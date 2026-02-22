Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'या' Automatic Car ची ग्राहकांना भुरळ! 2 लाखाच्या डाउन पेमेंटनंतर 'इतकाच' असेल EMI, जाणून घ्या सोपा हिशोब

जर तुम्ही एका उत्तम ऑटोमॅटिक कारच्या शोधात असाल तर Skoda Kylaq चा ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 22, 2026 | 06:15 AM
  • भारतात ऑटोमॅटिक कारला मिळतेय चांगली मागणी
  • Skoda Kylaq चा Automatic Variant ला विशेष मागणी
  • 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? जाणून घ्या
भारतात विविध प्रकारच्या कार पाहायला मिळतात. यातही अनेक ग्राहकांना ऑटोमॅटिक कार्स आवडू लागल्या आहेत. याचे कारण म्हणजे ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स. यामुळे रायडींग अनुभव अजूनच उत्तम आणि सोयीस्कर होतो. भारतात आपल्याला अनेक ऑटोमॅटिक कार पाहायला मिळतात.

Skoda ने भारतीय बाजारात अनेक उत्कृष्ट कार ऑफर केल्या आहेत. स्कोडा भारतीय बाजारात Kylaq देखील ऑफर करते. या SUV चा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन व्हेरिएंट ग्राहकांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरत आहे. जर तुम्ही ही खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही ही कार घरी आणण्यासाठी 2 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर दरमहा किती EMI भरू शकता? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Tata Motors आणि Maruti Suzuki ला धडकी भरणार! Hyundai च्या 3 नवीन Cars ची मार्केटमध्ये होणार एंट्री

स्कोडा Kylaq किंमत

स्कोडा Kylaq चा ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट म्हणून क्लासिक AT ऑफर करते. या SUV चा क्लासिक AT व्हेरिएंट 9.25 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे. जर ही कार खरेदी करायची असेल, तर तुम्हाला 9.25 लाखांची एक्स-शोरूम किंमत, तसेच नोंदणी कर आणि RTO शुल्क भरावे लागतील.

ही कार खरेदी करण्यासाठी, तुम्हाला RTO शुल्कासाठी अंदाजे 65000 आणि विम्यासाठी अंदाजे 40000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे या कारची ऑन-रोड किंमत 10.30 लाखांवर पोहोचते.

2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

जर तुम्ही Skoda Kylaq चा सर्वात टॉप ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच फायनान्स मिळू शकतो. अशा परिस्थितीत, सुमारे दोन लाख रुपयांची डाउन पेमेंट केल्यानंतर अंदाजे 8.30 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. जर बँक 9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांच्या कालावधीसाठी हे कर्ज मंजूर करत असेल, तर पुढील सात वर्षे दरमहा सुमारे 13,355 रुपयांची EMI भरावी लागेल.

Fortuner विरुद्ध MG Majestor: इंजिन, पॉवर आणि सेफ्टी फीचर्समध्ये कोणती SUV खाते जास्त भाव?

कार किती महाग होईल?

9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांसाठी 8.30 लाख रुपयांचे कार लोन घेतल्यास, तुम्हाला सात वर्षे दरमहा 13,355 रुपयांचा EMI द्यावा लागेल. अशा प्रकारे संपूर्ण कालावधीत सुमारे 2.91 लाख रुपये केवळ व्याज म्हणून तुम्हाला भरावे लागतील. परिणामी, एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत अंदाजे 13.21 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

Skoda Auto ने ही कार कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये सादर केली आहे. या सेगमेंटमध्ये ही कार थेट Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet, Kia Syros, Maruti Brezza, Mahindra XUV 3XO, Nissan Magnite आणि Renault Kiger यांसारख्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट SUV मॉडेल्सशी स्पर्धा करते.

Published On: Feb 22, 2026 | 06:15 AM

