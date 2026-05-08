Range Rover SV च्या किमतीत 75 लाखांपर्यंत कपात! ग्राहकांना मोठा दिलासा

Range Rover SV ही कार खरेदी करायची असेल तर आता मोठी संधी आहे. कारण जग्वार लँड रोव्हर (JLR) इंडियाने ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या त्यांच्या सर्वात प्रीमियम एसयूव्ही रेंज रोव्हर एसव्हीची किंमत 75 लाख रुपयांनी कमी केली आहे, त्यामुळे आता तिची एक्स-शोरूम किंमत 3.5 कोटी रुपये झाली आहे. यापूर्वी तिची किंमत 4.25 कोटी रुपये होती. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट) लागू होण्यापूर्वी ही कपात करण्यात आली आहे. कंपनीने रेंज रोव्हर स्पोर्ट एसव्ही एडिशन टू च्या किमतीतही 40 लाख रुपयांची कपात केली आहे, जी आता 2.35 कोटी रुपयांना मिळेल. नवीन किमती तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत.
भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील संभाव्य फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट (FTA) चा फायदा ग्राहकांपर्यंत त्वरित पोहोचवण्यासाठी JLR India ने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या करारामुळे आयात शुल्कात कपात होण्याची अपेक्षा आहे, आणि हीच कपात JLR India ने आधीच आपल्या प्रीमियम SV मॉडेल्सवर लागू केली आहे. या निर्णयामुळे, UK मधून आयात होणाऱ्या विशेष SV व्हेरियंट्सची किंमत अधिक परवडणारी झाली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कंपनीचे व्यवस्थापन याला ‘SV’ पोर्टफोलिओ अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानत आहे.
भारतातील लक्झरी कार मार्केट सध्या 15% ते 20% वार्षिक दराने वेगाने वाढत आहे. या वाढत्या बाजारपेठेत, JLR India ची ही किंमत कपात त्यांना एक वेगळी ओळख मिळवून देण्यास मदत करेल. या बदलांनंतर, JLR ची प्रीमियम SV मॉडेल्स आता अधिक स्पर्धात्मक झाली आहेत. उदाहरणार्थ, या श्रेणीतील गाड्या आता Mercedes-Maybach GLS, Porsche Cayenne Turbo आणि Mercedes-AMG GLE 63 S सारख्या गाड्यांशी थेट स्पर्धा करतील. FTA अंतर्गत अंदाजित 5% ते 15% आयात शुल्क कपातीचा अंदाज या किंमत बदलांमागे आहे.
JLR India ची ही धोरणात्मक पावले त्यांच्या प्रीमियम SV मॉडेल्सवरील विश्वासाला दर्शवतात. परवडणाऱ्या किमतींमुळे विक्री वाढण्याची आणि ब्रँडची ओळख अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, त्यांना चलनातील चढउतार आणि भविष्यातील व्यापार धोरणांतील बदलांसारख्या जोखमींचा सामना करावा लागू शकतो. स्थानिक उत्पादन करणाऱ्या प्रतिस्पर्धकांशी स्पर्धा आणि ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा, यावर JLR च्या भविष्यातील यशाचे गणित अवलंबून असेल.
