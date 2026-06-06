2 लाख डाउन पेमेंटवर खरेदी करा Toyota Hyryder CNG कार? किती भरावा लागेल EMI, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Toyota Hyryder CNG घरी आणायची?
2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती भरावी लागेल EMI
Toyota Hyryder CNG वर फायनान्सचा हिशोब
Toyota Hyryder CNG Car News Marathi : तुम्ही जर Toyota Urban Cruiser Hyryder खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर डाउन पेमेंट, कर्जाची रक्कम, व्याजदर आणि कालावधी यानुसार EMI किती येईल हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः CNG SUV सेगमेंटमध्ये Hyryder लोकप्रिय पर्याय ठरत असल्याने अनेक ग्राहक फायनान्सचा पर्याय निवडतात.
वाहन निर्माता टोयोटा भारतात विविध सेगमेंटमध्ये वाहने विकते. टोयोटा हायरायडर एसयूव्ही मिड-साईज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आहे. जर तुम्ही सीएनजी व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि ₹२ लाखांचे डाउन पेमेंट करून गाडी घरी आणू इच्छित असाल, तर तुम्हाला दरमहा किती ईएमआय भरावा लागेल? जाणून घ्या सविस्तर माहिती…
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टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडरचा सीएनजी व्हेरिएंट म्हणून ‘एस’ (S) मॉडेल सादर करते. बेस व्हेरिएंटची (टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर सीएनजीची किंमत) किंमत ₹१३.३८ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. जर हे वाहन दिल्लीत खरेदी केले, तर आरटीओसाठी अंदाजे ₹१.३८ लाख आणि विम्यासाठी अंदाजे ₹६२,००० लागतील. याव्यतिरिक्त, टीसीएस शुल्क म्हणून अंदाजे ₹१३,००० आकारले जातील. यामुळे या एसयूव्हीची ऑन-रोड किंमत अंदाजे ₹१५.४७ लाख होते.
जर तुम्ही या कारचा सीएनजी व्हेरिएंट खरेदी केला, तर बँक एक्स-शोरूम किमतीवर कर्ज देईल. २ लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर, तुम्हाला बँकेकडून अंदाजे १३.४७ लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. जर तुम्हाला सात वर्षांसाठी नऊ टक्के व्याजदराने १३.४७ लाख रुपये दिले गेले, तर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी दरमहा २१,६७५ रुपयांचा ईएमआय भरावा लागेल.
जर तुम्ही बँकेकडून सात वर्षांसाठी नऊ टक्के व्याजदराने १३.४७ लाख रुपयांचे कार कर्ज घेतले, तर तुम्हाला सात वर्षांसाठी दरमहा २१,६७५ रुपयांचा ईएमआय भरावा लागेल. अशाप्रकारे, सात वर्षांत तुम्हाला टोयोटा हायरायडर सीएनजीसाठी व्याज म्हणून अंदाजे ४.७३ लाख रुपये भरावे लागतील. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत अंदाजे २०.२० लाख रुपये असेल. टोयोटाची हायरायडर चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करते. ती किया सेल्टोस, ह्युंदाई क्रेटा, होंडा एलिव्हेट, मारुती ग्रँड व्हिटारा, महिंद्रा एक्सयूव्ही ७०० आणि स्कॉर्पिओ एन यांसारख्या एसयूव्हींशी थेट स्पर्धा करते.
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