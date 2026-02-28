Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Middle East War Iran Israel America Trump Khamenei Operation Fatah E Khyber

Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Iran Israel War : मध्यपूर्वेत अमेरिका-इस्रायलने इराणवर संयुक्तपणे लष्करी कारवाई केली आहे. यामुळे इराणमध्ये संतापाची लाट उसळली असून ऑपरेशन फतह-ए-खैबर इराणने सुरु केले आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 06:30 PM
Middle East War

Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • इस्रायली हल्ल्याला इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर
  • इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने सुरु केले ऑपरेशन फतह-ए-खैबर
  • अमेरिका-इस्रायलचे दणाणले दाबे
Iran Operation Fatah-e-Khyaber : तेहरान : मध्यपूर्वेतील संघर्ष आता एका धोकादायक वळणावर आला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपण इराणवर लष्करी कारवाई केली आहे. इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक ठिकाणी हल्ले केले आहेत. तर इराणने देखील या हल्ल्यांना विनाशकारी प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणने अमेरिका-इस्रायलविरोधात ऑपरेशन फतह-ए-खबैर सुरु केले आहे.

Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र

काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर?

इराणने ऑपरेशन फतह-ए-खबैर अंतर्गत इस्रायलवर खतरनाक बॅलेस्टिक मिसाइल्सचा मारा केला आहे. तसेच अमेरिकेच्या सात देशांमधील लष्करी तळांवरही हल्ले केले आहेत. यामध्ये फतह शब्दाचा अर्थ विजय आणि खैबर हे सौदी अरेबियाजवळील एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. यापूर्वी ७ व्या शतकात मुस्लिम आणि ज्यू समुदायात मोठी लढाई झाली होती. याच युद्धाला फतह-ए-खैबर असे नाव देण्यात आले होते.

ज्युन्या लढाईत प्रेषिदत मोहम्मद पैगंबर यांचे जावई हजरत अली यांनी खैबर किल्ल्याचा अभेद्य दरवाजा उखडून टाकला होता. ज्यामुळे मुस्लिमांना विजय मिळाला होता. सध्या मध्यपूर्वेत अशीच परिस्थिती आहे. इराण हे शिया मुस्लिम बहुल देश आहे तर दुसरीकडे इस्रायल एक ज्यू समुदायी राज्य आहे. यामुळे अमेरिका-इस्रायलविरोधीत मोहिमेला फतह-ए-खैबर नाव देऊन नेतन्याहूंना इतिहासाची आठवण करुन दिली आहे.

अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ला

इराणने अमेरिकेच्या बहरीन, कतार, कुवेत, यूएईमधील, जॉर्डनमधील लष्करी तळांवरही हल्ला केला आहे. या हल्ल्यानंतर युएई, कतार आणि कुवैत यांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र तात्पुरते आणि अंशतः बंद केले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी दुबई आणि दोहा कडील उड्डाणे रद्द केली आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर कतारमधील अमेरिकन दूतावासाने आपल्या नागरिकांना ‘शेल्टर-इन-प्लेस’ (आहे त्या सुरक्षित ठिकाणी राहणे) आणि लष्करी ठिकाणांपासून दूर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

भारताकडून इराण-इस्रायलमधील नागरिकांसाठी सुचना जारी

मध्यपूर्वेतील बिघडत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तेल अवीव आणि तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. भारतीय नागरिकांना इस्रायली अधिकारी आणि होम फ्रंट कमांडने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे आणि सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.

तर इराणमधील नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचा आणि आुपत्कालीन परिस्थिती दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय दोन्ही देशांतील नागरिकांना प्रवास टाळण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.

खामेनेई कुठे गायब ?

याच वेळी तेहरानवरील हल्ल्यानंतर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई गायब झाले आहे. त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा केला जात असून त्यांच्या ठावठिकाणाचा कोणालाही पत्ता नाही. खामेनींच्या मुख्यालयाजवळी हल्ल्यानंतर ते अंडरग्राउंड झाले असल्याचा दावा केला जात आहे.

Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Web Title: Middle east war iran israel america trump khamenei operation fatah e khyber

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 06:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

निफ्टी 15000पर्यंत कोसळणार! तज्ज्ञांचा मोठा दावा; शेअर बाजारात पुढील २ वर्षे राहणार मोठी घसरण?
1

निफ्टी 15000पर्यंत कोसळणार! तज्ज्ञांचा मोठा दावा; शेअर बाजारात पुढील २ वर्षे राहणार मोठी घसरण?

Iran Israel US War:तेल, सोने आणि शेअर बाजार… इराण -अमेरिका युद्धानं भारताच्या या सेक्टर्समध्ये येणार ‘तुफान’!
2

Iran Israel US War:तेल, सोने आणि शेअर बाजार… इराण -अमेरिका युद्धानं भारताच्या या सेक्टर्समध्ये येणार ‘तुफान’!

Iran vs USA Conflict 2026: इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर मोठा हल्ला; काय आहे यामागचं खरं कारण?
3

Iran vs USA Conflict 2026: इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर मोठा हल्ला; काय आहे यामागचं खरं कारण?

महायुद्धाचा भडका! सोमवारी शेअर बाजार कोसळणार? गुंतवणूकदारांमध्ये भितीचं वातावरण
4

महायुद्धाचा भडका! सोमवारी शेअर बाजार कोसळणार? गुंतवणूकदारांमध्ये भितीचं वातावरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Feb 28, 2026 | 06:30 PM
‘ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या…’, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील वाहतूक कोंडींवर मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय

‘ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या…’, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील वाहतूक कोंडींवर मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय

Feb 28, 2026 | 06:21 PM
15000% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा शेअर फुटणार! २ तुकड्यांत होणार विभागणी; होळीनंतर ‘रेकॉर्ड डेट’

15000% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा शेअर फुटणार! २ तुकड्यांत होणार विभागणी; होळीनंतर ‘रेकॉर्ड डेट’

Feb 28, 2026 | 06:17 PM
Pune News: ‘परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांवर…’; मंत्री शंभूराज देसाई देणार लवकरच आदेश

Pune News: ‘परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांवर…’; मंत्री शंभूराज देसाई देणार लवकरच आदेश

Feb 28, 2026 | 06:16 PM
राजगुरुनगर नगरपरिषदेचा विकासाकडे कल; करवाढीशिवाय 122.80 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

राजगुरुनगर नगरपरिषदेचा विकासाकडे कल; करवाढीशिवाय 122.80 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

Feb 28, 2026 | 06:00 PM
Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसच्या घरात नवा Wild Card! बिचुकले नव्हे तर ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री; लवकरच…

Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसच्या घरात नवा Wild Card! बिचुकले नव्हे तर ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री; लवकरच…

Feb 28, 2026 | 06:00 PM
Sangali News : प्रदुषणामुळे नदीत मृत माशांचा खच; रसायन मिश्रित पाण्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात

Sangali News : प्रदुषणामुळे नदीत मृत माशांचा खच; रसायन मिश्रित पाण्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात

Feb 28, 2026 | 05:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM