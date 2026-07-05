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Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Updated On: Jul 05, 2026 | 03:41 PM IST
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सारांश

मित्राच्या आर्थिक व्यवहारात जामीनदार होणे निलंगा तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला चांगलेच महागात पडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मित्राच्या अवघ्या दीड लाख रुपयांच्या व्यवहारासाठी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटी रुपये किमतीची 5 एकर शेतीजमीन सावकाराने फसवणूक करून स्वतःच्या नावावर.

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मित्राच्या आर्थिक व्यवहारात जामीनदार होणे निलंगा तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला चांगलेच महागात पडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मित्राच्या अवघ्या दीड लाख रुपयांच्या व्यवहारासाठी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटी रुपये किमतीची 5 एकर शेतीजमीन सावकाराने फसवणूक करून स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी निलंगा पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.तक्रारीनुसार, निलंगा तालुक्यातील नणंद येथील शेतकरी पुंडलिक भोसले यांनी मित्राच्या दीड लाख रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारात जामीनदार म्हणून कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली होती. मात्र संबंधित मित्राने सावकाराकडून घेतलेले पैसे परत न केल्याने, जामीनदार असलेल्या पुंडलिक भोसले यांचा गैरफायदा घेत सावकाराने फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

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मित्राच्या आर्थिक व्यवहारात जामीनदार होणे निलंगा तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला चांगलेच महागात पडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मित्राच्या अवघ्या दीड लाख रुपयांच्या व्यवहारासाठी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटी रुपये किमतीची 5 एकर शेतीजमीन सावकाराने फसवणूक करून स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी निलंगा पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.तक्रारीनुसार, निलंगा तालुक्यातील नणंद येथील शेतकरी पुंडलिक भोसले यांनी मित्राच्या दीड लाख रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारात जामीनदार म्हणून कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली होती. मात्र संबंधित मित्राने सावकाराकडून घेतलेले पैसे परत न केल्याने, जामीनदार असलेल्या पुंडलिक भोसले यांचा गैरफायदा घेत सावकाराने फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

Web Title: Latur news farmers land worth 125 crore usurped after he stood surety for a loan of 15 lakh

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Published On: Jul 05, 2026 | 03:41 PM

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