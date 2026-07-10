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OTT विश्वात खळबळ! Netflix पुन्हा देतंय ३० दिवसांचं फ्री ट्रायल सबस्क्रिप्शन; नवीन युजर्सना मिळणार ‘असा’ फायदा

Updated On: Jul 10, 2026 | 09:25 PM IST
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सारांश

Netflix Free Trial: ओटीटी विश्वात खळबळ! नेटफ्लिक्सने युजर्ससाठी ३० दिवसांची फ्री ट्रायल ऑफर पुन्हा आणली आहे. नवीन युजर्स या बंपर ऑफरचा लाभ कसा घेऊ शकतात? वाचा सविस्तर स्टेप्स.

OTT विश्वात खळबळ! Netflix पुन्हा देतंय ३० दिवसांचं फ्री ट्रायल सबस्क्रिप्शन (Photo Credit- AI)

OTT विश्वात खळबळ! Netflix पुन्हा देतंय ३० दिवसांचं फ्री ट्रायल सबस्क्रिप्शन (Photo Credit- AI)

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विस्तार
  • काय सांगता!
  • Netflix पुन्हा देतंय 30 दिवसांचं फ्री ट्रायल सबस्क्रिप्शन
  • नवीन युजर्सना मिळणार ‘असा’ फायदा
Netflix Free Trial News: ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्म ‘नेटफ्लिक्स’ (Netflix) आपल्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत लोकप्रिय आणि जुनी ऑफर पुन्हा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. जगभरातील अनेक युजर्सनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन नेटफ्लिक्स अकाउंट सुरू केल्यानंतर त्यांना काही कालावधीसाठी मोफत सबस्क्रिप्शन (Free Netflix Subscription) दिले जात आहे. या वृत्ताला कंपनीनेही अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे. उल्लेखनीय आहे की, नेटफ्लिक्सने साधारण 6 वर्षांपूर्वी ही फ्री ट्रायलची (Free Trial) सुविधा बंद केली होती. या सुविधेअंतर्गत नवीन युजर्सना एक रुपयाही खर्च न करता प्लॅटफॉर्मवरील चित्रपट आणि वेब सीरिज पाहता येत होत्या. आता नव्या ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलल्याचे दिसते.

भारतात नेटफ्लिक्स फ्री ट्रायलची चाचणी सुरू?

नेटफ्लिक्सने स्पष्ट केले आहे की, सध्या काही निवडक देशांमध्ये नवीन युजर्सना स्ट्रीमिंग सेवेचा फ्री ट्रायल पर्याय दिला जात आहे. कंपनीच्या ‘हेल्प सेंटर’नुसार, जर युझरचे अकाउंट, डिव्हाइस आणि लोकेशन या ऑफरसाठी पात्र असेल, तर साईन-अप (Sign-up) करताना फ्री ट्रायलचा पर्याय स्क्रीनवर आपोआप दिसेल. जर हा पर्याय दिसत नसेल, तर संबंधित अकाउंट सध्या या ऑफरसाठी पात्र नाही, असा त्याचा अर्थ होतो.


जरी नेटफ्लिक्सने भारतामध्ये या ऑफरच्या अधिकृत पुनरागमनाची घोषणा केली नसली, तरी एका अहवालात याला दुजोरा मिळाला आहे. नवीन ईमेल आयडीद्वारे नवीन नेटफ्लिक्स अकाउंट तयार करत असताना “₹0 मध्ये 30 दिवस आझमावून पहा” (Try 30 days for ₹0) अशी ऑफर स्क्रीनवर दिसून आल्याची पुष्टी या अहवालात करण्यात आली आहे.

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कंपनीकडून ‘A/B टेस्टींग’चा वापर; 15 आणि 30 दिवसांचे पर्याय

विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सर्वच अकाउंट्ससाठी या फ्री ट्रायलचा कालावधी सारखा नाही. काही युजर्सना 30 दिवसांची फ्री ट्रायल मिळत आहे, तर काही युजर्सनी त्यांना केवळ 15 दिवसांचीच ऑफर मिळाल्याचे सांगितले आहे. यावरून असा अंदाज लावला जात आहे की, कंपनी सध्या ‘A/B टेस्टींग’ पद्धतीचा वापर करत आहे; ज्यामध्ये वेगवेगळ्या युजर्सना वेगवेगळ्या प्रमोशनल ऑफर्स दाखवून त्यांच्या प्रतिसादाचा अभ्यास केला जातो. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांपर्यंत 30 दिवसांची फ्री ट्रायल दिल्यानंतर, नेटफ्लिक्सने 2020 च्या सुमारास ही सेवा जगभरात पूर्णपणे बंद केली होती. आता या सुविधेच्या पुनरागमनामुळे स्ट्रीमिंग क्षेत्रात नेटफ्लिक्सचे युजर्स वाढणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

‘फ्री नेटफ्लिक्स’ ऑफरचा लाभ कसा घ्यावा? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

वेबसाईट किंवा ॲप: सर्वात आधी नेटफ्लिक्सच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या किंवा गुगल प्ले स्टोअर/ॲपल ॲप स्टोअरवरून ‘Netflix App’ डाउनलोड करा.

नवीन ईमेल आयडी: अशा ईमेल आयडीचा वापर करून नवीन अकाउंट तयार करा, ज्याचा वापर यापूर्वी कधीही नेटफ्लिक्सवर करण्यात आलेला नाही.

ऑफर तपासा: अकाउंट साइन-अप करताना तुम्हाला स्क्रीनवर “Try 30 days for ₹0” किंवा “15 दिवसांची फ्री ट्रायल” असा पर्याय दिसत आहे की नाही ते तपासा.

प्लॅन निवडा: तुमच्या आवडीचा कोणताही नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन प्लॅन (उदा. मोबाईल, बेसिक, स्टँडर्ड किंवा प्रीमियम) निवडा.

पेमेंट व्हेरिफिकेशन: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा सपोर्टेड UPI आयडी यांसारखी वैध पेमेंट माहिती जोडा. (यामध्ये पडताळणीसाठी किरकोळ रक्कम कट होऊन पुन्हा जमा केली जाते).

रजिस्ट्रेशन पूर्ण करा: प्रक्रिया पूर्ण होताच तुमचा फ्री ट्रायल कालावधी सुरू होईल आणि तुम्ही त्वरित मोफत स्ट्रीमिंगचा आनंद घेऊ शकता.

महत्त्वाची टीप

नेटफ्लिक्सवर डिफॉल्ट स्वरूपात ‘ऑटो-पे’ (AutoPay) सुरू राहते. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही फ्री ट्रायलचा कालावधी संपण्यापूर्वी तुमचे सबस्क्रिप्शन कॅन्सल (Cancel Subscription) केले नाही, तर तुम्ही निवडलेल्या प्लॅनचे पैसे तुमच्या बँक खात्यातून आपोआप वजा केले जातील.

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Web Title: Netflix is once again offering a 30 day free trial subscription heres the benefit new users will get

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Published On: Jul 10, 2026 | 09:25 PM

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