फरार आरोपीकडून आणल्या गेल्याचा संशय पोलिसांना आहे. या ड्रग्ससाठीचे पैसे झिया जेकबच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले होते, म्हणजे ती आर्थिक व्यवहारांची मध्यस्थ होती.

आर्थिक व्यवहारांच्या तपासातून अटक
बँक व्यवहारांची सखोल चौकशी करताना पोलिसांना अनेक संशयास्पद खात्यांचा माग काढता आला. या खात्यांचा वापर ड्रग खरेदीसाठी पेमेंट करण्यासाठी होत असल्याचे उघड झाले.

दोन आरोपींची जामिनासाठी धाव

लाइव्ह इव्हेंट्सचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सनी जैन (३१) तसेच लाइव्ह इव्हेंट्स आणि आयपीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण बलराम कुरुप (४६) यांना १३ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून बोरीवली दंडाधिकाऱ्यानी १८ एप्रिल रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. दोघांवर भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा आणि अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याच्या (एनडीपीएस) तरतुदींतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणात किती जणांना अटक झाली आहे?

    Ans: या प्रकरणात एकूण 11 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

  • Que: मुख्य आरोपी कोण आहे आणि त्याची स्थिती काय आहे?

    Ans: ‘मार्क’ नावाचा मुख्य आरोपी देशाबाहेर फरार असल्याचा संशय आहे.

  • Que: झिया जेकबची भूमिका काय आहे?

    Ans: ड्रग व्यवहारांसाठी तिच्या बँक खात्याचा वापर झाल्याने ती आर्थिक मध्यस्थ असल्याचा आरोप आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 01:19 PM

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

