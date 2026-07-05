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नात्यात दुरावा की काही वेगळंच? पृथ्वी शॉच्या होणाऱ्या बायकोच्या ‘क्रिप्टिक’ पोस्टने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ

Updated On: Jul 05, 2026 | 06:43 PM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉची मंगेतर आकृती अग्रवालच्या एका रहस्यमयी इंस्टाग्राम पोस्टमुळे त्यांच्यात ब्रेकअप झाल्याची चर्चा रंगात आली आहे. आकृतीने पोस्टमध्ये मिळालेल्या धोक्याचा उल्लेख केला होता.

पृथ्वी शॉच्या होणाऱ्या बायकोच्या 'क्रिप्टिक' पोस्टने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ (Photo Credit- X)

पृथ्वी शॉच्या होणाऱ्या बायकोच्या 'क्रिप्टिक' पोस्टने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • नात्यात दुरावा की काही वेगळंच?
  • पृथ्वी शॉची बायको आकृती अग्रवालच्या ‘क्रिप्टिक’ पोस्टने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ
  • जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…
Prithvi Shaw-Akriti Agarwal News: भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ आणि त्याची होणारी बायको आकृती अग्रवाल सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. याचे कारण म्हणजे आकृतीने केलेली एक कथित इन्स्टाग्राम पोस्ट, जिने ऑनलाइन खळबळ उडवून दिली आहे. या पोस्टमध्ये आकृतीने ‘विश्वासघात’ झाल्याचे दुःख व्यक्त केले, ज्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला आहे का, अशी चर्चा चाहत्यांमध्ये सुरू झाली आहे. तिने तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवर असे काहीतरी लिहिले ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. तिने पृथ्वी शॉ किंवा इतर कोणाचेही नाव स्पष्टपणे घेतले नसले तरी, तिचे शब्द अत्यंत सूचक होते.


आकृती अग्रवालने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले, “माझा अनेकदा विश्वासघात झाला, तरीही मी कधीच काही बोलले नाही. पुढे जाऊनही… यावर माझा अजूनही विश्वास बसत नाहीये.” तिने आणखी एक ओळ जोडली जिने लगेचच चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले: “सर्व काही खरे आहे. प्रत्येक अफवा खरी आहे. सोशल मीडियावर तुम्ही त्यांच्याबद्दल जे काही पाहता ते सर्व खरे आहे.” वृत्तानुसार, पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर काही वेळातच आकृतीने ती डिलीट केली. मात्र, तोपर्यंत नेटकऱ्यांनी त्याचे स्क्रीनशॉट्स घेतले होते, जे आता विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेगाने फिरत आहेत. आतापर्यंत, या वादाबाबत दोन्हीपैकी कोणाकडूनही अधिकृत निवेदन आलेले नाही.

अफवांच्या दरम्यान एक मोठा वळण

या व्हायरल पोस्टनंतर अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. चाहत्यांना वाटते की आकृतीचा रोख पृथ्वी शॉ यांच्याकडेच होता, कारण या जोडप्याने या वर्षी मार्चमध्ये मोठ्या थाटामाटात साखरपुडा केला होता. दीर्घकाळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी आपल्या नात्याला पुढच्या टप्प्यावर नेले होते. आकृती ही एक अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे, जी अनेकदा पृथ्वी शॉला पाठिंबा देताना दिसली आहे.

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पृथ्वी शॉला आयपीएल २०२६ मध्ये एकही सामना खेळायला मिळाला नाही

पृथ्वी शॉचे वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत असतानाच, त्याच्या व्यावसायिक कारकिर्दीतही अत्यंत कठीण काळ सुरू आहे. भारताला १९-वर्षांखालील विश्वचषक जिंकून देण्यात कर्णधारपद भूषवणारा पृथ्वी शॉ आयपीएल २०२६ साठी दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघात होता. मात्र, खराब फॉर्म आणि फिटनेसच्या समस्यांमुळे त्याला या हंगामात एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. अलीकडच्या काळात खराब फॉर्म, फिटनेसच्या समस्या आणि विविध वाद यामुळे पृथ्वी शॉला भारतीय राष्ट्रीय संघातून वगळण्यात आले आहे.

पुन्हा संघात परतण्यासाठी मी तिप्पट मेहनत करत आहे

मोठ्या प्रमाणावर टीका आणि अनेक आव्हानांचा सामना करूनही पृथ्वी शॉने हार मानलेली नाही. त्याने अलीकडेच आपल्या पुनरागमनाच्या योजना आणि मानसिक स्थितीबद्दल मोकळेपणाने भाष्य केले. शॉ म्हणाला, “जर मी पुनरागमनाचा विचारच केला नाही, तर खेळण्यात काय अर्थ आहे? मुळात मी त्यासाठीच तर खेळतो. भारतासाठी खेळण्याची इच्छा कोणाला नसेल? स्पर्धेत किंवा शर्यतीत टिकून राहणे गरजेचे असते आणि मी त्याच ध्येयासाठी प्रयत्न करत आहे.”

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Web Title: Prithvi shaw fiance akriti agarwal viral instagram cryptic post sparks breakup rumors

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Published On: Jul 05, 2026 | 06:42 PM

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