तुमच्याकडे Eletric Vehicle आहे? मग ‘ही’ बातमी नक्की वाचा; उन्हाळ्यात कशी घ्यायची काळजी?

सायंकाळी थंड वातावरणात चार्जिग करावे
पुणे: उन्हाळा सुरूवात झाला असून सुर्य उग्र रूप धारण करत आहे.सध्या इलेक्ट्रिकच्या दुचारी-चारचाकी वाहनांच्या आगीच्या घटना घडू लागल्या आहेत.आग लागल्यानंतर वाहन पूर्णपणे जळून खाक होत आहे.अशा घटना उन्हाळयात घडू नयेत म्हणून वाहनधारकांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे.उन्हाळयात बॅटरी (Automobile news) गरम होण्याची शक्यता जास्त असते.त्यामुळे ई-वाहन सावलीत पार्क करावे.तसेच वाहन आणि बॅटरी जास्त गरम होणार नाही ते पाहावे,अगोदरच गरम असलेल्या बॅटरीमध्ये उष्णता वाढू नये म्हणून सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी थंड वातावरणात चार्जिग करावे.
ई-वाहनांमध्ये लिथिमय बॅटरीचा वापर होतो. या बॅटरीमध्ये ‘एलएफपी’ आणि ‘एनएमसी’ हे प्रकार असतात. या दोन्हीही लिथिरीचा आयन बॅटरी आहेत,परंतु त्यातील घटक वेगवेगळे असतात.‘एलएफपी’ म्हणजे लिथियम आयन फॉस्फेट,तर ‘एनएमसी’ म्हणजे निकल मँग्नीज कोबाल्ट,‘एनएमसी’च्या तुलनेत ‘एलएफपी’ला सुरक्षित मानले जाते. ‘बीएमएस’अर्थात बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिममध्ये काही बिघाड झाल्यास ‘एनएमसी’ बॅटरीमध्ये तापमान नियंञित होत नाही.
ई- वाहनांची काळजी कशी घ्यावी?
बाहेरून गाडी चालवून आल्यानंतर १५ मिनिटे थंड होऊ द्या.कडक उन्हात जास्त वेळ गाडी पार्किंग करणे टाळावे.राञभर चार्जिगला लावून ठेवू नका.बॅटरीमधून धूर विचिञ वास येत असल्यास चार्जिग थांबवावे,शक्यतो अधिकृत चार्जर व बॅटरीचे वापर करावे.अधिकृत सेवा केंद्रात दुचारी,चारचाकी तपासणी करा.बॅटरी,वायरिंगमध्ये सूज,गळती दिसल्यास तज्ज्ञांना दाखवावे.तसेच हवेशीर,ज्वलनशील वस्तूंपासून दूरवर बाईक चार्ज करा. बाईक नेहमी सावलीत,बंद गॅरेजमध्ये पार्क करावे.
या कारणामुळे आग लागण्याची शक्यता
बॅटरी डिझाइन आणि बीएमएस दोष असल्यास आग लागण्याची शक्यता असते. याशिवाय निकृष्ट दर्जाचे साहित्य, थर्मल मॅनेजमेंटचा अभाव, फिजिकल डॅमेज, ओव्हरचार्जिंग, अतिउष्णता, बॅटरी किंवा चार्जरमधील दोष असल्यास आगीच्या घटना घडू शकतात.
देशातील आघाडीची इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक कंपनी ओला इलेक्ट्रिकच्या अडचणी वाढतच आहेत. कंपनीचे सीईओ आणि संस्थापक भाविश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध एक नवीन खटला समोर आला आहे, जो त्यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये लागलेल्या आगीशी झुंजत आहे. गोव्याच्या ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ओला इलेक्ट्रिकशी संबंधित एका प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे आणि अटक वॉरंट जारी केले आहे.