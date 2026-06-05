ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा देशसुरक्षेसाठी वापर! भारतीय सैन्यदलात वापरली जाणारी ही वाहने तुम्हाला माहित आहेत का?

आपल्याला माहितीय कि ऑटोमोबाईल क्षेत्र हे फक्त रस्त्यांवरील वाहनांपुरतेच मर्यादित नाहीये. खाणकाम उद्योगात विमानतळावर, सैन्य दलांत, बऱ्याच जागी वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा वाहनांचा वापर केला जातो. सैन्य दलांत वापरली जाणारी वाहने सामान्य रस्त्यावरील वाहनांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असतात. विशेष सुरक्षा प्रणाली, भक्कम बांधणी आणि कठोर कार्यक्षमतेच्या निकषांमुळे ही वाहने ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट उदाहरणही मानली जातात. देश सुरक्षेसाठी या वाहनांचा अमुलाग्र वापर सीमेवर आणि देशांतर्गतही होतो. अशाच काही लष्कराद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.