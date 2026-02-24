50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘Tata Sierra Diesel’ मधील ‘Smart Plus’ हे बेस मॉडेल असण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत याची ऑन-रोड किंमत साधारण 1534996 इतकी आहे. जर ग्राहकाने 2 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केले आणि उर्वरित रकमेवर 5 वर्षांसाठी 10% वार्षिक व्याजदराने कर्ज घेतले, तर दरमहा साधारण 32613 इतका EMI भरावा लागेल. हे गणित तुमच्यासोठी सोयीचे ठरु शकते.
दुसरीकडे, प्युअर डिझेल व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 14.49 लाख रुपये असून त्याची ऑन-रोड किंमत साधारण 1710696 पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. 2 लाखांच्या डाऊन पेमेंटसह 5 वर्षांसाठी कर्ज घेतल्यास, या व्हेरिएंटचा मासिक EMI अंदाजे36396इतका होतो. कर्जाची मुदत वाढवल्यास मासिक EMI कमी होतो, मात्र एकूण व्याजाचा बोजा वाढतो. डाऊन पेमेंट, व्याजदर आणि निवडलेल्या व्हेरिएंटनुसार प्रत्यक्ष EMI मध्ये बदल होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, जर तुमचे मासिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंत असेल आणि तुमच्यावर कोणतेही इतर मोठे कर्ज नसेल, तरच तुम्ही सिएराचा EMI सुलभपणे भरू
नवीन टाटा सिएरामध्ये अनेक प्रीमियम आणि हाय-टेक फीचर्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ती एक लक्झरी SUV म्हणून ओळखली जात आहे. यामध्ये सुपर ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप: एक स्क्रीन इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी, दुसरी सेंट्रल इन्फोटेनमेंटसाठी आणि तिसरी पॅसेंजर इन्फोटेनमेंटसाठी. लक्झरी फीचर्स: पॅनोरॅमिक सनरूफ, एलईडी हेडलाईट्स, जेबीएल ऑडिओ सिस्टम आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स. प्रगत तंत्रज्ञान: 540-डिग्री सराउंड कॅमेरा व्ह्यू, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, आणि वायरलेस मोबाईल चार्जिंग सुरक्षा फीचर्स: लेव्हल-२ ADAS अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, आयसोफिक्स ISOFIX चाइल्ड अँकरेज आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS सारखे नवे फीचर्स अॅड केले आहेत.