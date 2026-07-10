भारतात BMW च्या इलेक्ट्रिक कारांची वाढती लोकप्रियता;  २०२६ मध्ये BMW ची प्रत्येक चौथी विक्री EV ची

२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत BMW ग्रुप इंडियाने भारतात आपल्या विक्रीचा एक नवा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. या ६ महिन्यांत कंपनीने एकूण ९,०७५ कार ग्राहकांना सुपूर्द केल्या असून, मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यात १७% ची घसघशीत वाढ झाली आहे. यामध्ये पहिल्या तिमाहीत (Q1) ४,५६८ कार आणि दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) ४,५०७ कारची विक्री झाली. या विक्रमी कामगिरीमागे ग्राहकांची ‘लाँग-व्हीलबेस’ (LWB) मॉडेल्स आणि इलेक्ट्रिक गाड्यांना मिळालेली मोठी पसंती हे मुख्य कारण आहे.
१. प्रत्येक चौथी कार ‘इलेक्ट्रिक‘ (EV)
भारतात BMW च्या इलेक्ट्रिक कारची लोकप्रियता कमालीची वाढत आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत विकल्या गेलेल्या एकूण गाड्यांपैकी २,३५९ कार या इलेक्ट्रिक होत्या, म्हणजेच एकूण विक्रीत त्यांचा वाटा २६% होता. याचा अर्थ, भारतात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी BMW/MINI कार आता एक EV आहे.
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३. ‘MINI’ ब्रँडलाही सुवर्णकाळ
BMW ग्रुपच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘MINI’ या ब्रँडने भारतात ९,०७५ पैकी केवळ ५०४ युनिट्सची विक्री केली असली, तरी या ब्रँडच्या लोकप्रियतेत मोठी झेप पाहायला मिळाली आहे. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत MINI च्या विक्रीत ७०% ची वार्षिक वाढ झाली आहे.
आगामी काळात काय आहे खास?
आगामी काही महिन्यांत BMW ग्रुप भारतात १४ नवीन मॉडेल्स लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे ज्यामध्ये ‘BMW Motorrad’ च्या दुचाकींचाही समावेश असू शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने BMW i5 Long Wheelbase, MINI Aceman आणि BMW M2 xDrive या गाड्या भारतीय बाजारात येण्याची शक्यता आहे. तसेच, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत नवीन BMW 7 सिरीज आणि फेसलिफ्टेड BMW i7 देखील भारतीय शोरूम्समध्ये पाहायला मिळू शकते.