Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Indian Motorcycle ने 125व्या वर्धापनदिनानिमित्त Chief Vintage, Scout Bobber आणि Challenger च्या खास Anniversary एडिशन्स सादर केल्या.

Updated On: Feb 28, 2026 | 06:38 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

Indian Motorcycle ने आपल्या 125व्या वर्धापनदिनानिमित्त खास मर्यादित आवृत्तीतील मोटरसायकली सादर करत ब्रँडचा वारसा पुन्हा अधोरेखित केला आहे. या निमित्ताने कंपनीने Chief Vintage, Scout Bobber आणि Challenger या लोकप्रिय मॉडेल्सच्या 125th Anniversary एडिशन्स लॉन्च केल्या आहेत. या तिन्ही बाइक्समध्ये कोणतेही यांत्रिक किंवा तांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत. इंजिन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि चेसिस हे सर्व मूळ मॉडेलप्रमाणेच ठेवण्यात आले असून, या एडिशन्सचा मुख्य फोकस परफॉर्मन्सपेक्षा हेरिटेज आणि स्टाइलवर आहे.

पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल

या विशेष आवृत्त्यांमध्ये सर्वात मोठा बदल त्यांच्या डिझाइनमध्ये दिसून येतो. प्रत्येक बाईकला आकर्षक रेड-आणि-ब्लॅक हँड-पेंटेड कलर स्कीम देण्यात आली आहे. यासोबतच सूक्ष्म पिनस्ट्राइप्स, 125th Anniversary विशेष बॅजिंग आणि प्रत्येक युनिटवर स्वतंत्र सीरियल नंबर प्लेट देण्यात आली आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे प्रत्येक बाईकला एक वेगळेपणा प्राप्त झाला असून, कलेक्टर्ससाठी या बाइक्स अधिक मौल्यवान ठरत आहेत.

उत्पादनाच्या बाबतीतही कंपनीने मर्यादा ठेवून या बाइक्सची एक्सक्लुझिव्हिटी जपली आहे. Chief Vintage 125th आणि Challenger 125th या दोन्ही मॉडेल्सचे फक्त 250-250 युनिट्स जागतिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तर Scout Bobber 125th चे 450 युनिट्स तयार करण्यात येणार असून, या तिन्ही मॉडेल्स कलेक्टर्स आयटम म्हणून बाजारात विशेष आकर्षण ठरत आहेत. यासोबतच कंपनीने 125व्या वर्धापनदिनानिमित्त विशेष अपॅरेल कलेक्शनही सादर केले आहे. या कलेक्शनमध्ये रेड-आणि-ब्लॅक थीमवर आधारित कपडे, तसेच 125th Anniversary ग्राफिक्स, एम्ब्रॉयडरी आणि पॅचेसचा वापर करण्यात आला आहे. बाइकप्रेमींना त्यांच्या वाहनांसोबत मॅचिंग स्टाइल मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे.

Maruti WagonR on EMI: फक्त 50000 घरी आणा Maruti WagonR, कसं ते जाणून घ्या… 

एकूणच, या 125th Anniversary एडिशन्स या केवळ मोटरसायकली नसून ब्रँडच्या समृद्ध इतिहासाचा आणि परंपरेचा उत्सव आहेत. परफॉर्मन्समध्ये बदल न करता केवळ डिझाइन आणि मर्यादित उत्पादनाच्या माध्यमातून Indian Motorcycle ने या बाइक्सना एक खास ओळख दिली आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 06:38 PM

