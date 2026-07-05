कार प्रवास हा अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, पण तासनतास गाडी चालवण्यामुळे किंवा सीटवर बसण्यामुळे शरीराला थकवा येतो. सततच्या प्रवासामुळे पाठीचे, कंबरदुखीचे आणि मानेचे त्रास उद्भवणे अत्यंत सामान्य झाले आहे. बऱ्याचदा कारची मूळ सीट शरीराला योग्य पोश्चर आणि आराम देऊ शकत नाही, ज्यामुळे स्नायूंवर ताण पडतो. तुमचा ड्रायव्हिंगचा अनुभव सुखाचा करण्यासाठी आणि आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी कार सीटमध्ये काही छोटे पण महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे आहे. बाजारात मिळणाऱ्या काही खास अॅक्सेसरीज तुमच्या पाठीला उत्तम आधार देऊन हा त्रास पूर्णपणे कमी करू शकतात. तुमचा प्रवास अधिक सुखकर, आरामदायी आणि पाठीचे दुखणे कमी करण्यासाठी खालील ५ अॅक्सेसरीजअत्यंत फायदेशीर ठरतील,