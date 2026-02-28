Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

15000% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा शेअर फुटणार! २ तुकड्यांत होणार विभागणी; होळीनंतर ‘रेकॉर्ड डेट’

गुंतवणूकदारांना 10 वर्षांत 15000 टक्क्यांहून अधिक परतावा देणारा शेअर्स आता विभाजित होणार आहे. TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी त्यांचे शेअर्स दोन भागात विभाजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 06:17 PM
TANFAC
Follow Us:
Follow Us:
  • 15000% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा शेअर फुटणार!
  • होळीनंतरची रेकॉर्ड तारीख
  • स्टॉकची कामगिरी कशी होती?
Stock Split : गुंतवणूकदारांना 10 वर्षांत 15000 टक्क्यांहून अधिक परतावा देणारा शेअर्स आता विभागले जाणार आहेत. TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी त्यांचे शेअर्स दोन भागात विभाजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने या स्टॉक स्प्लिटसाठी एक रेकॉर्ड डेट जाहीर केली आहे जी होळीनंतर असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

निफ्टी 15000पर्यंत कोसळणार! तज्ज्ञांचा मोठा दावा; शेअर बाजारात पुढील २ वर्षे राहणार मोठी घसरण?

होळीनंतरची रेकॉर्ड तारीख

TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी शनिवारी शेअर बाजारांना माहिती दिली की 10 रुपयांच्या दर्शनी मुल्याचा शेअर दोन भागांमध्ये विभागला जाणार आहे. या शेअर विभाजनानंतर , कंपनी शेअर्सची मूल्य प्रति शेअर 5 रुपयेंपर्यंत कमी करणार आहे. कंपनीने आज शेअर बाजारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की या शेअर विभाजनाची रेकॉर्ड तारीख 9 मार्च 2025 ही आहे. कंपनीचे शेअर्स पहिल्यांदाच विभाजित केले जात आहेत.

गेल्या वर्षभरात स्टॉकची कामगिरी कशी होती?

शुक्रवारी TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे शेअर्स BSEवर 0.23 टक्क्यांनी वाढून 4161.05 रुपयांवर बंद झालेत. गेल्या वर्षी कंपनीच्या शेअर्सची किमती ही 27 टक्क्यांनी वाढली आहे. या काळात सेन्सेक्स 8.95 टक्क्यांनी वाढला. BSEवर कंपनीचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक 5064.30 रुपये इतका आहे. आणि 52 आठवड्यांचा नीचांक 2510 रुपये इतका आहे. TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे मार्केट कॅप 4150.65 कोटी रुपये इतका आहे.

तीन वर्षांत ३४२% वाढ

दोन वर्षांत, TANFAC इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या शेअर्सच्या किमतीत ११८ टक्के वाढ झाली आहे आणि तीन वर्षांत, शेअरने ३४२ टक्के परतावा दिला आहे. पाच वर्षांपूर्वी कंपनीचे शेअर्स खरेदी केलेल्या आणि धारण केलेल्या गुंतवणूकदारांना आतापर्यंत १,५३२ टक्के फायदा झाला आहे. शिवाय, १० वर्षांत, कंपनीने स्थितीगत गुंतवणूकदारांना १५,६०२ टक्के परतावा दिला आहे.

कंपनीकडून नियमित लाभांश

BSEवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, टॅनफॅक इंडस्ट्रीज लिमिटेडने २०२५ मध्ये गुंतवणूकदारांना शेवटचा लाभांश दिला होता. त्यावेळी कंपनीने प्रति शेअर १९ लाभांश दिला होता. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, कंपनीने प्रति शेअर ₹७ लाभांश दिला होता.
डिसेंबर तिमाहीत कंपनीमध्ये प्रमोटर्सचा हिस्सा ५१.८१ टक्के आहे, तर जनतेचा हिस्सा ४८.१९ टक्के आहे.

Iran Israel US War:तेल, सोने आणि शेअर बाजार… इराण -अमेरिका युद्धानं भारताच्या या सेक्टर्समध्ये येणार ‘तुफान’!

Web Title: Tanfac industries ltd will split into two parts record date fixed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 06:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…
1

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

AI ची जादू! Nano Banana 2 मुळे त्वरित बनवा 4K इमेजेस; फोटोंच्या बॅकग्राउंडमध्ये कमालीचे बदल…
2

AI ची जादू! Nano Banana 2 मुळे त्वरित बनवा 4K इमेजेस; फोटोंच्या बॅकग्राउंडमध्ये कमालीचे बदल…

AI मुळे ‘या’ क्षेत्रातील 4000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा, जॅक डॉर्सींचा मोठा निर्णय
3

AI मुळे ‘या’ क्षेत्रातील 4000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा, जॅक डॉर्सींचा मोठा निर्णय

शहरापासून गावांपर्यंत Gold Loan ची मागणी गगनाला भिडली, 4 लाख कोटीच्या पार आकडा
4

शहरापासून गावांपर्यंत Gold Loan ची मागणी गगनाला भिडली, 4 लाख कोटीच्या पार आकडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
15000% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा शेअर फुटणार! २ तुकड्यांत होणार विभागणी; होळीनंतर ‘रेकॉर्ड डेट’

15000% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा शेअर फुटणार! २ तुकड्यांत होणार विभागणी; होळीनंतर ‘रेकॉर्ड डेट’

Feb 28, 2026 | 06:17 PM
Pune News: ‘परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांवर…’; मंत्री शंभूराज देसाई देणार लवकरच आदेश

Pune News: ‘परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांवर…’; मंत्री शंभूराज देसाई देणार लवकरच आदेश

Feb 28, 2026 | 06:16 PM
राजगुरुनगर नगरपरिषदेचा विकासाकडे कल; करवाढीशिवाय 122.80 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

राजगुरुनगर नगरपरिषदेचा विकासाकडे कल; करवाढीशिवाय 122.80 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

Feb 28, 2026 | 06:00 PM
Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसच्या घरात नवा Wild Card! बिचुकले नव्हे तर ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री; लवकरच…

Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसच्या घरात नवा Wild Card! बिचुकले नव्हे तर ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री; लवकरच…

Feb 28, 2026 | 06:00 PM
Sangali News : प्रदुषणामुळे नदीत मृत माशांचा खच; रसायन मिश्रित पाण्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात

Sangali News : प्रदुषणामुळे नदीत मृत माशांचा खच; रसायन मिश्रित पाण्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात

Feb 28, 2026 | 05:56 PM
Nagpur Paper Leak Case: बारावी पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यासह ५ जणांना अटक

Nagpur Paper Leak Case: बारावी पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यासह ५ जणांना अटक

Feb 28, 2026 | 05:55 PM
Holi 2026 : मुंबईतील होळी, धूलिवंदनानिमित्त बाजारपेठ गजबजली; रंगीबेरंगी पिचकाऱ्यांसह रंग बाजारात पिचकाऱ्यांना मोठी मागणी

Holi 2026 : मुंबईतील होळी, धूलिवंदनानिमित्त बाजारपेठ गजबजली; रंगीबेरंगी पिचकाऱ्यांसह रंग बाजारात पिचकाऱ्यांना मोठी मागणी

Feb 28, 2026 | 05:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM