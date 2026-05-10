10 लाखांच्या आत पॅनोरॅमिक सनरूफ असलेली देशातील पहिली कार लाँच; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्सने (TATA Motors) आपल्या लोकप्रिय एसयूव्ही नेक्सॉनचे नवीन व्हेरिएंट Nexon Pure+ PS भारतीय बाजारात उतरवले आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 03:02 PM
सौजन्य - सोशल मिडीया

कार घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्सने (TATA Motors) आपल्या लोकप्रिय एसयूव्ही नेक्सॉनचे नवीन व्हेरिएंट Nexon Pure+ PS भारतीय बाजारात उतरवले आहे. या कारचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीत पॅनोरॅमिक सनरूफ देणारी ही देशातील पहिलीच कार ठरली आहे. दिल्लीत या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 9.59 लाख रुपये आहे.

हे मॉडेल पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी अशा तिन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अलीकडेच, टाटा नेक्सॉनने भारतीय रस्त्यांवर 10 लाख (1 दशलक्ष) युनिट्सच्या विक्रीचा टप्पा ओलांडला आहे आणि हा प्रसंग खास करण्यासाठी, टाटा मोटर्सने आपला विशेष ट्रिम सादर केला आहे, जो पेट्रोल आणि डिझेल तसेच सीएनजी पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Tata Nexon Pure Plus PS : व्हेरिएंटनुसार किमती

व्हेरिएंट किंमत (रुपये)
Petrol AMT 9.59 Lakh
Petrol AMT 10.14 Lakh
Twin Cylinder iCNG MT 10.39 Lakh
Diesel MT 10.54 Lakh
Diesel AMT 11.19 Lakh

टाटा नेक्सॉनचे नवीन प्युअर प्लस पीएस व्हेरिएंट वैशिष्ट्यांनी भरलेले आहेत. यात व्हॉइस-असिस्टेड पॅनोरामिक सनरूफ, 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्ले, ऑल-एलईडी लाइट्ससह एचडी रियर-व्ह्यू कॅमेरा, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सेन्सर्स, रेन-सेन्सिंग वायपर, क्रूझ कंट्रोल आणि ऑटो फोल्डसह इलेक्ट्रिक आउटसाइड रियर व्ह्यू मिरर मिळतात.

Tata Nexon Pure+ PS मध्ये काय विशेष?

टाटा मोटर्सने ग्राहकांची पसंती आणि गरजा लक्षात घेऊन प्रीमियम फीचर्स आणि शक्तिशाली इंजिनांचा कॉम्बो म्हणून नेक्सॉनचे नवीन प्युअर प्लस पीएस ट्रिम्स सादर केले आहेत. टाटा नेक्सॉन ही आता भारतातील एकमेव कार आहे जी 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत पॅनोरामिक सनरूफसारख्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे. हे पेट्रोल, डिझेल आणि ट्विन-सिलेंडर आयसीएनजी सारख्या तिन्ही पॉवरट्रेन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यात सेगमेंटमधील सर्वात शक्तिशाली 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन तसेच सर्वोत्तम मायलेज डिझेल इंजिन आहे.

Published On: May 10, 2026 | 03:02 PM

