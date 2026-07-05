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ड्रायव्हिंग करताना पाठ आणि मान दुखतेय? ‘या’ ५ कार सीट अ‍ॅक्सेसरीज तुम्हाला देतील झटपट आराम!

कार प्रवास हा अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, पण तासनतास गाडी चालवण्यामुळे किंवा सीटवर बसण्यामुळे शरीराला थकवा येतो. सततच्या प्रवासामुळे पाठीचे, कंबरदुखीचे आणि मानेचे त्रास उद्भवणे अत्यंत सामान्य झाले आहे. बऱ्याचदा कारची मूळ सीट शरीराला योग्य पोश्चर आणि आराम देऊ शकत नाही, ज्यामुळे स्नायूंवर ताण पडतो. तुमचा ड्रायव्हिंगचा अनुभव सुखाचा करण्यासाठी आणि आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी कार सीटमध्ये काही छोटे पण महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे आहे. बाजारात मिळणाऱ्या काही खास अ‍ॅक्सेसरीज तुमच्या पाठीला उत्तम आधार देऊन हा त्रास पूर्णपणे कमी करू शकतात. तुमचा प्रवास अधिक सुखकर, आरामदायी आणि पाठीचे दुखणे कमी करण्यासाठी खालील ५ अ‍ॅक्सेसरीजअत्यंत फायदेशीर ठरतील,

Updated On: Jul 05, 2026 | 07:12 PM
ड्रायव्हिंग करताना पाठ आणि मान दुखतेय? ‘या’ ५ कार सीट अ‍ॅक्सेसरीज तुम्हाला देतील झटपट आराम!
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1 / 5 मेमरी फोम कुशन- हे कुशन शरीराच्या आकारानुसार जुळवून घेते. यामुळे पाठीच्या खालच्या भागावर आणि माकडहाडावर पडणारा दाब कमी होतो, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासात थकवा जाणवत नाही.

मेमरी फोम कुशन- हे कुशन शरीराच्या आकारानुसार जुळवून घेते. यामुळे पाठीच्या खालच्या भागावर आणि माकडहाडावर पडणारा दाब कमी होतो, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासात थकवा जाणवत नाही.

2 / 5 पाठीला आधार देणारी गादी (लंबर सपोर्ट)- हे पाठीचा कणा सरळ आणि योग्य स्थितीत ठेवण्यासाठी डिझाइन केलेले असते. यामुळे पाठीच्या मागच्या स्नायूंना विश्रांती मिळते आणि कंबरदुखीपासून आराम मिळतो.

पाठीला आधार देणारी गादी (लंबर सपोर्ट)- हे पाठीचा कणा सरळ आणि योग्य स्थितीत ठेवण्यासाठी डिझाइन केलेले असते. यामुळे पाठीच्या मागच्या स्नायूंना विश्रांती मिळते आणि कंबरदुखीपासून आराम मिळतो.

3 / 5 मानेला आधानेक रेस्ट पिलो- गाडी चालवताना किंवा सीटवर बसताना मान आणि डोके यांना यामुळे उत्तम आधार मिळतो. प्रवासादरम्यान अचानक बसणाऱ्या झटक्यांपासून हे मानेचे रक्षण करते.

मानेला आधानेक रेस्ट पिलो- गाडी चालवताना किंवा सीटवर बसताना मान आणि डोके यांना यामुळे उत्तम आधार मिळतो. प्रवासादरम्यान अचानक बसणाऱ्या झटक्यांपासून हे मानेचे रक्षण करते.

4 / 5 हवा फिरती ठेवणव्हेंटिलेटेड कुशन -या कुशनमध्ये छोट्या पंख्यांची व्यवस्था असते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत सीट गरम होऊ नये आणि पाठीला घाम येऊ नये म्हणून हे कुशन अत्यंत उपयुक्त ठरते.

हवा फिरती ठेवणव्हेंटिलेटेड कुशन -या कुशनमध्ये छोट्या पंख्यांची व्यवस्था असते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत सीट गरम होऊ नये आणि पाठीला घाम येऊ नये म्हणून हे कुशन अत्यंत उपयुक्त ठरते.

5 / 5 लाकडी मण्यांचे कव्हर (मसाज सीट कव्हर)- नॅचरल लाकडाच्या गोलाकार मण्यांपासून हे कव्हर बनवले जाते. गाडी चालू असताना हे मणी पाठीला आणि मांड्यांना हलका मसाज देतात, ज्यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण उत्तम राहते.

लाकडी मण्यांचे कव्हर (मसाज सीट कव्हर)- नॅचरल लाकडाच्या गोलाकार मण्यांपासून हे कव्हर बनवले जाते. गाडी चालू असताना हे मणी पाठीला आणि मांड्यांना हलका मसाज देतात, ज्यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण उत्तम राहते.

Web Title: Car seat accessories auto news marathi

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Published On: Jul 05, 2026 | 07:12 PM

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