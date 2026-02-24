Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

टाटा मोटर्सची बहुप्रतिक्षित सिएरा नोव्हेंबर 2025 मध्ये लॉन्च झाली असून तिच्या फ्यूचरिस्टिक डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्समुळे ती सध्या चर्चेत आहे. जर तुम्ही ही SUV EMI वर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर असं नियोजन करु शकता

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:26 PM
Tata Sierra
Follow Us:
Follow Us:
  • ‘Tata Sierra’साठी असं करा EMI चं गणित
  • दर महिन्याला किती EMI भरावी लागेल?
  • ‘Tata Sierra’ कारची खासियत
टाटा मोटर्स TATA MOTERS ने मागील वर्षी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आपली बहुप्रतिक्षित ‘टाटा सिएरा’ (Tata Sierra) लाँच केली होती. Sierraचे फ्युचरिस्टिक डिझाइन आणि दमदार फीचर्स सध्या ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. जर तुम्हीही ही कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, पण पूर्ण पेमेंट करण्याऐवजी EMI वर घेण्याचे नियोजन असेल, तर खालील माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

आता परदेशातही चालवा स्वतः गाडी! भारतीय परवान्यासोबत ‘या’ गोष्टी असतील तर काम होईल सोपं…

EMI चे गणित आणि नियोजन

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘Tata Sierra Diesel’ मधील ‘Smart Plus’ हे बेस मॉडेल असण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत याची ऑन-रोड किंमत साधारण 1534996 इतकी आहे. जर ग्राहकाने 2 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केले आणि उर्वरित रकमेवर 5 वर्षांसाठी 10% वार्षिक व्याजदराने कर्ज घेतले, तर दरमहा साधारण 32613 इतका EMI भरावा लागेल. हे गणित तुमच्यासोठी सोयीचे ठरु शकते.

प्युअर डिझेल व्हेरिएंटचा खर्च

दुसरीकडे, प्युअर डिझेल व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 14.49 लाख रुपये असून त्याची ऑन-रोड किंमत साधारण 1710696 पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. 2 लाखांच्या डाऊन पेमेंटसह 5 वर्षांसाठी कर्ज घेतल्यास, या व्हेरिएंटचा मासिक EMI अंदाजे36396इतका होतो. कर्जाची मुदत वाढवल्यास मासिक EMI कमी होतो, मात्र एकूण व्याजाचा बोजा वाढतो. डाऊन पेमेंट, व्याजदर आणि निवडलेल्या व्हेरिएंटनुसार प्रत्यक्ष EMI मध्ये बदल होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, जर तुमचे मासिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंत असेल आणि तुमच्यावर कोणतेही इतर मोठे कर्ज नसेल, तरच तुम्ही सिएराचा EMI सुलभपणे भरू

टाटा सिएराचे Features

नवीन टाटा सिएरामध्ये अनेक प्रीमियम आणि हाय-टेक फीचर्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ती एक लक्झरी SUV म्हणून ओळखली जात आहे. यामध्ये सुपर ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप: एक स्क्रीन इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी, दुसरी सेंट्रल इन्फोटेनमेंटसाठी आणि तिसरी पॅसेंजर इन्फोटेनमेंटसाठी. लक्झरी फीचर्स: पॅनोरॅमिक सनरूफ, एलईडी हेडलाईट्स, जेबीएल ऑडिओ सिस्टम आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स. प्रगत तंत्रज्ञान: 540-डिग्री सराउंड कॅमेरा व्ह्यू, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, आणि वायरलेस मोबाईल चार्जिंग सुरक्षा फीचर्स: लेव्हल-२ ADAS अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, आयसोफिक्स ISOFIX चाइल्ड अँकरेज आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS सारखे नवे फीचर्स अॅड केले आहेत.

Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

Web Title: Tata sierra on 50 thousand salary monthly emi calculation features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता परदेशातही चालवा स्वतः गाडी! भारतीय परवान्यासोबत ‘या’ गोष्टी असतील तर काम होईल सोपं…
1

आता परदेशातही चालवा स्वतः गाडी! भारतीय परवान्यासोबत ‘या’ गोष्टी असतील तर काम होईल सोपं…

Thar EV ला तगडी फाईट! भारतात नवीन इलेक्ट्रिक SUV ची एन्ट्री; काय आहेत फीचर्स?
2

Thar EV ला तगडी फाईट! भारतात नवीन इलेक्ट्रिक SUV ची एन्ट्री; काय आहेत फीचर्स?

Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा
3

Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा

नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…
4

नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत… साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा ‘पहाडी हिरवं मीठ’

Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत… साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा ‘पहाडी हिरवं मीठ’

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा

कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

Feb 24, 2026 | 03:21 PM
Kalki 2: १००० कोटींच्या चित्रपटाचा सीक्वेल येणार; अमिताभ बच्चन आणि कमल हासनची जोडी पुन्हा पडद्यावर, मोठी अपडेट समोर

Kalki 2: १००० कोटींच्या चित्रपटाचा सीक्वेल येणार; अमिताभ बच्चन आणि कमल हासनची जोडी पुन्हा पडद्यावर, मोठी अपडेट समोर

Feb 24, 2026 | 03:20 PM
LinkedIn ‘स्किल्स ऑन द राइज २०२६’ अहवाल सादर! उज्‍ज्‍वल करिअर घडवण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेली ५ कौशल्‍ये

LinkedIn ‘स्किल्स ऑन द राइज २०२६’ अहवाल सादर! उज्‍ज्‍वल करिअर घडवण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेली ५ कौशल्‍ये

Feb 24, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM