Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पहिल्या फॉर्म्युला 1 रेसची थरारक कहाणी! युद्धानंतरच्या युरोपातून जन्मलेली वेगाची क्रांती

Updated On: Jun 15, 2026 | 10:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

युद्ध संपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मोटार क्रीडा महासंघ अर्थात FIA ने जगातील सर्वोच्च मोटर रेसिंग स्पर्धेसाठी एक समान नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यालाच "फॉर्म्युला" असं नाव देण्यात आलं.

पहिल्या फॉर्म्युला 1 रेसची थरारक कहाणी! युद्धानंतरच्या युरोपातून जन्मलेली वेगाची क्रांती
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Formula 1… म्हणजेच जगातील सर्वात वेगवान, सर्वात महागडी आणि सर्वात प्रतिष्ठित मोटर रेसिंग स्पर्धा. आज F1 चे चाहते जगभरात कोट्यवधींच्या संख्येने आहेत. फेरारी, मर्सिडीज, मॅकलारेन आणि रेड बुलसारखे संघ आज या खेळाचे मोठे चेहरे बनले आहेत. पण या खेळाची सुरुवात नेमकी कशी झाली? पहिली F1 शर्यत कधी झाली? आणि त्या शर्यतीत कोण विजेता ठरलं? आज इथे जाणून घेऊयात.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरचं युरोप… युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या देशांमध्ये पुन्हा एकदा जीवन सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. युद्धापूर्वीपासूनच युरोपमध्ये मोटर रेसिंग लोकप्रिय होतं, मात्र युद्धामुळे अनेक स्पर्धा बंद पडल्या होत्या. युद्ध संपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मोटार क्रीडा महासंघ अर्थात FIA ने जगातील सर्वोच्च मोटर रेसिंग स्पर्धेसाठी एक समान नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यालाच “फॉर्म्युला” असं नाव देण्यात आलं.

ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील करिअरमध्ये हे आहेत चांगल्या पगाराचे जॉब; आजच जाणून घ्या

1946 मध्ये FIA ने “फॉर्म्युला वन” नियमांची घोषणा केली आणि त्यानंतर काही वर्षांच्या तयारीनंतर इतिहासातील पहिली अधिकृत Formula 1 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप शर्यत आयोजित करण्यात आली. दिनांक 13 मे 1950… इंग्लंडमधील सिल्व्हरस्टोन एअरफिल्ड. दुसऱ्या महायुद्धात लष्करी विमानतळ म्हणून वापरण्यात आलेल्या या ठिकाणी जगातील पहिली F1 ग्रँड प्रिक्स भरवण्यात आली. या स्पर्धेला ब्रिटनचे राजा King George VI, राणी एलिझाबेथ आणि राजघराण्यातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.

या ऐतिहासिक शर्यतीत अल्फा रोमिओ संघाचं वर्चस्व पाहायला मिळालं. त्या काळातील प्रसिद्ध इटालियन चालक Giuseppe Farina यांनी आपल्या Alfa Romeo 158 कारमधून प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकत विजय मिळवला. विशेष म्हणजे याच फरिनाने पुढे जाऊन इतिहासातील पहिले Formula 1 विश्वविजेतेपदही पटकावलं.

हे आहेत जगातील 10 सर्वात मजबूत आणि महागडे हेल्मेट ब्रँड्स आणि त्यांचे प्रसिद्ध मॉडेल्स! जाणून घ्या

त्या काळातील F1 कार् आजच्या कारच्या तुलनेत खूप साध्या होत्या. सुरक्षा साधनांचा जवळजवळ अभाव होता, चालक हेल्मेट आणि साध्या रेसिंग सूटमध्ये शर्यत पूर्ण करत होते. तरीही वेग, धाडस आणि कौशल्याच्या जोरावर त्यांनी मोटरस्पोर्ट्सचा नवा इतिहास घडवला.

13 मे 1950 रोजी सिल्व्हरस्टोन येथे झालेली ती पहिली शर्यत केवळ एक रेस नव्हती. ती आधुनिक Formula 1 च्या जन्माची सुरुवात होती. आज 75 वर्षांनंतरही F1 जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मोटरस्पोर्ट स्पर्धा मानली जाते आणि त्या पहिल्या ग्रँड प्रिक्सनेच या रोमांचक प्रवासाचा पाया रचला.

 

Web Title: Formula 1 racing cars first race history

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 10:24 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पहिल्या फॉर्म्युला 1 रेसची थरारक कहाणी! युद्धानंतरच्या युरोपातून जन्मलेली वेगाची क्रांती

पहिल्या फॉर्म्युला 1 रेसची थरारक कहाणी! युद्धानंतरच्या युरोपातून जन्मलेली वेगाची क्रांती

Jun 15, 2026 | 10:24 PM
ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील करिअरमध्ये हे आहेत चांगल्या पगाराचे जॉब; आजच जाणून घ्या

ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील करिअरमध्ये हे आहेत चांगल्या पगाराचे जॉब; आजच जाणून घ्या

Jun 15, 2026 | 10:06 PM
Nitesh Rane : दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध; ‘दिव्यांग भवन’ उभारणार, मंत्री नितेश राणेंची ग्वाही

Nitesh Rane : दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध; ‘दिव्यांग भवन’ उभारणार, मंत्री नितेश राणेंची ग्वाही

Jun 15, 2026 | 09:59 PM
Sunetra Pawar : ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे प्रतिपादन

Sunetra Pawar : ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे प्रतिपादन

Jun 15, 2026 | 09:48 PM
IND A vs SL A: चर्चा तिलक वर्माच्या ‘त्या’ कृतीची; सुपर ओव्हरआधी अंपायरसोबत थेट…, Video Viral

IND A vs SL A: चर्चा तिलक वर्माच्या ‘त्या’ कृतीची; सुपर ओव्हरआधी अंपायरसोबत थेट…, Video Viral

Jun 15, 2026 | 09:47 PM
Ramdas Athawale : ‘उरलेल्यांनी रिपब्लिकन पक्षात यावे’; टीएमसीच्या खासदार-आमदारांना आठवलेंचे आवाहन

Ramdas Athawale : ‘उरलेल्यांनी रिपब्लिकन पक्षात यावे’; टीएमसीच्या खासदार-आमदारांना आठवलेंचे आवाहन

Jun 15, 2026 | 09:35 PM
Raagi Idli: घरच्या घरी तयार करा मऊ आणि स्वादिष्ट रागी इडली; जाणून घ्या सोपी पद्धत

Raagi Idli: घरच्या घरी तयार करा मऊ आणि स्वादिष्ट रागी इडली; जाणून घ्या सोपी पद्धत

Jun 15, 2026 | 09:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा