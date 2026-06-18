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ट्रक ड्रायव्हर्सनी जन्माला घातलेलं हायवेवरचं ‘ढाबा कल्चर’! महामार्गांवरील ढाब्यांची अनोखी गोष्ट!

Updated On: Jun 18, 2026 | 05:35 PM IST
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सारांश

भारतीय महामार्गावरील ढाबे हे मूळचे ट्रक ड्रायव्हर्सच्या जेवणाची आणि विश्रांतीची गरज म्हणून सुरू झाले होते. आज हेच 'ढाबा कल्चर' आपल्या अस्सल चमचमीत जेवणामुळे आणि पर्यटकांचे आणि फॅमिलीचे मुख्य आकर्षण बनले आहे.

ट्रक ड्रायव्हर्सनी जन्माला घातलेलं हायवेवरचं ‘ढाबा कल्चर’! महामार्गांवरील ढाब्यांची अनोखी गोष्ट!
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विस्तार

आज आपण वीकेंडला किंवा ट्रिपला जाताना हायवेवरच्या एखाद्या छानशा ढाब्यावर थांबून जेवण्याचा आनंद घेतो. उघड्या आकाशाखाली बसून, लाकडी खाटांवर (खाटली) लवंडून चमचमीत जेवण जेवणे हा एक वेगळाच अनुभव असतो. पण तुम्हाला माहीत आहे का? आज पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षण बनलेले हे ‘ढाबा कल्चर’  खरं तर भारतीय ट्रक ड्रायव्हर्सची गरज म्हणून सुरू झाले होते. हा प्रवास अत्यंत रंजक आणि भारतीय महामार्गांचे अर्थकारण बदलणारा आहे.

सुरुवात कशी झाली?

काही दशकांपूर्वी जेव्हा भारतात महामार्गांचे जाळे पसरत होते, तेव्हा ट्रक ड्रायव्हर्सना हजारो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागायचा. दिवसा-रात्रीचा प्रवास, वेळेवर न मिळणारे जेवण आणि थकवा यामुळे ड्रायव्हर्स हैराण व्हायचे. अशा वेळी महामार्गांच्या कडेला काही स्थानिक लोकांनी छोटी-छोटी दुकाने थाटली. जिथे ड्रायव्हर्सना स्वस्त, ताजे आणि घरगुती पद्धतीचे जेवण मिळू लागले. हेच ते आपले मूळ ‘ढाबे’.

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खाटली, सुस्तावणं आणि अस्सल जेवण

ढाब्याची खरी ओळख म्हणजे तिथली ‘खाट’ किंवा ‘खाटली’. अनेक तास सलग ड्रायव्हिंग केल्यावर ड्रायव्हर्सचे अंग मोडून यायचे. त्यामुळे ढाब्यांवर जेवणासोबतच विश्रांतीसाठी या विणलेल्या खाटा टाकल्या जाऊ लागल्या. जेवण येईपर्यंत तिथे पडणे, हातपाय मोकळे करणे आणि जेवण झाल्यावर तिथेच छोटीशी डुलकी काढणे, हा ड्रायव्हर्सच्या जीवनशैलीचा भाग बनला.

इथले जेवणही ड्रायव्हर्सच्या आवडीनुसार असायचे—भरपूर तेल-मसाले असलेले, ताजे आणि पोटाला तृप्त करणारे. पंजाबमधील ढाब्यांवरून सुरू झालेली ही संस्कृती हळूहळू संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात पसरली. महाराष्ट्रात ढाब्यांवर अस्सल गावरान बेत, शेवभाजी, भाकरी आणि खर्डा मिळू लागला.

ड्रायव्हर्सचे अर्थकारण आणि ढाब्यांचे नेटवर्क

ढाबे हे केवळ जेवणाचे ठिकाण नव्हते, तर ते ट्रक ड्रायव्हर्ससाठी एक ‘बँक’ आणि ‘माहिती केंद्र’ असायचे. अनेक ढाब्यांवर ड्रायव्हर्सना उधारी मिळायची. कुठल्या हायवेवर ट्रॅफिक आहे, कुठे पोलीस चेकिंग सुरू आहे, किंवा रस्ता कुठे खराब आहे, याच्या गप्पा याच ढाब्यांवर रंगायच्या. ड्रायव्हर्सच्या याच गरजेमुळे महामार्गावरचे स्थानिक अर्थकारण बदलले आणि लाखो लोकांना रोजगार मिळाला.

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पर्यटकांचे नवीन आकर्षण

कालांतराने शहरात राहणाऱ्या लोकांना वीकेंडला शहराबाहेर पडण्याची सवय लागली. महामार्गावरून प्रवास करताना त्यांना या ढाब्यांचे आणि तिथल्या जेवणाचे आकर्षण वाटू लागले. आज अनेक ढाब्यांचे रूपांतर मोठ्या फॅमिली रेस्टॉरंट्समध्ये झाले आहे, जिथे फॅमिली कॅबिन, संगीत आणि रोषणाई असते.

जरी आज ढाबे आधुनिक झाले असले, तरी त्याची मूळ संकल्पना ट्रक ड्रायव्हर्सनीच रुजवली आहे. त्यामुळे पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही हायवेवरच्या ढाब्यावर मटण-भाकरी किंवा डाळ-तडका मागवाल, तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था आपल्या खांद्यावर वाहणाऱ्या त्या ट्रक ड्रायव्हर्सची आठवण नक्की काढा!

Web Title: Dhaba culture of indian highways

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Published On: Jun 18, 2026 | 05:35 PM

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