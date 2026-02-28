Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र
इराणने ऑपरेशन फतह-ए-खबैर अंतर्गत इस्रायलवर खतरनाक बॅलेस्टिक मिसाइल्सचा मारा केला आहे. तसेच अमेरिकेच्या सात देशांमधील लष्करी तळांवरही हल्ले केले आहेत. यामध्ये फतह शब्दाचा अर्थ विजय आणि खैबर हे सौदी अरेबियाजवळील एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. यापूर्वी ७ व्या शतकात मुस्लिम आणि ज्यू समुदायात मोठी लढाई झाली होती. याच युद्धाला फतह-ए-खैबर असे नाव देण्यात आले होते.
ज्युन्या लढाईत प्रेषिदत मोहम्मद पैगंबर यांचे जावई हजरत अली यांनी खैबर किल्ल्याचा अभेद्य दरवाजा उखडून टाकला होता. ज्यामुळे मुस्लिमांना विजय मिळाला होता. सध्या मध्यपूर्वेत अशीच परिस्थिती आहे. इराण हे शिया मुस्लिम बहुल देश आहे तर दुसरीकडे इस्रायल एक ज्यू समुदायी राज्य आहे. यामुळे अमेरिका-इस्रायलविरोधीत मोहिमेला फतह-ए-खैबर नाव देऊन नेतन्याहूंना इतिहासाची आठवण करुन दिली आहे.
इराणने अमेरिकेच्या बहरीन, कतार, कुवेत, यूएईमधील, जॉर्डनमधील लष्करी तळांवरही हल्ला केला आहे. या हल्ल्यानंतर युएई, कतार आणि कुवैत यांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र तात्पुरते आणि अंशतः बंद केले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी दुबई आणि दोहा कडील उड्डाणे रद्द केली आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर कतारमधील अमेरिकन दूतावासाने आपल्या नागरिकांना ‘शेल्टर-इन-प्लेस’ (आहे त्या सुरक्षित ठिकाणी राहणे) आणि लष्करी ठिकाणांपासून दूर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
मध्यपूर्वेतील बिघडत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तेल अवीव आणि तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. भारतीय नागरिकांना इस्रायली अधिकारी आणि होम फ्रंट कमांडने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे आणि सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
तर इराणमधील नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचा आणि आुपत्कालीन परिस्थिती दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय दोन्ही देशांतील नागरिकांना प्रवास टाळण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.
याच वेळी तेहरानवरील हल्ल्यानंतर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई गायब झाले आहे. त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा केला जात असून त्यांच्या ठावठिकाणाचा कोणालाही पत्ता नाही. खामेनींच्या मुख्यालयाजवळी हल्ल्यानंतर ते अंडरग्राउंड झाले असल्याचा दावा केला जात आहे.
