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ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा देशसुरक्षेसाठी वापर! भारतीय सैन्यदलात वापरली जाणारी ही वाहने तुम्हाला माहित आहेत का?

आपल्याला माहितीय कि ऑटोमोबाईल क्षेत्र हे फक्त रस्त्यांवरील वाहनांपुरतेच मर्यादित नाहीये. खाणकाम उद्योगात विमानतळावर, सैन्य दलांत, बऱ्याच जागी वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा वाहनांचा वापर केला जातो. सैन्य दलांत वापरली जाणारी वाहने सामान्य रस्त्यावरील वाहनांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असतात. विशेष सुरक्षा प्रणाली, भक्कम बांधणी आणि कठोर कार्यक्षमतेच्या निकषांमुळे ही वाहने ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट उदाहरणही मानली जातात. देश सुरक्षेसाठी या वाहनांचा अमुलाग्र वापर सीमेवर आणि देशांतर्गतही होतो. अशाच काही लष्कराद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.

Updated On: Jun 05, 2026 | 08:31 PM
ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा देशसुरक्षेसाठी वापर! भारतीय सैन्यदलात वापरली जाणारी ही वाहने तुम्हाला माहित आहेत का?
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1 / 5 Ashok Leyland Stallion- अशोक लेलँड स्टॅलियन हा भारतीय सैन्यातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या लष्करी ट्रकांपैकी एक आहे. विविध कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध असलेले हे वाहन सैनिक वाहतूक, इंधन पुरवठा, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि संप्रेषण उपकरणांसाठी वापरले जाते.

Ashok Leyland Stallion- अशोक लेलँड स्टॅलियन हा भारतीय सैन्यातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या लष्करी ट्रकांपैकी एक आहे. विविध कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध असलेले हे वाहन सैनिक वाहतूक, इंधन पुरवठा, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि संप्रेषण उपकरणांसाठी वापरले जाते.

2 / 5 Maruti Suzuki Gypsy- अनेक दशकांपासून भारतीय सैन्याची विश्वासू साथीदार असलेली जिप्सी तिच्या हलक्या वजनामुळे आणि उत्कृष्ट ऑफ-रोड क्षमतेमुळे प्रसिद्ध आहे. डोंगराळ आणि कठीण भूप्रदेशात गस्तीसाठी तिचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला.

Maruti Suzuki Gypsy- अनेक दशकांपासून भारतीय सैन्याची विश्वासू साथीदार असलेली जिप्सी तिच्या हलक्या वजनामुळे आणि उत्कृष्ट ऑफ-रोड क्षमतेमुळे प्रसिद्ध आहे. डोंगराळ आणि कठीण भूप्रदेशात गस्तीसाठी तिचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला.

3 / 5 Tata Kestrel- टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स आणि DRDO यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेले हे आधुनिक 8x8 चाकांचे युद्ध वाहन आहे. हे सैनिकांना रणांगणात सुरक्षितपणे पोहोचवते आणि आवश्यकतेनुसार शस्त्रास्त्रांसह युद्धात सहभागीही होऊ शकते.

Tata Kestrel- टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स आणि DRDO यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेले हे आधुनिक 8x8 चाकांचे युद्ध वाहन आहे. हे सैनिकांना रणांगणात सुरक्षितपणे पोहोचवते आणि आवश्यकतेनुसार शस्त्रास्त्रांसह युद्धात सहभागीही होऊ शकते.

4 / 5 Mahindra Marksman- महिंद्राने विकसित केलेले हे बुलेटप्रूफ वाहन दहशतवादविरोधी मोहिमा आणि संवेदनशील भागांतील गस्तीसाठी वापरले जाते. वाहनाची बॉडी विशेष बॅलेस्टिक स्टीलपासून बनवलेली असून ती गोळीबार आणि स्फोटांपासून संरक्षण देते.

Mahindra Marksman- महिंद्राने विकसित केलेले हे बुलेटप्रूफ वाहन दहशतवादविरोधी मोहिमा आणि संवेदनशील भागांतील गस्तीसाठी वापरले जाते. वाहनाची बॉडी विशेष बॅलेस्टिक स्टीलपासून बनवलेली असून ती गोळीबार आणि स्फोटांपासून संरक्षण देते.

5 / 5 Tata LPTA 713- टाटा मोटर्सने विकसित केलेला हा ट्रक भारतीय सैन्याच्या रसद पुरवठ्याचा कणा मानला जातो. सैनिक, दारूगोळा, अन्नसामग्री आणि उपकरणे दुर्गम भागात पोहोचवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. यामध्ये उच्च ग्राउंड क्लीयरन्स, फोर-व्हील ड्राइव्ह आणि मजबूत चेसिस असते.

Tata LPTA 713- टाटा मोटर्सने विकसित केलेला हा ट्रक भारतीय सैन्याच्या रसद पुरवठ्याचा कणा मानला जातो. सैनिक, दारूगोळा, अन्नसामग्री आणि उपकरणे दुर्गम भागात पोहोचवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. यामध्ये उच्च ग्राउंड क्लीयरन्स, फोर-व्हील ड्राइव्ह आणि मजबूत चेसिस असते.

Web Title: Indian army essential vehicles automobile sector

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Published On: Jun 05, 2026 | 08:31 PM

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