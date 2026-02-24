बारामतीत हॉटेल बिलावरून वाद; कुऱ्हाड अन् लोखंडी रॉडने एकावर जीवघेणा हल्ला

या प्रकरणी जखमी महेंद्र धोंडिबा गायकवाड (वय ५३, रा. खांडज) यांनी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. विक्रम जगताप (रा. खांडज), जयदीप भोसले (रा. पाहुणेवाडी) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मुख्य आरोपी अक्षय जगताप व महादेव जाधव अद्याप फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. पोलिस.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (दि. २१) रात्री हॉटेल बिलावरून झालेल्या वादाचा राग धरून, अक्षय जगताप व त्याच्या साथीदारांनी रविवारी (दि २२) दुपारी बारामती शहरातील मोरगाव रस्त्यावरील ग्लोबल हॉटेलसमोर गायकवाड यांना गाठले. आरोपींनी लाकडी दांड्याची कुऱ्हाड आणि रॉडने हल्ला केला, या हल्ल्यात गायकवाड यांच्या पायाला व छातीला गंभीर इजा झाली आहे.
दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न
आरोपींनी नागरिकांना धमकावून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड व पोलिस निरीक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी जखमी गायकवाड यांना स्वतः रुग्णालयात दाखल केले.
तिघांनी केला तरुणाचा खून
पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बिबवेवाडी परिसरात कटींग दुकानात काम केल्यानंतर गावाला जातो अस म्हणून स्वतःचे सलूनचे दुकान सुरू करणाऱ्या तरूणाचा तिघांनी मिळून खून केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी खून करणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. मोहमद्द शमी (वय २५, अप्पर जुना बसस्टॉप, बिबवेवाडी मुळ रा. प्रयागराज, उत्तरप्रदेश) असे खून झालेल्या तरूणाचे नाव आहे. याबाबत मोहम्मद सलमान फिरोज कुरेशी (वय १८, रा. साई स्मार्ट, तिरूपती भेळ शेजारी, जुना बसस्टॉप, बिबवेवाडी) याने बिबवेववाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी खुन करणारे आरोपी सौरभ चोरगे, अनिकेत सराटे, रोहित बालशंकर या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. हा प्रकार गुरूवारी सायंकाळी घडला आहे.