रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Alandi Elaborate Preparations For The Palkhi Departure In Alandi Temple Committee And Administration Are Ready

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Updated On: Jul 05, 2026 | 03:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्याची जय्यत तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. पालखीसोबत नेण्यात येणारे आरतीचे साहित्य, चांदीचे दागिने, वस्त्र आणि इतर पूजेच्या सामग्रीची व्यवस्था पूर्ण झाली असून, मंदिर समितीच्या सुमारे ३०० सदस्यांसाठी आवश्यक सर्व साहित्य सज्ज करण्यात आले आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्याची जय्यत तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. पालखीसोबत नेण्यात येणारे आरतीचे साहित्य, चांदीचे दागिने, वस्त्र आणि इतर पूजेच्या सामग्रीची व्यवस्था पूर्ण झाली असून, मंदिर समितीच्या सुमारे ३०० सदस्यांसाठी आवश्यक सर्व साहित्य सज्ज करण्यात आले आहे. दरम्यान, ८ जुलैच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी आळंदी नगरपरिषदेकडूनही व्यापक तयारी करण्यात आली असून, लाखो वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी १८०० मोबाईल टॉयलेट, बंदिस्त दर्शनबारी आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत…

Follow Us:
विस्तार

 

आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्याची जय्यत तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. पालखीसोबत नेण्यात येणारे आरतीचे साहित्य, चांदीचे दागिने, वस्त्र आणि इतर पूजेच्या सामग्रीची व्यवस्था पूर्ण झाली असून, मंदिर समितीच्या सुमारे ३०० सदस्यांसाठी आवश्यक सर्व साहित्य सज्ज करण्यात आले आहे. दरम्यान, ८ जुलैच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी आळंदी नगरपरिषदेकडूनही व्यापक तयारी करण्यात आली असून, लाखो वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी १८०० मोबाईल टॉयलेट, बंदिस्त दर्शनबारी आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत…

Web Title: Alandi elaborate preparations for the palkhi departure in alandi temple committee and administration are ready

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: एकाच खोलीत राहत होते, किरकोळ वादातून मित्राचा खून; आरोपी 12 तासांत अटकेत
1

Pune Crime: एकाच खोलीत राहत होते, किरकोळ वादातून मित्राचा खून; आरोपी 12 तासांत अटकेत

Pune Crime: संतापजनक! कॉम्प्रेसरचा हायप्रेशर पाईप गुदद्वारात घातला; सहकाऱ्याच्या कृत्यामुळे 42 वर्षीय कामगाराचा मृत्यू
2

Pune Crime: संतापजनक! कॉम्प्रेसरचा हायप्रेशर पाईप गुदद्वारात घातला; सहकाऱ्याच्या कृत्यामुळे 42 वर्षीय कामगाराचा मृत्यू

Ketan Agrawal Case: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा आणखी एक धक्का! नातवाच्या मृत्यूचं दुःख सहन न झाल्याने आजोबांचं निधन
3

Ketan Agrawal Case: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा आणखी एक धक्का! नातवाच्या मृत्यूचं दुःख सहन न झाल्याने आजोबांचं निधन

Pune Crime News: पुण्यात धक्कादायक घटना! प्रेमविवाह केलेल्या विवाहितेची आत्महत्या; पती आणि त्याच्या कथित प्रेयसीवर गुन्हा
4

Pune Crime News: पुण्यात धक्कादायक घटना! प्रेमविवाह केलेल्या विवाहितेची आत्महत्या; पती आणि त्याच्या कथित प्रेयसीवर गुन्हा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
Mumbai: मुंबईत BMC च्या निष्काळजीपणाचा आणखी एक बळी! कुर्ल्यात झाड कोसळून 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू; मनसैनिक पोलिसांना भिडले

Mumbai: मुंबईत BMC च्या निष्काळजीपणाचा आणखी एक बळी! कुर्ल्यात झाड कोसळून 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू; मनसैनिक पोलिसांना भिडले

Jul 05, 2026 | 03:31 PM
Alpha Box Office: आलिया भट्ट आणि शर्वरीच्या ‘अल्फा’ची दुसऱ्या दिवशी दमदार झेप; कमाईत 21.6% वाढ, वर्ल्डवाइड 37 कोटींचा टप्पा पार

Alpha Box Office: आलिया भट्ट आणि शर्वरीच्या ‘अल्फा’ची दुसऱ्या दिवशी दमदार झेप; कमाईत 21.6% वाढ, वर्ल्डवाइड 37 कोटींचा टप्पा पार

Jul 05, 2026 | 03:20 PM
Ramayana Story: सीता स्वयंवरात श्रीरामांनी उचललेले शिवधनुष्य त्यांच्या हातात कोणी दिले होते?

Ramayana Story: सीता स्वयंवरात श्रीरामांनी उचललेले शिवधनुष्य त्यांच्या हातात कोणी दिले होते?

Jul 05, 2026 | 03:15 PM
Thane Crime: मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा

Thane Crime: मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा

Jul 05, 2026 | 03:08 PM
आता गावागावांत नवे उद्योजक घडणार, MACCIA चा ऐतिहासिक निर्णय! काय आहे हब-अँड-स्पोक मॉडेल?

आता गावागावांत नवे उद्योजक घडणार, MACCIA चा ऐतिहासिक निर्णय! काय आहे हब-अँड-स्पोक मॉडेल?

Jul 05, 2026 | 03:08 PM
जेव्हा ‘हार्ले-डेव्हिडसनने’ बाईकच्या आवाजाचेच पेटंट मागितले! ६ वर्षांचा कोर्ट ड्रामा आणि इंजिनचा ‘तो’ लेजंडरी आवाज!

जेव्हा ‘हार्ले-डेव्हिडसनने’ बाईकच्या आवाजाचेच पेटंट मागितले! ६ वर्षांचा कोर्ट ड्रामा आणि इंजिनचा ‘तो’ लेजंडरी आवाज!

Jul 05, 2026 | 03:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा