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तुमच्या गाडीत पावसाचे पाणी शिरले का? तर करु नका ‘या’ चुका नाहीतर होऊ शकतं नुकसान…

Updated On: Jul 09, 2026 | 06:36 PM IST
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सारांश

गाडीच्या केबिनमध्ये किंवा इंजिनमध्ये पाणी शिरणे ही एक खूप गंभीर बाब आहे. गाडीत पाणी शिरल्यानंतर बहुतेक लोक जी सामान्य चूक करतात ती म्हणजे गाडी सुरू करून तपासणे. जर गाडी पाण्याने भरलेली असेल, तर इंजिन सुरू करू नका.

तुमच्या गाडीत पावसाचे पाणी शिरले का? तर करु नका 'या' चुका नाहीतर होऊ शकतं नुकसान...

तुमच्या गाडीत पावसाचे पाणी शिरले का? तर करु नका 'या' चुका नाहीतर होऊ शकतं नुकसान...

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विस्तार

नवी दिल्ली : सध्या देशभरात पावसाचे वातावरण आहे. पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत होताना दिसत आहे. त्यात जेव्हा भारतात मान्सूनचा हंगाम येतो, तेव्हा गाडी मालकांचा ताण वाढतो. शहरांमधील मुसळधार पावसामुळे मोठ्या समस्या निर्माण होतात. अनेकदा, पाण्याने भरलेला रस्ता ओलांडताना किंवा घराबाहेर गाडी पार्क केलेली असताना गाडीत पाणी शिरते. आपल्या गाडीची अवस्था पाहून लोक घाबरतात आणि घाईगडबडीत काही गंभीर चुका करतात. पण, या चुका टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

गाडीच्या केबिनमध्ये किंवा इंजिनमध्ये पाणी शिरणे ही एक खूप गंभीर बाब आहे. गाडीत पाणी शिरल्यानंतर बहुतेक लोक जी सामान्य चूक करतात ती म्हणजे गाडी सुरू करून तपासणे. जर गाडी पाण्याने भरलेली असेल, तर इंजिन सुरू करू नका. कारण असे केल्याने पाणी थेट इंजिनच्या सिलेंडरमध्ये जाऊ शकते. ऑटोमोबाईलच्या भाषेत याला ‘हायड्रोलॉक’ म्हणतात. पाणी दाबले जात नाही, ज्यामुळे इंजिनचे पिस्टन आणि कनेक्टिंग रॉड त्वरित तुटतात. इंजिन पूर्णपणे सीझ होईल आणि ते दुरुस्त करण्यासाठी तुम्हाला लाखो रुपये खर्च येईल.

बॅटरीचे टर्मिनल्स ताबडतोब काढून टाका

आजच्या आधुनिक गाड्या प्रगत वैशिष्ट्ये आणि सेन्सर्सने सुसज्ज आहेत. जर कारच्या फ्लोअरवर पाणी साचले, तर त्यातून अनेक महत्त्वाच्या इलेक्ट्रिकल वायर्स आणि सेन्सर्स जातात. त्यामुळे, आत बसून रिमोट की दाबून किंवा कोणतेही स्विच चालू करून कार अनलॉक करण्याची चूक टाळा. मात्र, विद्युत प्रवाहामुळे वाहनाच्या वायरिंगमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊ शकते. प्रथम, मॅन्युअल कीने दरवाजा उघडा, हूड उचला आणि वीजपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यासाठी मुख्य बॅटरीचे टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट करा.

सर्व्हिस सेंटरला ताबडतोब कॉल करा

जेव्हा कधी तुमच्या कारमध्ये पाणी शिरते, तेव्हा ती स्वतः चालवण्याचा धोका कधीही पत्करू नका. वाहनाची सर्व आवश्यक ऑईल, जसे की इंजिन ऑइल, गिअरबॉक्स ऑइल आणि ब्रेक फ्लुइड, पाण्याने दूषित होऊ शकतात. अशा स्थितीत गाडी चालवल्याने आतील भागांची पूर्णपणे झीज होईल.

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Web Title: Has rainwater entered your car avoid making these mistakes

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Published On: Jul 09, 2026 | 06:36 PM

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