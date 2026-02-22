Electric Vehicle ला 100 टक्के चार्ज करणे योग्य आहे का? यामुळे खरंच काही नुकसान होते? जाणून घ्या

लोक पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपासून इलेक्ट्रिक कार आणि बाईककडे वळत आहेत. मात्र, EV खरेदी केल्यानंतर उद्भवणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे या वाहनांसाठी किती चार्जिंग योग्य आहे? तज्ञ अनेकदा 80% पर्यंत चार्जिंग करण्याची शिफारस करतात. यामुळे बॅटरीचे आरोग्य सुधारते आणि दीर्घकालीन फायदे मिळतात. चला याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
आजच्या आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम (BMS) असते. ही सिस्टम बॅटरीची सुरक्षित आणि संतुलित कार्यक्षमता राखण्यास मदत करते. मात्र, प्रत्येक वेळी 100% पर्यंत बॅटरी चार्ज केल्याने याच्या आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो. 80% पर्यंत चार्ज केल्याने बॅटरीवर कमी ताण येतो. जास्त चार्ज लेव्हलमुळे बॅटरीमधील प्रतिकार वाढतो, ज्यामुळे ती पूर्णपणे चार्ज होण्यास जास्त वेळ घेते. म्हणूनच मग बॅटरी 80% ते 100% पर्यंत चार्ज होण्यास जास्त वेळ लागतो. तसेच 100% पर्यंत वारंवार बॅटरी चार्ज केल्याने ती लवकर कमकुवत होऊ शकते.
इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) बॅटरी खूप महाग असते. बॅटरी खराब झाल्यास ती बदलण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे रोजच्या वापरात बॅटरी 100% पर्यंत चार्ज करण्याऐवजी सुमारे 80% पर्यंत चार्ज ठेवणे अधिक योग्य मानले जाते.
80% चार्जिंगमुळे बॅटरीची तब्येत दीर्घकाळ चांगली राहते आणि तिचे आयुष्य वाढण्यास मदत होते. परिणामी भविष्यातील देखभाल व बदलाचा खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र, लांब प्रवास करायचा असल्यास 100% चार्ज करणे योग्य आहे. पण दैनंदिन वापरासाठी 80% चार्जिंगचा नियम पाळणे अधिक फायदेशीर ठरते.
EV ही पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनांप्रमाणे काही मिनिटांत पूर्णपणे तयार होत नाही. बॅटरी 80% पर्यंत तुलनेने जलद चार्ज होते; परंतु त्यानंतर चार्जिंगचा वेग कमी होतो. त्यामुळे 80% वरच चार्जिंग थांबवल्यास वेळेची बचत होते. तसेच चार्जिंग स्टेशनवर अनावश्यक गर्दी कमी होते आणि इतर वाहनधारकांनाही लवकर चार्जिंगची संधी मिळते.
बहुतेक इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम असते. वाहनाचा वेग कमी करताना किंवा ब्रेक लावताना ही सिस्टम निर्माण होणारी ऊर्जा पुन्हा बॅटरीमध्ये साठवते. जर बॅटरी आधीच 100% चार्ज असेल, तर अतिरिक्त ऊर्जा साठवता येत नाही.