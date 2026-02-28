Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maruti WagonR on EMI: फक्त 50000 घरी आणा Maruti WagonR, कसं ते जाणून घ्या…

जर तुम्हाला फक्त ५०,००० च्या डाउन पेमेंटवर मारुती वॅगनआर खरेदी करायची असेल, तर तुम्हाला गाडीचा संपूर्ण फायनान्स प्लॅन जाणून घ्यावा लागेल. ईएमआय किती भरावा लागेल? जाणून घ्या सविस्तर बातमी...

Updated On: Feb 28, 2026 | 05:00 PM
Maruti Suzuki Wagon R भारतीय बाजारपेठेतील सर्वात लोकप्रिय हॅचबॅक कारपैकी एक आहे. वर्षानुवर्षे, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि ऑफिसमध्ये जाणाऱ्यांमध्ये ती आवडती आहे. कंपनीने सहा एअरबॅग्ज मानक म्हणून समाविष्ट करून तिची सुरक्षितता सुधारली आहे, ज्यामुळे ती आणखी सुरक्षित झाली आहे.

दिल्लीतील वॅगन आरच्या बेस LXI पेट्रोल प्रकाराची एक्स-शोरूम किंमत ₹४.९८ लाखांपासून सुरू होते. आरटीओ, विमा आणि इतर खर्च जोडल्यानंतर, त्याची ऑन-रोड किंमत अंदाजे ₹५.६३ लाख होते. शहर आणि प्रकारानुसार किंमती थोड्या वेगळ्या असू शकतात. जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल, तर तुम्ही ही कार फक्त ₹५०,००० च्या डाउन पेमेंटने खरेदी करू शकता.

मासिक EMI किती असेल?

जर तुम्ही ही कार ₹५०,००० च्या डाउन पेमेंटने खरेदी केली तर तुम्हाला अंदाजे ₹५.१३ लाखांचे कार लोन घ्यावे लागेल. जर तुम्ही ९% व्याजदराने ५ वर्षांचे कर्ज घेतले तर तुमचा EMI दरमहा अंदाजे ₹१०,६६४ असू शकतो, जो पहिल्यांदाच कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी वाजवी मानला जातो.

पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल

वॅगन आर १.०-लिटर पेट्रोल, १.२-लिटर पेट्रोल आणि १.०-लिटर पेट्रोल + CNG इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. पेट्रोल आवृत्ती अंदाजे २५.१९ किमी/लीटर मायलेज देते, तर CNG आवृत्ती अंदाजे ३४.०५ किमी/किलो मायलेज देते. हे मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स दोन्ही पर्यायांसह येते, ज्यामुळे शहरांमध्ये आणि महामार्गावर गाडी चालवणे सोपे होते.

मारुती वॅगन आरची वैशिष्ट्ये

वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, यात ७ इंचाची टचस्क्रीन सिस्टीम आहे जी अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्लेला सपोर्ट करते. कीलेस एंट्री, पॉवर विंडो आणि ३४१ लिटरची मोठी बूट स्पेस देखील देण्यात आली आहे. सुरक्षिततेसाठी, ६ एअरबॅग्जसह, ABS, EBD, ESP, रियर पार्किंग सेन्सर आणि रियर कॅमेरा सारखी वैशिष्ट्ये देखील उपलब्ध आहेत.

नवीन अॅक्सेसिबिलिटी-फोकस्ड व्हेरिएंट

मारुती सुझुकीने वॅगनआरचा एक नवीन अॅक्सेसिबिलिटी-फोकस्ड व्हेरिएंट सादर केला आहे, ज्यामध्ये स्विव्हल सीट पर्याय आहे. गतिशीलतेमध्ये बिघाड असलेल्यांसाठी कारमध्ये चढणे आणि उतरणे सोपे करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. परवडणाऱ्या, मोठ्या प्रमाणात उत्पादित कारमध्ये असिस्टेड मोबिलिटी फीचर समाविष्ट आहे.

स्विव्हल सीट कशी कार्य करते

स्विव्हल सीट बाहेरून फिरण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना जास्त ताण न येता आरामात कारमध्ये चढणे आणि उतरणे शक्य होते. महत्त्वाचे म्हणजे, ही सीट फॅक्टरी-फिटेड मूळ सीटची जागा घेत नाही. कारच्या संरचनेत किंवा यांत्रिक प्रणालींमध्ये कोणताही बदल न करता ती स्थापित केली जाऊ शकते. संपूर्ण स्थापना प्रक्रियेला सुमारे एक तास लागतो, ज्यामुळे ती एक सोपी आणि व्यावहारिक भर पडते.

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

Published On: Feb 28, 2026 | 05:00 PM

