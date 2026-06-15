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प्राण्यांपासून प्रेरित आणि प्राण्यांचे नाव असणाऱ्या जगातील या भन्नाट कार तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या

कार कंपन्या नवीन मॉडेल्स तयार करताना अनेकदा निसर्गातून प्रेरणा घेतात. विशेषतः प्राण्यांचा वेग, ताकद, चपळता आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्व यांचा प्रभाव अनेक कार्सच्या नावांमध्ये आणि डिझाइनमध्ये दिसून येतो. काही कार्सना घोडा, वाघ, साप, बैल किंवा गरुड यांसारख्या प्राण्यांची नावे देण्यात आली आहेत, तर काहींची रचना त्या प्राण्यांच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित आहे. अशा नावांमुळे कारची ओळख अधिक प्रभावी आणि लक्षात राहणारी बनते. जगातील अनेक प्रसिद्ध कार्स आजही त्यांच्या प्राणी-प्रेरित नावांमुळे ओळखल्या जातात. चला तर मग जाणून घेऊया अशाच 10 प्रसिद्ध कार्सबद्दल, ज्यांचा संबंध थेट प्राणी जगताशी आहे.

Updated On: Jun 15, 2026 | 11:02 PM
प्राण्यांपासून प्रेरित आणि प्राण्यांचे नाव असणाऱ्या जगातील या भन्नाट कार तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या
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1 / 10 Dodge Viper (साप) - 'वायपर' हा अत्यंत वेगवान आणि विषारी साप म्हणून ओळखला जातो. Dodge Viper चे डिझाइन आणि प्रचंड इंजिन पॉवर या नावाला पूर्ण न्याय देतात. ही कार अमेरिकन स्पोर्ट्स कार्समधील एक दिग्गज मानली जाते.

Dodge Viper (साप) - 'वायपर' हा अत्यंत वेगवान आणि विषारी साप म्हणून ओळखला जातो. Dodge Viper चे डिझाइन आणि प्रचंड इंजिन पॉवर या नावाला पूर्ण न्याय देतात. ही कार अमेरिकन स्पोर्ट्स कार्समधील एक दिग्गज मानली जाते.

2 / 10 Volkswagen Beetle (भुंगा) - या कारचे अधिकृत नाव Beetle नसले तरी तिच्या गोलाकार आकारामुळे लोकांनी तिला 'भुंगा' असे नाव दिले. पुढे हेच नाव अधिकृत झाले आणि Beetle जगातील सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या कार्सपैकी एक ठरली.

Volkswagen Beetle (भुंगा) - या कारचे अधिकृत नाव Beetle नसले तरी तिच्या गोलाकार आकारामुळे लोकांनी तिला 'भुंगा' असे नाव दिले. पुढे हेच नाव अधिकृत झाले आणि Beetle जगातील सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या कार्सपैकी एक ठरली.

3 / 10 Volkswagen Fox (कोल्हा) - कोल्हा हा चतुर आणि वेगवान प्राणी म्हणून ओळखला जातो. Volkswagen Fox ला हे नाव तिच्या हलक्या वजनाच्या रचना आणि शहरातील चपळ कामगिरीमुळे देण्यात आले होते.

Volkswagen Fox (कोल्हा) - कोल्हा हा चतुर आणि वेगवान प्राणी म्हणून ओळखला जातो. Volkswagen Fox ला हे नाव तिच्या हलक्या वजनाच्या रचना आणि शहरातील चपळ कामगिरीमुळे देण्यात आले होते.

4 / 10 Volkswagen Rabbit (ससा) - ससा हा चपळ आणि वेगवान प्राणी मानला जातो. Volkswagen Rabbit ही कॉम्पॅक्ट कार तिच्या इंधन बचत, हलक्या वजन आणि शहरातील सोप्या ड्रायव्हिंगसाठी प्रसिद्ध झाली.

Volkswagen Rabbit (ससा) - ससा हा चपळ आणि वेगवान प्राणी मानला जातो. Volkswagen Rabbit ही कॉम्पॅक्ट कार तिच्या इंधन बचत, हलक्या वजन आणि शहरातील सोप्या ड्रायव्हिंगसाठी प्रसिद्ध झाली.

5 / 10 Sunbeam Tiger (वाघ) - वाघाच्या ताकद आणि आक्रमकतेपासून प्रेरित Sunbeam Tiger ही 1960 च्या दशकातील प्रसिद्ध ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार होती. तिच्या V8 इंजिनमुळे ती अत्यंत वेगवान मानली जात होती.

Sunbeam Tiger (वाघ) - वाघाच्या ताकद आणि आक्रमकतेपासून प्रेरित Sunbeam Tiger ही 1960 च्या दशकातील प्रसिद्ध ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार होती. तिच्या V8 इंजिनमुळे ती अत्यंत वेगवान मानली जात होती.

6 / 10 AMC Eagle (गरुड) - गरुड हा शक्ती, स्वातंत्र्य आणि दूरदृष्टीचे प्रतीक मानला जातो. AMC Eagle ही कार देखील मजबूत बांधणी आणि सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवर चालण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखली जात होती.

AMC Eagle (गरुड) - गरुड हा शक्ती, स्वातंत्र्य आणि दूरदृष्टीचे प्रतीक मानला जातो. AMC Eagle ही कार देखील मजबूत बांधणी आणि सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवर चालण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखली जात होती.

7 / 10 Mercury Cougar (कूगर) - कूगर हा उत्तर अमेरिकेतील मोठा वन्य मांजर आहे. Mercury Cougar ला हे नाव तिच्या आकर्षक डिझाइन आणि चपळ कामगिरीमुळे देण्यात आले होते.

Mercury Cougar (कूगर) - कूगर हा उत्तर अमेरिकेतील मोठा वन्य मांजर आहे. Mercury Cougar ला हे नाव तिच्या आकर्षक डिझाइन आणि चपळ कामगिरीमुळे देण्यात आले होते.

8 / 10 Plymouth Barracuda (बॅराकुडा मासा) - बॅराकुडा हा समुद्रातील अत्यंत वेगवान आणि आक्रमक शिकारी मासा आहे. Plymouth Barracuda ही कारही आपल्या वेगवान कामगिरीमुळे मसल कार्सच्या इतिहासात प्रसिद्ध झाली.

Plymouth Barracuda (बॅराकुडा मासा) - बॅराकुडा हा समुद्रातील अत्यंत वेगवान आणि आक्रमक शिकारी मासा आहे. Plymouth Barracuda ही कारही आपल्या वेगवान कामगिरीमुळे मसल कार्सच्या इतिहासात प्रसिद्ध झाली.

9 / 10 Lamborghini Huracan (बैल) - 'हुराकान' हे स्पेनमधील एका प्रसिद्ध लढाऊ बैलाचे नाव होते. Lamborghini ने आपल्या परंपरेनुसार या सुपरकारला बैलाचे नाव दिले. तिची शक्ती, वेग आणि आक्रमक डिझाइन बैलाच्या व्यक्तिमत्त्वाशी सुसंगत आहे.

Lamborghini Huracan (बैल) - 'हुराकान' हे स्पेनमधील एका प्रसिद्ध लढाऊ बैलाचे नाव होते. Lamborghini ने आपल्या परंपरेनुसार या सुपरकारला बैलाचे नाव दिले. तिची शक्ती, वेग आणि आक्रमक डिझाइन बैलाच्या व्यक्तिमत्त्वाशी सुसंगत आहे.

10 / 10 Ford Mustang (घोडा) - 'मस्टँग' हा उत्तर अमेरिकेतील जंगली घोड्यांचा एक प्रसिद्ध प्रकार आहे. या कारचे नाव तिच्या वेगवान आणि मुक्त स्वभावाचे प्रतीक मानले जाते. 1964 मध्ये लॉन्च झालेली Mustang आजही जगातील सर्वात लोकप्रिय मसल कार्सपैकी एक आहे.

Ford Mustang (घोडा) - 'मस्टँग' हा उत्तर अमेरिकेतील जंगली घोड्यांचा एक प्रसिद्ध प्रकार आहे. या कारचे नाव तिच्या वेगवान आणि मुक्त स्वभावाचे प्रतीक मानले जाते. 1964 मध्ये लॉन्च झालेली Mustang आजही जगातील सर्वात लोकप्रिय मसल कार्सपैकी एक आहे.

Web Title: Cars inspired from animals automobile world

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Published On: Jun 15, 2026 | 11:02 PM

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