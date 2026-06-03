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Women success story: भोपाळ ते हैदराबाद… देशातील पहिल्या महिला ट्रक ड्रायव्हरची पहिली संस्मरणीय कथा पहा एका क्लिकवर…

Updated On: Jun 03, 2026 | 04:45 PM IST
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सारांश

Yogita Raghuvanshi Success Story : ट्रक ड्रायव्हिंगच्या क्षेत्रात पुरुषांची मक्तेदारी मोडून काढत २००६ मध्ये देशातील पहिल्या महिला ट्रक ड्रायव्हर बनण्याचा मान योगिता रघुवंशी यांनी कसा मिळवला? त्यांच्या पहिल्या ११०० किलोमीटरच्या प्रवासाची रंजक गोष्ट जाणून घ्या या सविस्तर वृत्तात.

yogita raghuvanshi truck driver

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Women success story:  रस्त्यावर धावणारे मोठे ट्रक पाहून लोकांच्या मनात सहसा एकच चित्र तयार होते, ज्यामध्ये ड्रायव्हरच्या सीटवर कोणीतरी पुरुष बसलेला दिसतो. परंतु, भारतातील एका महिलेने अनेक वर्षांपूर्वीच हा विचार बदलून दाखवला. ही गोष्ट आहे देशातील पहिल्या महिला ट्रक ड्रायव्हर योगिता रघुवंशी यांची, ज्यांनी केवळ ट्रक चालवून स्वतःची ओळखच निर्माण केली नाही, तर आज त्या हजारो महिलांसाठी प्रेरणास्थान बनल्या आहेत.

२००६ मध्ये बनल्या देशातील पहिल्या महिला ट्रक ड्रायव्हर

योगिता यांचा हा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. वर्ष २००६ मध्ये त्यांनी अवजड वाहन चालवण्याचा (Heavy Vehicle) परवाना मिळवला आणि देशातील पहिल्या महिला ट्रक ड्रायव्हर बनण्याचा मान पटकावला. योगिता सांगतात की, त्यांनी हा मार्ग कोणत्याही आवडीपोटी निवडला नव्हता, तर कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले होते.

३ हजारांची नोकरी सोडून सुरू केला नवा प्रवास

ट्रक चालवण्यापूर्वी योगिता एक अशी नोकरी करत होत्या, जिथे त्यांना महिन्याला साधारण ३ हजार रुपये मिळायचे. एवढ्या पैशात घर चालवणे कठीण होते. याच काळात त्यांनी ट्रक ड्रायव्हिंगचा विचार सुरू केला. जेव्हा त्यांनी ट्रक चालवण्याचे काम सुरू केले, तेव्हा पहिल्याच आठवड्यात त्यांना सुमारे २ हजार रुपयांची कमाई झाली.

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भोपाळ ते हैदराबाद असा पहिला प्रवास

योगिता यांचा पहिला ट्रक प्रवासही खूप संस्मरणीय राहिला. त्यांनी आपल्या पतीच्या एका ओळखीच्या व्यक्तीच्या ट्रकवरून काम सुरू केले. पहिल्यांदा त्यांनी भोपाळ ते हैदराबाद असा ट्रक चालवला. सुमारे ११०० किलोमीटरचे हे अंतर त्यांनी तीन दिवसांत पूर्ण केले.

वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर आज योगिता स्वतःच्या ट्रकच्या मालक आहेत. त्यांच्याकडे १० चाकी ट्रक आहे, जो त्यांना एका ऑटोमोबाईल कंपनीकडून सन्मानपूर्वक मिळाला होता. आता कोणत्या रूटवर जायचे आणि कोणता माल घेऊन प्रवास करायचा, हे त्या स्वतः ठरवतात.

योगिता यांच्या मते, लांब पल्ल्याच्या एका ट्रिपमधून त्या सुमारे ३० हजार रुपयांपर्यंतची बचत करतात. जर महिन्यातून अशा अनेक ट्रिप्स पूर्ण झाल्या, तर त्यांची कमाई सर्वसामान्य नोकरीच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त होते.

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Web Title: India first woman truck driver yogita raghavanshi inspiring success story earnings

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Published On: Jun 03, 2026 | 04:45 PM

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