प्राण्यांपासून प्रेरित आणि प्राण्यांचे नाव असणाऱ्या जगातील या भन्नाट कार तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या

कार कंपन्या नवीन मॉडेल्स तयार करताना अनेकदा निसर्गातून प्रेरणा घेतात. विशेषतः प्राण्यांचा वेग, ताकद, चपळता आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्व यांचा प्रभाव अनेक कार्सच्या नावांमध्ये आणि डिझाइनमध्ये दिसून येतो. काही कार्सना घोडा, वाघ, साप, बैल किंवा गरुड यांसारख्या प्राण्यांची नावे देण्यात आली आहेत, तर काहींची रचना त्या प्राण्यांच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित आहे. अशा नावांमुळे कारची ओळख अधिक प्रभावी आणि लक्षात राहणारी बनते. जगातील अनेक प्रसिद्ध कार्स आजही त्यांच्या प्राणी-प्रेरित नावांमुळे ओळखल्या जातात. चला तर मग जाणून घेऊया अशाच 10 प्रसिद्ध कार्सबद्दल, ज्यांचा संबंध थेट प्राणी जगताशी आहे.