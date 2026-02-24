Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Political News : “चीनला उत्तर देण्याची वेळा आली तेव्हा..; राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींवर जोरदार टीकास्त्र

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज भोपाळमधील पक्षाच्या 'किसान महा चौपाल' मध्ये सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.

Updated On: Feb 24, 2026 | 04:30 PM
Congress leader Rahul Gandhi targets PM Modi over India-US deal

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत अमेरिका करारावरुन पीएम मोदींवर निशाणा साधला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • भारत -अमेरिका कराराविरोधात काँग्रेस आक्रमक
  • राहुल गांधींचा भोपाळमध्ये आक्रमक पवित्रा
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर साधला निशाणा
Political News : भोपाळ : नुकतेच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले. यामध्ये विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. यंदाचे अधिवेशन हे अर्थसंकल्प नाही तर इतर अनेक विषयांवरुन गाजले. यामध्ये अगदी लोकसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावासाठी निवेदन सादर केले. यानंतर आता लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर (PM Narendra Modi) जोरदार निशाणा साधला आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज भोपाळमधील पक्षाच्या ‘किसान महा चौपाल’ मध्ये सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. नुकत्याच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कराराच्या निषेधार्थ हे चौपाल आयोजित करण्यात आले. राहुल गांधींनी जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला होता. याचा संदर्भ ते म्हणाले की, “लोकसभेत पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेत्याला बोलू देण्यात आले नाही. मला बोलू देण्यात आले नाही.”

पुढे राहुल गांधी म्हणाले, “पुस्तकात नरवणे यांनी स्पष्टपणे लिहिले आहे की जेव्हा चिनी रणगाडे भारताच्या सीमेत घुसत होते, तेव्हा त्यांनी राजनाथ सिंह यांना फोन करून विचारले, ‘माझे काय आदेश आहेत?’ राहुल म्हणाले की जेव्हा चीनला प्रत्युत्तर देण्याची वेळ आली तेव्हा पंतप्रधान मोदी गायब झाले.

हे देखील वाचा: Breaking: स्वामी Avimukteshwaranand यांनी उचलले मोठे पाऊल; थेट अलाहाबाद हायकोर्टात…

व्यापार कराराचा केला उल्लेख

अमेरिका-भारत व्यापार कराराचा उल्लेख करताना राहुल गांधी म्हणाले की, “भारत आणि अमेरिकेतील करार चार महिन्यांपासून रखडला होता. तो का रखडला होता? शेतीमुळेच झाला. भारत सरकारला मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात सोयाबीन, कापूस, मका किंवा डाळी विकू नयेत असे वाटत होते. येथील कोणत्याही शेतकऱ्याला किंवा राजकारण्याला हे नको होते आणि भारत सरकारलाही ते नको होते. चार महिन्यांपासून चर्चा थांबल्या होत्या.”

राहुल गांधी म्हणाले, “लोकसभेत माझे भाषण झाल्यानंतर पंतप्रधान संध्याकाळी निघून गेले. राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, गडकरी चौहान किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत न करता नरेंद्र मोदींनी त्या संध्याकाळी ट्रम्प यांना फोन केला. ट्रम्प यांनी ट्विट केले की भारताच्या पंतप्रधानांनी त्यांना फोन केला आणि अमेरिका-भारत करारावर स्वाक्षरी करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की, हा करार चार महिन्यांपासून रखडला होता. काँग्रेस पक्षाच्या महिला त्यांच्यावर हल्ला करणार आहेत असे खोटे निमित्त करून मोदी दुसऱ्या दिवशी लोकसभेतून पळून गेले. सत्य हे आहे की, पंतप्रधान संसदेत उभे राहू शकले नाहीत आणि नंतर त्यांनी थेट ट्रम्प यांना फोन केला.”

हे देखील वाचा: केरळ आता अधिकृतपणे ‘केरळम’! मोदी मंत्रिमंडळाची राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी

भोपाळमधील जवाहर चौकात होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी व्यापक तयारी करण्यात आली होती. अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार त्यांच्या आणि देशाच्या हिताच्या विरुद्ध कसा आहे हे शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यासाठी काँग्रेसचे अधिकारी गावांना भेट देत आहेत. मध्य प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघर आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण यादव यांनी पक्षाच्या इतर नेत्यांसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना “महा चौपाल” मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करणारे व्हिडिओ प्रसिद्ध केले आहेत. कार्यक्रमस्थळी दोन मोठे घुमट उभारण्यात आले आहेत आणि एक भव्य स्टेज तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अंदाजे २५० नेते आणि अधिकारी बसू शकतील. राज्यभरातून सुमारे ५०,००० शेतकरी, तरुण आणि पक्ष कार्यकर्ते महा चौपालमध्ये सहभागी होतील असा आयोजकांचा दावा आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 04:30 PM

Feb 24, 2026 | 04:30 PM
