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Business Ideas Without Degree: नोकरी सोडून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचाय? मग ‘हे’ ५ बेस्ट बिझनेस आयडियाज जाणून घ्या!

Updated On: Jul 09, 2026 | 06:35 PM IST
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सारांश

Business Ideas Without Degree: कोणत्याही कॉलेज डिग्रीशिवाय स्वतःचा यशस्वी बिझनेस कसा सुरू करावा? क्लाउड किचन, फिटनेस ट्रेनिंग आणि स्पोर्ट्स अकॅडमीसह अशा ५ उत्तम व्यवसायांची माहिती येथे वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Business Ideas : करिअर घडवण्याच्या पद्धती आता पूर्वीसारख्या राहिलेल्या नाहीत. पूर्वी असे मानले जायचे की, चांगल्या नोकरीसाठी आणि मोठ्या कमाईसाठी कॉलेजची पदवी (Degree) असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे; पण आता हा विचार झपाट्याने बदलत आहे. डिजिटल युगात असे अनेक व्यवसाय आहेत, जे सुरू करण्यासाठी कोणत्याही प्रोफेशनल डिग्रीची गरज नसते. जर तुमच्याकडे कामाची योग्य समज, कठोर परिश्रम करण्याची तयारी आणि लोकांची गरज ओळखण्याची कला असेल, तर तुम्ही स्वतःचा एक यशस्वी व्यवसाय उभा करू शकता.

आज अनेक तरुण नोकरी करण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून चांगली कमाई करत आहेत. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हालाही कोणत्याही पदवीशिवाय स्वतःचा बिझनेस सुरू करायचा असेल, तर ‘हे’ ५ बिझनेस आयडियाज तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात:

1. क्लाउड किचन आणि टिफिन सर्व्हिस

जर तुम्हाला चविष्ट जेवण बनवण्याची आवड आणि कला असेल, तर तुम्ही कोणत्याही पदवीशिवाय क्लाउड किचनचा व्यवसाय सुरू करू शकता. आज शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी घरून दूर राहणाऱ्या लोकांची संख्या खूप मोठी आहे, ज्यांना रोज घरगुती आणि चांगल्या जेवणाची गरज असते. त्यामुळे टिफिन सर्व्हिस आणि क्लाउड किचनची मागणी सातत्याने वाढत आहे. तुम्ही तुमचे क्लाउड किचन सुरू करून Zomato किंवा Swiggy सारख्या फूड डिलिव्हरी ॲप्सवर नोंदणी (Registration) करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकता.

2. फिटनेस किंवा जिम ट्रेनर

आजकाल लोक स्वतःच्या फिटनेस आणि आरोग्याबाबत पूर्वीपेक्षा जास्त जागरूक झाले आहेत. याच कारणामुळे जिम, फिटनेस सेंटर आणि एरोबिक्स सारख्या सेवांची मागणी वाढली आहे. जर तुम्हाला जिम ट्रेनिंग, फिटनेस किंवा एरोबिक्सची चांगली माहिती असेल, तर तुम्ही कोणत्याही कॉलेज डिग्रीशिवाय या क्षेत्रात काम करू शकता. एखाद्या जिममध्ये ट्रेनर म्हणून काम करण्यासोबतच तुम्ही स्वतःचे जिम किंवा फिटनेस सेंटर देखील सुरू करू शकता.

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3. स्पोर्ट्स अकॅडमी

पूर्वी खेळाकडे फक्त एक छंद म्हणून पाहिले जायचे, पण आता ते एक मजबूत करिअरचे माध्यम बनले आहे. मोठ्या संख्येने तरुण क्रीडा क्षेत्रात आपले भविष्य घडवत आहेत. जर तुम्ही आधी एखादा खेळ खेळला असाल किंवा स्पोर्ट्स पर्सन राहिलेले असाल, तर तुम्ही स्वतःची स्पोर्ट्स अकॅडमी सुरू करू शकता. भारतातील अनेक दिग्गज खेळाडूदेखील स्वतःची स्पोर्ट्स अकॅडमी चालवत आहेत.

4. रिअल इस्टेट ब्रोकर

आजच्या काळात लोक घर, फ्लॅट, दुकान किंवा इतर कोणतीही मालमत्ता (Property) खरेदी करण्यासाठी, विक्री करण्यासाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी रिअल इस्टेट ब्रोकरची मदत घेतात. जर तुमचे संभाषण कौशल्य उत्तम असेल आणि तुम्ही लोकांना तुमची बाजू योग्य प्रकारे पटवून देऊ शकत असाल, तर हा व्यवसाय तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. या कामात प्रत्येक डीलवर चांगला कमिशन (Commission) मिळतो आणि यासाठी कोणत्याही पदवीची अट नसते.

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5. वॉटर सप्लाय बिझनेस

लग्नाचे समारंभ, पार्ट्या आणि इतर मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज नेहमीच असते. अशा परिस्थितीत वॉटर सप्लाय (पाणी पुरवठा) चा व्यवसाय देखील कमाईचे एक चांगले साधन बनू शकतो. हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुम्हाला वॉटर प्लांट लावावा लागेल आणि पाण्याच्या डिलिव्हरीसाठी काही कर्मचारी ठेवावे लागतील. हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणत्याही कॉलेज डिग्रीची आवश्यकता नसते.

Web Title: Top 5 profitable business ideas to start without college degree

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Published On: Jul 09, 2026 | 06:35 PM

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