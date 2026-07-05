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FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कपमध्ये दुहेरी थरार; ब्राझीलसमोर नॉर्वेचे आव्हान, इंग्लंडची मेक्सिकोशी लढत, कोण मारणार बाजी?

Updated On: Jul 05, 2026 | 07:04 PM IST
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सारांश

Roud of 16 matches FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीतील १६ संघांच्या फेरीतील सामन्यांना सुरुवात झाली असून, तिसरा सामना ब्राझील आणि नॉर्वे यांच्यात, तर चौथा सामना सह-यजमान मेक्सिको आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला जाईल.

FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कपमध्ये दुहेरी थरार; ब्राझीलसमोर नॉर्वेचे आव्हान, इंग्लंडची मेक्सिकोशी लढत, कोण मारणार बाजी?
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विस्तार
  • वर्ल्ड कपमध्ये दुहेरी थरार
  • ब्राझीलसमोर नॉर्वेचे आव्हान
  • इंग्लंडची मेक्सिकोशी लढत
फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये १६ संघांच्या फेरीचे सामने सुरू झाले असून, फ्रान्स आणि मोरोक्कोने अंतिम आठ संघांमध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. सर्वाधिक अपेक्षित असलेले तिसरे आणि चौथे उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने सह-यजमान मेक्सिको आणि इंग्लंड, तसेच ब्राझील आणि नॉर्वे यांच्यात खेळले जातील. दोन्ही संघांनी गट फेरीपासून ते ३२ संघांच्या फेरीपर्यंत प्रभावी कामगिरी दाखवली आहे, ज्यामुळे १६ संघांच्या फेरीतील त्यांचा सामना एक रोमांचक लढत ठरणार आहे.

इंग्लंडने आतापर्यंत मेक्सिकोविरुद्ध गाजवले वर्चस्व

राऊंड ऑफ १६ चा तिसरा सामना मेक्सिको सिटी स्टेडियमवर मेक्सिको आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील आमनेसामनेच्या सामन्यांच्या रेकॉर्ड पाहिल्यास, इंग्लंडचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले आहे. मेक्सिको आणि इंग्लंड यांच्यात एकूण ९ सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी इंग्लंडने ६ सामने जिंकले आहेत, तर मेक्सिकोला केवळ २ सामने जिंकता आले आहेत आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. मेक्सिको आणि इंग्लंड यांच्यातील राऊंड ऑफ १६ चा हा महत्त्वाचा सामना ६ जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार पहाटे ५:३० वाजता खेळला जाईल.

ब्राझीलसमोर नॉर्वेचे आव्हान

ब्राझीलच्या संघाने एकेकाळी फुटबॉलच्या विश्वावर वर्चस्व गाजवले होते, त्यांनी पाच वेळा फिफा विश्वचषक जिंकला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत त्यांची मैदानातील कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे राहिलेली नाही. १६ संघांच्या फेरीत ब्राझीलचा सामना नॉर्वेशी होईल, ज्यांच्याविरुद्ध त्यांना अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही. या दोन संघांमध्ये एकूण दोन सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी एक सामना अनिर्णित राहिला, तर दुसरा सामना नॉर्वेच्या संघाने जिंकला. ब्राझील आणि नॉर्वे यांच्यातील हा सामना ६ जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार पहाटे १:३० वाजता न्यूयॉर्कमधील न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळला जाईल.

शर्यत झाली रोमांचक

१६ संघांच्या फेरीतील  प्रत्येक सामना ‘करा किंवा मरा’ असा असेल. अर्जेंटिना, ब्राझील, फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड आणि पोर्तुगाल यांसारखे प्रमुख संघ विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात, तर मोरोक्को, नॉर्वे, कॅनडा आणि कोलंबिया यांसारख्या संघांमध्ये अनपेक्षित निकाल लावण्याची क्षमता आहे.

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Web Title: Fifa world cup 2026 round of 16 brazil vs norway england vs mexico

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Published On: Jul 05, 2026 | 07:04 PM

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