Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Indian Govt Mandates 20 Percent Ethanol Blended Petrol With Ron 95 From 1 April 2026 News Marathi

पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल

पेट्रोलसंदर्भात सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून १ एप्रिलपासून फक्त E20 पेट्रोल उपलब्ध होणार आहे. तसेच वाहन चालकांना लवकरच E50 वर स्विच करण्याचा सल्ला देण्यात येणार आहे, अशी माहिती समोर आली.

Updated On: Feb 28, 2026 | 04:25 PM
पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल

पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल

Follow Us:
Follow Us:

१ एप्रिल २०२६ पासून भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात एक मोठा बदल होणार आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरात फक्त E20 पेट्रोलच विकले जाईल. याचा अर्थ पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाईल. हा नियम सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होईल. 95 RON रेटिंग असलेल्या पेट्रोलमध्येही २० टक्के इथेनॉल असणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पर्यावरण सुधारण्यासाठी आणि इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारताने आधीच २०% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले आहे. भारताने सर्व तेल विपणन कंपन्यांना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फक्त २०% इथेनॉल सामग्री आणि किमान ९५ RON मूल्य असलेले मिश्रित पेट्रोल विकण्याचे अधिकृत निर्देश दिले आहेत. आता, इथेनॉल उत्पादक कंपनी गोदावरी बायोरिफायनरीज लिमिटेड (GBL) चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक समीर सोमय्या म्हणाले आहेत की भारताने आता उच्च मिश्रणांचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे, E50 (५०% इथेनॉल मिश्रण) पर्यंत पोहोचावे.

२०३० पूर्वी लक्ष्य साध्य

सर्व इंधन केंद्रांवर E20 पेट्रोल अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचे सोमय्या स्वागत करतात. अध्यक्षांनी भारताच्या ऊर्जा संक्रमण प्रवासासाठी हा एक सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिला आहे. ते म्हणाले की सरकारने E20 चे लक्ष्य निश्चित केल्याचे फार पूर्वी घडले नाही. मूळ वेळ २०३० होती, परंतु २०% इथेनॉल मिश्रण खूप आधी साध्य झाले होते. सातत्यपूर्ण धोरणात्मक पाठिंबा आणि मजबूत उद्योग सहभाग या दोन्हीमुळे २०२५ पर्यंत हे साध्य होण्यास मदत झाली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

E50 चा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे

E50 व्हिजनबद्दल ते म्हणाले की, E20 आता राष्ट्रीय आधाररेखा बनली आहे. E50 (५०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) निश्चितच साध्य करता येते. यासाठी अनेक मार्ग आहेत. ते म्हणाले, “पहिले, आज उद्योगाने उच्च ब्लेंडिंग टक्केवारीला पाठिंबा देण्यासाठी लक्षणीय क्षमता आणि लवचिकता दर्शविली आहे. दुसरे म्हणजे, भारतात फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना (FFVs) इलेक्ट्रिक वाहनांइतक्याच संधी देऊन सक्षम करण्याची तातडीची गरज आहे. जर भारत जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याच्या आपल्या संक्रमणाला गती देण्यास गंभीर असेल, तर FFVs चा विचार EVs सारख्याच धोरणात्मक पातळीवर केला पाहिजे.”

अध्यक्ष मूलतः फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांसाठी धोरणात्मक समर्थन आणि प्रोत्साहन/सबसिडी देण्याचे आवाहन करत आहेत. प्रोत्साहनांमुळे दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते आणि हे सुरुवातीच्या टप्प्यात असलेल्या कोणत्याही उद्योगाला लागू होते. एकदा बाजार परिपक्व झाला की, प्रोत्साहने काढून टाकली जातात. आपण इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये हे पाहिले आहे. भविष्यात हायब्रिड आणि फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांमध्ये (FFVs) हे पाहू शकतो.

सोमय्या यांचा असा विश्वास आहे की, केवळ विद्युतीकरणाने डिफॉसिलायझेशन साध्य होऊ शकत नाही. केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये संपूर्ण संक्रमण केल्याने देशाला त्याचे निव्वळ शून्य लक्ष्य साध्य करण्यास मदत होणार नाही. मिश्रित इंधन यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील. शेती, पुनर्जन्म शेती आणि जैव-आधारित मूल्य साखळी ही सर्व भूमिका बजावतील. इथेनॉल हे नेहमीच्या पेट्रोलपेक्षा स्वच्छ जळते. इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमध्ये शुद्ध पेट्रोलपेक्षा कमी उत्सर्जन होते. मिश्रण वाढले की उत्सर्जन कमी होईल, अशी माहिती देण्यात आली.

TVS Orbiter की Bajaj Chetak C2501? कोणता इलेक्ट्रिक स्कूटर तुमच्या बजेटमध्ये बसतो फिट?

Web Title: Indian govt mandates 20 percent ethanol blended petrol with ron 95 from 1 april 2026 news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 04:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या
1

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

‘मेक इन इंडिया’साठी पुढाकार! पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची ‘ही’ कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार
2

‘मेक इन इंडिया’साठी पुढाकार! पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची ‘ही’ कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू
3

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?
4

149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल

पेट्रोलसंदर्भात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! १ एप्रिलपासून देशभरात उपलब्ध होणार Ethanol असलेले RON 95 पेट्रोल

Feb 28, 2026 | 04:25 PM
Iran vs USA Conflict 2026: इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर मोठा हल्ला; काय आहे यामागचं खरं कारण?

Iran vs USA Conflict 2026: इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर मोठा हल्ला; काय आहे यामागचं खरं कारण?

Feb 28, 2026 | 04:24 PM
Lagnantar Hoilch Prem : लालबागच्या राजाच्या आशीर्वादाने जीवा-नंदिनी आणि काव्या-पार्थ करणार नव्या आयुष्याची सुरुवात

Lagnantar Hoilch Prem : लालबागच्या राजाच्या आशीर्वादाने जीवा-नंदिनी आणि काव्या-पार्थ करणार नव्या आयुष्याची सुरुवात

Feb 28, 2026 | 04:17 PM
Indapur : अजित पवारांच्या घातपाताचा संशय; बावडातील ग्रामस्थांनी घेतला मोठा निर्णय

Indapur : अजित पवारांच्या घातपाताचा संशय; बावडातील ग्रामस्थांनी घेतला मोठा निर्णय

Feb 28, 2026 | 04:16 PM
EsectCon Annual Conference मुंबईत संपन्न; एआय, रोबोटिक्स अन्…; कोणते विषय केंद्रस्थानी?

EsectCon Annual Conference मुंबईत संपन्न; एआय, रोबोटिक्स अन्…; कोणते विषय केंद्रस्थानी?

Feb 28, 2026 | 04:14 PM
SATTE 2026 : जागतिक पर्यटन क्षेत्रात महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचा सहभाग, ‘SATTE 2026’ प्रदर्शनामध्ये दालनाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद

SATTE 2026 : जागतिक पर्यटन क्षेत्रात महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचा सहभाग, ‘SATTE 2026’ प्रदर्शनामध्ये दालनाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद

Feb 28, 2026 | 04:03 PM
महायुद्धाचा भडका! सोमवारी शेअर बाजार कोसळणार? गुंतवणूकदारांमध्ये भितीचं वातावरण

महायुद्धाचा भडका! सोमवारी शेअर बाजार कोसळणार? गुंतवणूकदारांमध्ये भितीचं वातावरण

Feb 28, 2026 | 04:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM