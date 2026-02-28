15000% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा शेअर फुटणार! २ तुकड्यांत होणार विभागणी; होळीनंतर ‘रेकॉर्ड डेट’

TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी शनिवारी शेअर बाजारांना माहिती दिली की 10 रुपयांच्या दर्शनी मुल्याचा शेअर दोन भागांमध्ये विभागला जाणार आहे. या शेअर विभाजनानंतर , कंपनी शेअर्सची मूल्य प्रति शेअर 5 रुपयेंपर्यंत कमी करणार आहे. कंपनीने आज शेअर बाजारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की या शेअर विभाजनाची रेकॉर्ड तारीख 9 मार्च 2025 ही आहे. कंपनीचे शेअर्स पहिल्यांदाच विभाजित केले जात आहेत.
शुक्रवारी TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे शेअर्स BSEवर 0.23 टक्क्यांनी वाढून 4161.05 रुपयांवर बंद झालेत. गेल्या वर्षी कंपनीच्या शेअर्सची किमती ही 27 टक्क्यांनी वाढली आहे. या काळात सेन्सेक्स 8.95 टक्क्यांनी वाढला. BSEवर कंपनीचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक 5064.30 रुपये इतका आहे. आणि 52 आठवड्यांचा नीचांक 2510 रुपये इतका आहे. TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे मार्केट कॅप 4150.65 कोटी रुपये इतका आहे.
दोन वर्षांत, TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या शेअर्सच्या किमतीत ११८ टक्के वाढ झाली आहे आणि तीन वर्षांत, शेअरने ३४२ टक्के परतावा दिला आहे. पाच वर्षांपूर्वी कंपनीचे शेअर्स खरेदी केलेल्या आणि धारण केलेल्या गुंतवणूकदारांना आतापर्यंत १,५३२ टक्के फायदा झाला आहे. शिवाय, १० वर्षांत, कंपनीने स्थितीगत गुंतवणूकदारांना १५,६०२ टक्के परतावा दिला आहे.
BSEवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, टॅनफॅक इंडस्ट्रीज लिमिटेडने २०२५ मध्ये गुंतवणूकदारांना शेवटचा लाभांश दिला होता. त्यावेळी कंपनीने प्रति शेअर १९ लाभांश दिला होता. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, कंपनीने प्रति शेअर ₹७ लाभांश दिला होता.
डिसेंबर तिमाहीत कंपनीमध्ये प्रमोटर्सचा हिस्सा ५१.८१ टक्के आहे, तर जनतेचा हिस्सा ४८.१९ टक्के आहे.