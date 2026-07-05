पोलिसांनी बुधवार पेठेत तिघांना अडवले, प्रत्येकी 5 हजार मागितले अन्...; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

पुणे : प्राचार्याकडून खंडणी उकळल्याचे प्रकरण आणि नुकतेच कॅफे चालकाला जबरदस्तीने कॅफे बंद करण्यास सांगत त्या कॅफेची तोडफोड केल्याचे प्रकरण ताजे असताना पोलिसांनीच बुधवार पेठेत तरुणांना धमकावून लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांमुळे मात्र, पुणे पोलिसांची लक्तरे वेशीला टांगली जात आहेत. या प्रकरणात पोलिस आयुक्तांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर खंडणीचा गुन्हा नोंद केला आहे. याप्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात विवेक पाटील तसेच राहुल दाभाडे यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत २४ वर्षीय तरुणाने तक्रार दिली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रादार तरुण हडपसर भागात राहतो. तो एका हॉटेलमध्ये कामाला आहे. तो (दि. २९ जुलै) दोन मित्रांसोबत शनिवारवाडा पाहण्यास आला होता. तेथून तरुण आणि त्याचे मित्र फिरत लक्ष्मी रस्त्यावर आले. रात्री अकराच्या सुमारास ते बुधवार पेठ परिसरातून निघाले होते. त्यावेळी नाकाबंदी सुरू होती. पोलिस शिपाई विवेक पाटील आणि राहुल दाभाडे हे दुचाकीवरुन तेथे आले. दोघांनी तरुण आणि त्याच्या मित्रांना अडवले. त्यांच्याकडे ओळखपत्राची मागणी केली. त्या तिघांनी मोबाइलमधील आधारकार्ड त्यांना दाखविले. नंतर दोघांनी तरुणासह मित्रांना धमकावले. ‘तुमच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होईल. तुम्हाला न्यायालयात न्यावे लागेल, असे सांगितले.
तेव्हा तरुण आणि त्याच्याबरोबर असलेले मित्र घाबरले. पोलिस शिपाई पाटील आणि दाभाडे यांनी कारवाई न करण्यासाठी तिघांकडून प्रत्येकी ५ हजार रुपये असे १५ हजार रुपये मागितले. तेव्हा तरुणाने ‘आमच्याकडे एवढे पैसे नाहीत. मित्राकडून दोन हजार रुपये ऑनलाइन मागवून घेतो’, असे सांगितले. तरुणाला दुचाकीवरुन घेऊन बुधवार पेठेत गेले. तेथील एका ओळखीच्या महिलेच्या मोबाइलवर ऑनलाइन पद्धतीने २ हजार रुपये पाठविण्यास सांगितले. तरुणाने हॉटेल मालकाशी संपर्क साधला. अडचणीत असल्याचे सांगून हॉटेल मालकाला तातडीने २ हजार रुपये पाठवून देण्यास सांगितले. महिलेच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर हा प्रकार कोणाला सांगायचा नाही, अशी धमकी त्यांना दिली.
हा प्रकार घडल्यानंतर तरुण आणि मित्र घरी निघाले. त्यांनी कॅब बुक केली. कॅबने जाताना त्यांनी कॅब चालकाला हा प्रकार सांगितला. कॅबचालकाने याबाबतचा व्हिडीओ सोशल मिडीयावर टाकला. याबाबतची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळाली. चौकशीत दोघांनी बुधवार पेठेत तरुणांना धमकावून पैसे घेतल्याचे उघडकीस आल्यानंतर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
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नव्याने दाखल झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून रात्री ड्युटीवर असताना लुटमारीचे प्रकार यापुर्वीही घडले आहेत. परंतु, यामुळे पुर्ण पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे वारंवार घडणाऱ्या घटनांवरून स्पष्ट होत आहे. यापुर्वी एका उपनिरीक्षक व रीलस्टार महिला कर्मचाऱ्यांनी थेट प्राचार्याकडून खंडणी उकळल्याचे प्रकरण उजेडात आले होते. दोन दिवसांपुर्वी कॅफेत तोडफोड करणाऱ्या उपनिरीक्षकाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर ह्या दोन कर्मचाऱ्यांचा प्रताप उजेडात आला आहे.