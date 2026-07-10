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फोक्सवॅगन टायरॉन 5-सीटर भारतात लॉन्च; किंमत 41.99 लाख रुपयांपासून सुरू

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:56 PM IST
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सारांश

फोक्सवॅगनने भारतात आपली प्रीमियम ५-सीटर SUV 'टॅरॉन लाईफ' ४१.९९ लाख रुपयांमध्ये लॉन्च केली असून, ही कार टॉप-एंड व्हेरियंटपेक्षा ५ लाख रुपयांनी स्वस्त आहे. आकर्षक लूक, अवाढव्य बूट स्पेस आणि मसाज सीट्ससारख्या अत्याधुनिक फीचर्समुळे ही कार लक्झरी मार्केटमध्ये चांगलीच चर्चेत आली आहे.

फोक्सवॅगन टायरॉन 5-सीटर भारतात लॉन्च; किंमत 41.99 लाख रुपयांपासून सुरू
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विस्तार

जर्मन कार उत्पादक कंपनी फोक्सवॅगनने भारतीय बाजारपेठेत आपली नवीन प्रीमियम ५-सीटर SUV ‘टॅरॉन लाईफ’ अधिकृतपणे लॉन्च केली आहे. कंपनीने या कारची एक्स-शोरूम किंमत ४१.९९ लाख रुपये निश्चित केली असून, भारतात स्थानिक पातळीवर असेंबल केलेले हे फोक्सवॅगनचे या वर्षातील दुसरे मॉडेल ठरले आहे. विशेष म्हणजे, सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी लॉन्च झालेल्या या SUV च्या टॉप-एंड ‘R-Line’ व्हेरियंटच्या तुलनेत हे नवीन ‘टॅरॉन लाईफ’ व्हेरियंट तब्बल ५ लाख रुपयांनी स्वस्त आहे. ही गाडी ग्राहकांसाठी डॉल्फिन ग्रे, सायप्रसिनो ग्रीन, ऑयस्टर सिल्व्हर, नाईटशेड ब्लू, अल्ट्राव्हायोलेट, ओरिक्स व्हाईट आणि ग्रेनाडिला ब्लॅक अशा सात आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे.

या कारचे बाह्य डिझाईन अत्यंत आधुनिक आणि प्रिमियम लुक देणारे आहे. कारच्या समोरील भागात फुल LED लेन्स सिस्टीमसह आकर्षक LED हेडलाइट्स आणि त्यांच्यामध्ये एक प्रकाशमान मोल्डिंग पट्टी देण्यात आली आहे. फ्रंट रेडिएटर ग्रिलवर फोक्सवॅगनचा चमकणारा लोगो बसवला असून, तो बॉडी-कलर बंपर आणि सिल्व्हर फ्रंट बारसह खूपच उठून दिसतो. कारच्या साईड प्रोफाईलचा विचार केल्यास, यात ब्लॅक रूफ रेल्स, प्रोजेक्शन लायटिंगसह ओआरव्हीएम (ORVM), डोअर हँडल्सवर ट्रफ लायटिंग आणि ब्लॅक डायमंड-टर्न फिनिश असलेले १८-इंच “Bologna” अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, जे या SUV ला रफ आणि टफ लुक देतात.

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आकाराच्या बाबतीत ही SUV जवळपास ४.८ मीटर लांब असून, तिचा व्हीलबेस २.७ मीटरपेक्षा थोडा जास्त आहे, ज्यामुळे केबिनच्या आत प्रवाशांना उत्कृष्ट लेगरूम आणि कम्फर्ट मिळतो. ५-सीटर क्षमतेच्या या गाडीमध्ये ८८५ लीटरची अवाढव्य बूट स्पेस (सामान ठेवण्याची जागा) मिळते. जर प्रवासात जास्त सामान असेल, तर मागील सीट्स फोल्ड करून ही जागा तब्बल २,०९० लीटरपर्यंत वाढवता येऊ शकते. यामुळे लांबच्या प्रवासासाठी आणि फॅमिली ट्रिप्ससाठी ही कार एक उत्तम पर्याय ठरते.

फोक्सवॅगनने या व्हेरियंटमध्ये लक्झरी आणि हाय-टेक फीचर्सची कोणतीही कमतरता ठेवलेली नाही. कारच्या आत १२.९-इंचाची मोठी ‘Discover’ टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आणि १०.२५-इंचाचे डिजिटल कॉकपिट (ऑल-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर) देण्यात आले आहे, जे ‘IDA’ डिजिटल व्हॉईस असिस्टंटला सपोर्ट करते. प्रवाशांच्या आरामासाठी यात ३-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, पॅनोरामिक सनरूफ, ऑटोमॅटिक हेडलाइट्स, रेन-सेन्सिंग वायपर्स आणि की-लेस एंट्रीसह ऑटो-होल्ड फंक्शन असलेला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देण्यात आला आहे.

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या कारचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील आरामदायी सीट्स. यात १२-वे ॲडजस्टमेंटसह ‘ergoActive’ इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स मिळतात, ज्या लंबर सपोर्ट, व्हेंटिलेशन आणि हिटींग फंक्शनने सुसज्ज आहेत. इतकेच नाही तर या सीट्समध्ये ८ वेगवेगळ्या प्रोग्राम्ससह मसाज फंक्शन देखील दिले आहे, जे ड्रायव्हर आणि सहप्रवाशाचा थकवा दूर करते. याव्यतिरिक्त, केबिनमध्ये ८-स्पीकर ऑडिओ सिस्टीम, रीअर-व्ह्यू कॅमेरा, एकाच वेळी २ मोबाईल चार्ज करू शकणारे वायरलेस चार्जर आणि वायरलेस ॲपल कारप्ले व अँड्रॉइड ऑटो सारखे कनेक्टिव्हिटी फीचर्स देण्यात आले आहेत.

Web Title: Volkswagon tyrion 5 seater launched in india

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:56 PM

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