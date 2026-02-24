Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भर रस्त्यात नागिन डान्स अंगलट! लखनऊ हायवेवर तरुणींचा राडा; पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये दिला इशारा, VIDEO VIRAL

Viral Stunt Video : सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी दोन तरुणींनी भर रस्त्यात असे काही केले आहे की पाहून लोक आश्चर्यात पडले आहे. रिलचा नाद चांगलाच महागात पडला असून पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये कारवाईही केली आहे.

Feb 24, 2026 | 04:57 PM
Nagin Dance Reel on Highway Goes Viral up Police Register FIR

भर रस्त्यात नागिन डान्स अंगलट! लखनऊ हायवेवर तरुणींचा राडा; पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये दिला इशारा, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भर रस्त्यात नागिन डान्स अंगलट
  • लखनऊ हायवेवर तरुणींचा राडा
  • पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये दिला इशारा
Viral Stunt Video : अलीकडे लोकांना सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचे प्रचंड वेड लागले आहे. यासाठी लोक काहीही करायला तयार असतात. कधी धोकादायक स्टंट करुन स्वत:चा आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालतात. तर कधी विचित्र प्रकराचे डान्स करतात. सध्या असाच हास्यास्पद स्टंटचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये दोव तरुणींनी थेय हायवेवर राडा घातला आहे. मात्र तरुणींना हायवेवर स्टंट करणे चांगले महागात पडले आहे. त्यांच्यावर पोलिंसानी थेट कारवाई केली आहे.

नेमकं काय केलं तरुणींनी?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत  तुम्ही पाहू शकता की, दोन तरुणी हायववेर रिल बनवत आहे. दोघीही नागिन डान्स करत आहे. आजूबाजूने मोटारसायक, ट्रक, चारचाकी गाड्या जात आहेत. तरुणींच्या या कृत्याने लोक पाहतच राहिले आहेत. सध्या त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यांना याचा चांगलाच दणका बसला आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशच्या लखनऊ-कानपूर हायवेवर घडली आहे.

पोलिसांची फिल्मी कारवाई 

दरम्यान व्हिडिओ व्हायरल होताच उत्तर प्रदेशच्या कानपूर पोलिसांनी यावर तातडीने कारवाई केली आहे. या मुलींना भारीभरकम दंड ठोठावण्यात आला असून पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये व्हिडिओला उत्तर दिले आहे. यूपी पोलिसांनी व्हिडिओ सोशल मीडियावर एडिट करुन पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये एक सफेरा बिन वाजवत आहे आणि नंतर या तरुणी नागिन डान्स करत आहेत. या व्हिडिओच्या कॅप्शन मध्ये पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये लिहिले आहे की, नागिन स्टेप परफेक्ट था, पर लोकेशन फ्लॉप। सपेरा आया… और शो स्टॉप।

निसर्गालाच बनवले कॅनव्हस… तरुणीने झाडावर साकारली प्रेमानंद महाराजांची हुबेहूब प्रतिकृती; अद्भुत Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर यूपी पोलिसांनी अधिकृत अकाऊंटवर @Uppolice शेअर केला आहे. या व्हिडिओला अनेक व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहे. एका नेटकऱ्याने आता नागिण फणफणार नाही असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने नागिन अपना बदला जरूर लेती है असे म्हटले आहे. सध्या या व्हिडिओची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.

श्रद्धेला सीमेचे बंधन नाही! रशियन महिलांनी राधाकुंडात केली दंडवत परिक्रमा, भक्तिमय भाव पाहून युजर्स गेले भारावून… Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

