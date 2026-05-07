Force Motors ची नवी Traveler N रेंज लॉन्च; आता अधिक मजबूत आणि हायटेक

Force Traveller N Launch : फोर्स मोटर्सने नवनी ट्रॅव्हलर एन रेंज लॉंच करत कमर्शियल वाहन क्षेत्रात धुमाकूळ माजवली आहेत. ही कार अधिक आरामदायी, टिकाऊ आणि किफायतशीर असून याच्यात दमदार फिचर्स आहेत.

Updated On: May 07, 2026 | 07:30 PM
Force Traveler N Launch

Force Motors ची नवी Traveler N रेंज लॉन्च; दमदार फीचर्ससह किंमतही झाली कमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Force Motors Traveler N launch : फोर्स मोटर्स कंपनीने आपल्या नवीन ट्रॅव्हलर एन रेंजमध्ये आराम, सोय, टिकाऊपणा आणि कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, हे वाहन आता स्वस्त झाले असून त्याची देखभाल करणेही सोपे झाले आहे. फोर्स मोटर्स आता आपली सर्व आगामी वाहने पूर्णपणे नवीन ट्रॅव्हलर एन रेंजवर आधारित तयार करेल, जी जुन्या ट्रॅव्हलरची जागा घेईल. रुग्णवाहिका, स्कूल बस आणि डिलिव्हरी व्हॅन यांसारख्या गरजा पूर्ण करून, ट्रॅव्हलरने या उद्योगात स्वतः चे एक विशेष स्थान निर्माण केले आहे.

नवीन श्रेणीतील सुधारणा

इंटिरियर आता पूर्वर्वीपेक्षा अधिक आधुनिक आहे. यात एक पूर्णपणे नवीन कॉकपिट, डिजिटल क्लस्टर आणि ९ इंचाचा इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आहे. अधिक आरामासाठी नवीन सीट्स बसवण्यात आल्या आहेत आणि केबिन शांत ठेवण्यासाठी एनव्हीएच (आवाज, कंप आणि कठोरता) लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहे. उत्तम कूलिंगसाठी एक पूर्णपणे नवीन एचव्हीएसी प्रणाली देखील देण्यात आली आहे.

यात डीआरएलएस (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) आणि एलईडी टर्न इंडिकेटर्ससह एक नवीन फ्रंट एंड आहे, आणि त्याला आधुनिक लुक देण्यासाठी मागील भागाची देखील पुनर्रचना करण्यात आली आहे. याची मजबुती वाढवण्यासाठी आणि बॉडी अॅडजस्टमेंट कमी करण्यासाठी शीट मेटल स्ट्रक्चरची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. याच्या बांधकामात रोबोटिक्स आणि ऑटोमेटेड डोअर होमिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे वाहनाची बिल्ड क्वालिटी मजबुती आणि विश्वसनीयता पूर्वर्वीपेक्षाही उत्तम झाली आहे.

इंजिन कसे आहे?

हे वाहन एफएम २.६ सीआर इंजिनद्वारे चालते, जे बीएस-व्हीआय स्टेज २ उत्सर्जन मानकांचे पालन करते. रुग्णवाहिका, स्कूल बस आणि डिलिव्हरी व्हॅन म्हणून उपलब्ध असलेल्या या नवीन रेंजसोबत कंपनी ‘फोर्स केअर’ देत आहे, ज्यामध्ये वॉरंटी, दुरुस्ती आणि रोडसाईड असिस्टन्स यांसारख्या लाभांचा समावेश आहे. नवीन फोर्स ट्रॅव्हलर एन रेजसाठी बुकिंग मे २०२६ च्या मध्यापासून देशभरातील फोर्स मोटस डीलरशिपवर सुरू होईल.

Published On: May 07, 2026 | 07:30 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM