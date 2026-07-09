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Mahua Moitra on BJP: माझे शीर छाटले तरी भाजपमध्ये जाणार नाही!; तृणमूलमधील महाफुटीवर महुआ मोईत्रांचे सडेतोड उत्तर

Updated On: Jul 09, 2026 | 06:31 PM IST
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सारांश

West Bengal Politics: याला तृणमूल काँग्रेसमधील फूट म्हणता येईल, पक्षाचे पतन नव्हे. टीएमसी हा तोच पक्ष आहे ज्याला एका महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बंगालमधील २६ दशलक्ष लोकांनी मतदान केले होते. निवडणुकीत आम्हाला बंगालच्या लोकांकडून ४१ टक्के पाठिंबा मिळाला होता.

Mahua Moitra, West Bengal Politics, TMC, BJP, Suvendu Adhikari, Mamata Banerjee,

Mahua Moitra on BJP: माझे शीर छाटले तरी भाजपमध्ये जाणार नाही!; तृणमूलमधील महाफुटीवर महुआ मोईत्रांचे सडेतोड उत्तर

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विस्तार
  • तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्ष सध्या नाजूक स्थितीत
  • महुआ मोईत्रा यादेखील पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा
  • एका महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बंगालमधील २६ दशलक्ष लोकांनी मतदान केले
Mahua Moitra on BJP: गेल्या १५ वर्षांपासून पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर असलेला ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्ष सध्या नाजूक स्थितीत आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाकडून (BJP) टीएमसीला दारुण पराभव पत्करावा लागला. या पराभवानंतर, पक्षात राज्य पातळीपासून ते केंद्र पातळीपर्यंत मोठी फूट पडली आहे. टीएमसीचे अनेक आमदार आणि खासदार पक्षापासून वेगळे झाले आहेत. पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांनी टीएमसी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

टीएमसीमधील या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर, पक्षाच्या खासदार महुआ मोईत्रा यादेखील पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहे. या चर्चांवर खासदार महुआ मोईत्रा यांनी नुकतीच यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत चर्चांना पूर्णविराम लावला आहे. “माझे शीर छाटले तरी मी भाजपमध्ये जाणार नाही,” असा सडेतोड शब्दांत त्यांनी उत्तर दिले आहे.

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पक्षात फूट पडली आहे, पक्षाचे पतन नाही: मोईत्रा

तृणमूल काँग्रेसने आमदार, खासदार आणि इतर अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडल्याच्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना मोईत्रा म्हणाल्या की, “याला तृणमूल काँग्रेसमधील फूट म्हणता येईल, पक्षाचे पतन नव्हे. टीएमसी हा तोच पक्ष आहे ज्याला एका महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बंगालमधील २६ दशलक्ष लोकांनी मतदान केले होते. निवडणुकीत आम्हाला बंगालच्या लोकांकडून ४१ टक्के पाठिंबा मिळाला होता. या दृष्टीने पाहिल्यास, हे डेन्मार्कच्या निम्म्या लोकसंख्येइतके आहे.” आता प्रश्न हा आहे की, तेव्हापासून किती लोकांनी पक्ष सोडला आहे? २० खासदार, ६५ आमदार, समजा १० महापौर आणि इतर सुमारे १००… याचा अर्थ अंदाजे २००-२५० लोकांनी राजीनामा दिला आहे किंवा पक्ष सोडला आहे.

महुआ मोईत्रा म्हणाल्या, “केवळ काही निवडक लोकांनीच पक्ष सोडला आहे.”

महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, असे म्हणता येईल की ज्यांनी टीएमसी सोडली ते एकतर पैशाच्या मोहामुळे किंवा शिक्षेच्या भीतीने भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. “पण ज्या पक्षाला २६ दशलक्ष मते मिळाली आहेत, तो केवळ २००-२५० लोक जीव वाचवण्यासाठी पक्ष सोडतात म्हणून कोसळत नाही.” मी याला पक्षाचा पतन म्हणणार नाही, विशेषतः ममता बॅनर्जींच्या पक्षाचा, जो ममता बॅनर्जींच्या करिश्म्यावर आणि पक्ष कार्यकर्त्यांच्या कठोर परिश्रमावर आणि रक्तावर उभारला गेला होता. हा पक्ष कधीही मध्यम-स्तरीय नेत्यांच्या ताकदीवर उभारला गेला नव्हता.

‘भाजप-आरएसएसने लोकांच्या भावनांशी खेळ केला’

महुआ मोइत्रा म्हणाल्या, “कोणत्याही पैशाने मला विकत घेता येणार नाही. तुम्ही माझे शीर छाटा, मी त्याचे बलिदान देईन, पण मी भाजपमध्ये सामील होणार नाही. तुम्ही एकतर टिकणारे असता किंवा विकले जाणारे. भाजप हिंदूंसाठी बोलतो, आणि आज, खुद्द राम मंदिराला हिंदूंपासून लुटून, त्यांनी लोकांच्या भावनांशी खेळ केला आहे.” महुआ मोइत्रा पुढे असेही म्हणाल्या की, जे टीएमसीच्या नावावर खासदार झाले आणि नंतर पक्ष सोडून गेले, ते त्यांच्या कुटुंबाची मते मिळवण्याच्या स्थितीतही नाहीत.

 

Web Title: Even if beheaded i wont join bjp mahua moitra breaks silence on defection rumors

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Published On: Jul 09, 2026 | 06:31 PM

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