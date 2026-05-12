Pune Crime : धारधार हत्याराने सपासप वार करून तरुणाचा खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

आंबेगाव पठार परिसरात अनैतिक संबंधातून एका तरुणाचा डोक्यात लाकडी पाट तसेच धारधार हत्याराने सपासप वार करून खून करण्यात आल्याची घटना रविवारी रात्री घडली आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 12:30 AM
पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारीच्या घटना वाढल्या असून, दररोज खून, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर घटना उघडकीस येत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी घटना समोर आली आहे. आंबेगाव पठार परिसरात अनैतिक संबंधातून एका तरुणाचा डोक्यात लाकडी पाट तसेच धारधार हत्याराने सपासप वार करून खून करण्यात आल्याची घटना रविवारी रात्री घडली आहे. दरम्यान, दोघांनी या तरुणाचा खून केला असून, दोघेही पसार आहेत. त्यांचा शोध सुरू असल्याची माहिती आंबेगाव पोलिसांनी दिली.

 

दिपक क्षीरसागर वय (३८, रा. आंबेगाव) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत दिपक याच्या बहिणीने पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, दिपक हा पुणे महापालिकेत पाणी पुरवठा विभागात कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने काम करत होता. त्याचे या भागातील एका आरोपीच्या नात्यातील महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याचा संशय होता. त्यावरून रविवारी रात्री साडे नऊच्या सुमारास दिपक हा इंद्रायणीनगर येथून पायी जात असताना दोघांनी त्याला गाठले. तसेच त्याच्याशी वाद घालत, त्याच्या डोक्यात लाकडी पाट घातला. त्यानंतर त्याच्यावर धारधार हत्याराने सपासप वार करून त्याचा खून केला. खूनानंतर आरोपी पसार झाले. भररस्त्यात गर्दीच्या वेळीच खून झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच आंबेगाव पोलिसांनी येथे धाव घेतली. पसार झालेल्या आरोपींचा पोलिस शोध घेत आहेत.

ब्युटीपार्लर चालक तरुणीचा गळा दाबून खून

केशवनगर येथील कचरा डेपोच्या रोडलगत गळा दाबून तरुणीचा खुन करुन तिला फेकून दिलेल्या प्रकरणाचा उलघडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. गुन्हे शाखा आणि मुंढवा पोलिसांनी एका कॅबचालकाला याप्रकरणी अटक केली असून, पैशांच्या वादातून हा खून झाल्याचे समोर आले आहे. गोरखनाथ देवराम शिंदे (वय ४२, रा. विडी कामगार वसाहत, चंदननगर) असे या कॅबचालकाचे नाव आहे. आफरीन सलीम पठाण (वय २९, रा. वडगाव शेरी) असे खुन झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. याप्रकरणी मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे.

